《抖音》：「吶……現世報」對主流文化產生很大影響，漣漪甚至擴及全球媒體

文：馬修・布倫南（Matthew Brennan）

抖音式建國

成功重塑品牌再加上有了更大筆的預算，抖音這時的市場定位向上提升，成為時尚都會年輕菁英的流行app 。但要成功轉型，團隊必須正面解決最大的問題——缺乏高品質的年輕內容生產者。

答案在大學藝術系的學生。抖音團隊深入全國的藝術學校，尋找上鏡頭的學生使用他們的app。團隊總共說服了數百人加入，承諾會幫助他們成為網路名人。這一招證明很有效。大量增加使用者有助於建立原創內容庫，營造出又酷又時尚的app風格。

營運團隊接著開始操控影片的能見度，讓公司希望培養的那種流行內容能獲得鼓勵。影片若不符合社群的調性與價值，便很難曝光。

抖音動員所有的工作人員從競爭對手挖角創作者。他們到中國各大社交媒體平台尋找適合的人才，甚至包括Musical.ly的海外華人使用者，一個一個發訊息給他們。為了加速這個過程，他們還開始和「多頻道聯播網」（multi-channel networks；MCNs）合作，這是早年在YouTube出現的一種組織，相當於創作者的權益代表與專業管理者。

同時團隊積極在其他短影音與社交媒體平台設立帳戶，張貼有浮水印的抖音影片。就和Musical.ly一樣，浮水印是關鍵，很像迷你廣告，因為對影片感興趣的人會看到浮水印，在app商店搜尋那個名稱。後來的浮水印另外添加影片創作者的獨特使用者ID，就在閃爍的抖音標誌旁。這個很重要的小改變進一步鼓勵人們在其他平台分享影片，如此可讓創作者將觀眾帶回自己的帳戶，增加粉絲數量。

營運團隊會不斷檢視平台，看看有哪些內容可以放在別的平台宣傳。到二月時，他們看到抖音可能要紅起來的第一個徵象——起源於抖音的舞蹈迷因「搓澡舞」開始自然散播到其他許多平台。

三月，另一支影片引起團隊的注意。那是模仿知名喜劇演員岳雲鵬的神奇表演，無論長相風格都極相似。團隊不斷到那位名人的官方社交媒體帳戶發訊息，堅持到最後終於引起他的注意，岳雲鵬分享模仿影片給數百萬追蹤者。那支影片上面有閃亮的抖音標誌浮水印，收到超過八萬個讚，五千多次轉傳。抖音的百度指數（相當於中國的谷歌趨勢）隔天便大幅上揚。

我不夠酷，不能用這個app

抖音繼續加碼將品牌定位為酷中之酷的app。首先是二○一七年初夏的電影院廣告活動，三十秒的快節奏超狂廣告中，可以看到瘋狂搖晃攝影鏡頭的效果，搭配震耳欲聾的電子樂節拍。業界一位專業人士描述看到這則廣告的感受是「炫目」，又補充說「但這產品太酷了，酷到不適合我」。

Photo Credit: 商業周刊提供 二○一七年抖音的廣告描繪蒙娜麗莎戴眼鏡，還有狀似林肯的人在抽大麻煙捲。

除了在電影院打廣告，另外搭配網路宣傳活動，採用簡短好玩的互動廣告，描繪歷史上著名的人物，如蒙娜麗莎和林肯也使用抖音。廣告做得很好，有趣富創意，在中國各社交媒體爆紅，引發好奇心，也成功建立品牌知名度。

那年夏天抖音取得新才藝秀《中國有嘻哈》的贊助合約。該節目有大牌名人背書，在中國都會年輕人之間一下子熱門起來。一部分受到那個節目影響，嘻哈文化風靡一時。而中國年輕人若要創作自己的饒舌、霹靂舞、節奏口技和街舞影片，抖音是最完美的工具。參加競賽的女孩VaVa（有時被稱為「中國的蕾哈娜」）說：「喜歡嘻哈的人都在抖音。」

有些類似《名人對嘴生死鬥》在美國市場為Musical.ly打下江山，《中國有嘻哈》一類節目以及對手節目《這！就是街舞》將抖音推向中國青年文化的最前沿。

抖音知道中國年輕人對展現在網路上的個人形象很敏感，特別成立專門的工程團隊，設計最頂級的美化濾鏡和特效。如此便降低了內容創作的門檻，讓使用者更有自信不需化妝就可拍攝。

九月，字節跳動獲得二十億美元的資金，公司估值達二百二十億美元。這筆資金確保抖音有穩定的金援可以支撐已經很豪奢的宣傳活動，這時的宣傳進入第二階段——線下的活動。

群眾為張一鳴瘋狂

數百名穿著時髦的年輕人抵達北京時尚設計廣場（751 D.PARK），北京東北方的這片工業廠房重新開發成為時髦的文化展演場地。他們戴著棒球帽，穿著顏色鮮豔的衣服，寬鬆的嘻哈風服飾，腳穿限量版球鞋。這個場地變成很像是才藝比賽《美國偶像》（American Idol）的舞台，共兩層樓，配備閃光燈、高音量音樂和時髦背景。這是限定參加的派對——三百名表現最好的抖音創作者齊聚慶祝抖音滿一週年。

這些網路明星被捧為「新世代的網路名人」，他們到這裡不只是社交和找樂子。每個網紅都知道這是一場未言明的競賽，要做出這一晚的最佳內容。他們全都在爭奪更亮的明星光環，作戰的武器就是短影音。

互相認識的網紅聚成小團體，由助理不厭其煩地以十五秒的影片捕捉他們精心練就的表演。單槍匹馬的人在舞池遊走，專心找尋最適合自拍對嘴影片的燈光。較沒有名氣的網紅緊張地靠近較有名的，提議一起錄一段舞，希望能利用同儕的人氣。背景持續播放超大聲的嘻哈樂，創作者忙著修飾剛剛拍攝的影片。編輯完畢後便將作品上傳，焦慮地等待app的演算法評斷誰能抓住更多眼球。

舞蹈團隊上台展示舞技，群眾前後擺頭，嘻哈歌手努力以極具創意的歌詞讓人留下深刻印象。之後主持人正在頒獎時突然被打斷，人群後面一陣騷動。

Photo Credit: 商業周刊提供 張一鳴和張利東出現在二○一七年九月慶祝抖音滿一週年的宣傳大會。

來者是張一鳴。戴著黑色棒球帽，身穿灰色運動衫，伴隨進場的是張利東。群眾陷入瘋狂——執行長竟然無預警蒞臨！立刻有許多人湧上來要求一起拍照拍影片。他周遭的人瘋狂歡呼喊叫，這位三十四歲的企業家卻只是微笑，雙手平靜放在兩側，在超時髦、多數是嘻哈青少年的人群中，格外看得出是個靦腆的工程師類型。

張一鳴看數據已經知道抖音建立了強大的社群，發展動能很強，即將有不平凡的表現——但這是更具體的證明。

人氣大爆發

十月一日開始進入中國為期七天的國定假期「黃金週」，這段時期是中國網路業的大好機會。人們的行為在這一星期裡會變得不一樣，很多人有更多時間娛樂和嘗試新事物。

十月，抖音每日使用者從七百萬增加一倍成為一千四百萬，兩個月後達三千萬。這三個月裡，三十天保留率從八％大增至超過二○％，平均花在app上的時間從二十分鐘暴增到四十分鐘。彷彿突然有人幫抖音添加了某種神奇的火箭燃料，推升每一項關鍵指標。究竟是什麼改變了？

答案是朱文佳。朱文佳是二○一五年從百度挖角過來的，一般認為在演算法技術方面是整個公司最頂尖的三個人之一。他帶領字節跳動最優秀的工程團隊，才剛被指派負責抖音不久。這個團隊要讓內容推薦的後端技術充分發揮功力，直接的結果就是創造了十月的驚人成績。

指標愈好，公司便會投入愈多的資源給抖音，因為它現在已有很好的保留率，正快速成為具有策略重要性的產品。突然間公司上下都在提供支援——人力、資金、使用者流量、名人代言、品牌合作，以及最重要的，充分整合與優化字節跳動強大的推薦引擎。粉絲眾多的中國明星如楊冪、鹿晗、吳亦凡、Angelababy都開立帳戶，加入宣傳活動，全國性的巡迴「抖音派對」活動也在籌備中。抖音成了中國最熱門的新app。

字節跳動擴大投資（包括抖音在內的）三種短影音產品，投入更多的人力、資源和廣告預算，此所以一位熟知內幕的業界人士後來說：「抖音的突然崛起並不是平白無故的。張一鳴砸錢比誰砸的都多，挖人也敢挖最牛的人。」

Airbnb、哈爾濱啤酒、雪佛蘭是最早付費打品牌廣告的三家公司，也是抖音商業化的開始。抖音的廣告業務不久將快速成長。字節跳動已經有數百名銷售與行銷人員，沒多久，訂定銷售業績的目標時，就可以將抖音的廣告庫存（advertisement inventory）也列入。

張一鳴後來受訪時透露，公司規定管理團隊每個人都要製作自己的抖音影片，且要獲得一定數量的讚，否則就要受罰，例如做伏地挺身。光是看表格和資料還不夠，管理團隊必須從創作者的角度了解短影音。張一鳴看抖音影片很久了，但他承認，創作自己的影片「對我是跨出一大步」。

Photo Credit: 商業周刊提供 張一鳴的個人抖音帳戶（3277469）。寫作本書時，他總共發布了十七支影片，包括全球旅行的短影音。

「吶……現世報」

影片一開頭是個年輕女子在打呵欠，穿著睡衣，剛醒來的頭髮亂七八糟，戴眼鏡，看起來沒化妝，隨意地對嘴一句「吶……現世報」，將一條絲巾拋到空中。突然爆出巨大的背景音樂。一瞬間她變成亮麗迷人的時裝模特兒，幾乎認不出是前一秒的那個人。一個新的迷因占領抖音。

「現世報」是原本「勿以貌取人」挑戰的新版本，後者三年前將Musical.ly推升到美國app商店的榜首。這則迷因是抖音的另一個突破點，人們很愛看那驚人的轉變。網路開始出現迷因影片的合輯。有些女人的化妝技巧尤其讓很多男人感到不可置信。「現世報」對主流文化產生很大影響，獲得廣泛的肯定和宣傳，漣漪甚至擴及以英語為主的全球媒體。

抖音也愈來愈能發揮推波助瀾的作用，讓超洗腦歌曲更增人氣。二○一七年末，歌曲〈C哩C哩〉在抖音爆紅，洗腦曲風深具感染力。但這首歌會變成迷因並大紅大紫，是因為以新穎的舞步搭配最好聽的那一段。

這首歌其實是二○一三年羅馬尼亞專唱雷鬼歌跳雷鬼舞（dancehall）的藝人Matteo唱的，歌名是〈巴拿馬〉（Panama）。推出四年後，歌曲意外人氣暴漲，促使原唱為了打鐵趁熱火速安排亞洲巡迴表演。YouTube有一支影片可以看到他在杭州機場和中國粉絲見面，粉絲在入境大廳表演舞步給他看。但因舞步完全是在中國創作的，那位歌手一臉困惑尷尬，歌是他唱紅的，搭配的舞步他卻不會跳。

該平台對社會的影響力愈來愈大，最可靠的指標也許是抖音這個名稱進入日常用語，變成短影音的同義詞。如果你說：「我們來拍抖音！」不用解釋大家都懂。

大撒幣

字節跳動知道他們已掌握贏的方程式。保留率很好，口耳相傳的效果極佳，充滿活力的龐大創作者社群已培養起來。推薦引擎確實能有效凸顯最優質的內容。抖音的火已經燒起來，現在是到了該加油添柴的時候了，也就是花錢花錢花錢。

中國新年假期週是年度推廣app的另一個獨特機會。幾億人返鄉和家人團聚，有很多時間放鬆。抖音這樣的娛樂app是打發時間的完美方式，家人之間很自然會口耳相傳。

Photo Credit: 商業周刊提供 抖音開始營運兩年間，每日活躍使用者從零成長到二億的進展圖。

為了加強推廣，抖音直接發錢給使用者，推出中國新年發「紅包」活動。使用者可以在特別的影片中按數位「紅包圖」，就可獲得小額現金。字節跳動火力全開大撒幣，為獲取使用者，在各大線上通路購買廣告和宣傳，一天大約花四百萬人民幣（超過五十萬美元）。這些努力聯合起來將抖音推升到中國app商店榜首。報導指出，在二、三月的中國新年期間，抖音每日使用者人數從大約四千萬大增至七千萬，一些人氣最高帳戶的追蹤數暴增三倍之多。

這樣的成績自然讓字節跳動大膽加碼抖音，將每日推廣預算上調到二千萬人民幣（二百八十萬美元），凡是願意拿錢的通路都去購買流量。到四月，每日使用者超過一億。

使用者人數夠多後，抖音開始引起數位行銷商的注意，認為抖音已經和微信及微博一樣，是品牌「必備」的社交媒體平台。「兩雄並峙」變成「三足鼎立」。字節跳動已透過頭條龐大的媒體與廣告平台，和中國所有的大型專業媒體、行銷公司和品牌廣泛建立關係，這時開始積極鼓勵每個人創作影片，並將預算撥給抖音。

二○一八年剩餘的時間裡，抖音持續強勢成長並打入主流，在整個社會愈來愈受歡迎。

書籍介紹

本文摘錄自《抖音：短影音、演算法、年輕化，世界最有價值新創公司的成功秘密》，商業周刊出版

作者：馬修・布倫南（Matthew Brennan）

譯者：張美惠

抖音，公認全球最強獨角獸：

全球下載成長率超越臉書、IG、YouTube；

估值比Uber高、用戶比推特多；

到底是怎麼養成的？

「有趣的人都在這裡」、「給我15秒，我給你全世界」。抖音（TikTok）是中國網路狂潮中迅速發展起來的一個社交媒體app，原基礎是一款音樂創意短影片（最短15秒）社交軟體，可選擇歌曲、拍攝短影音、也能上傳照片。推出後席捲全球年輕世代。據2020年統計數據，抖音（和TikTok）在全球手機應用商店下載超過20億次，日活躍用戶數量超過6億，逾2千200萬創作者發表內容。

2012年，抖音母公司字節跳動（ByteDance）只是一家不起眼的公司，創辦人張一鳴與員工擠在北京一間破舊的公寓「錦秋家園」。當人們吸收資訊的方式從傳統的文字、語音、逐漸向圖片、短影音轉移，字節跳動抓到時機，最後透過抖音在全球攻城掠地開花結果。如今，它已成為全球成長速度最快的獨角獸，市值超過1000億美元。

【這樣的抖音，憑什麼崛起，做了哪些事？】

抖音短影音將後台生產流程簡化，降低創作門檻，且長度短、製造迷因以病毒式傳播的速度快，符合年輕人的習慣和喜好，其贊助選秀節目《中國有嘻哈》就風靡一時。強大的演算法是抖音讓用戶上癮的主因，點開抖音之後，「為你推薦」頁面會出現一連串的短影音，依據內容概況（關鍵字、發表時間……）、使用者概況（年齡、性別、瀏覽記錄、裝置類型……）和環境概況（工作、家裡或地鐵通勤……），推薦用戶可能會喜歡的內容，創造出極高的黏著度。

字節跳動早期也開始與小型經銷商合作，將app預載到待售的中低階安卓手機，獲取數千萬使用者。中期則併購泰勒絲、女神卡卡、凱蒂・佩芮等巨星都在其上分享影片的Musical.ly（2014年由陽陸育和朱駿創辦），獲取三千萬用戶，也成為全球最強、成長最快的短影音app，成長速度打敗谷歌和臉書這類重量級大哥，也逼中國本地的騰訊（微視）退出短影片市場。

抖音引發的熱潮在2020年達到巔峰，美國川普總統以資安問題要求字節跳動出售抖音在美業務、印度也下架包含抖音在內的中國app、傳說將上市……，全世界的目光都集中在抖音下一步。

關於抖音及其中國母公司字節跳動的文章已成千上萬，資深科技媒體人馬修．布倫南的《抖音》首次說出完整的故事，結合了精彩的內幕和洞見、字節跳動創業團隊的稀有照片、精要圖表，是每位想了解網路趨勢的讀者必讀之書。

Photo Credit: 商業周刊

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航