王文淵宣布卸任台化董事長，交棒副董洪福源，台塑集團從「家天下」進入經理人時代

今（23）日台灣化學纖維股份有限公司（台化）舉行股東會，現任台塑集團總裁暨台化董事長王文淵就拋下震撼彈，表示是最後一次以台化董事長的身份主持股東會，將卸任正式交由專業經理人、由現任台化副董事長洪福源接棒。這代表自2017年台塑集團已經成立「管理中心」，王永慶、王永在的家族成員，包含王文淵、王瑞華、王文潮、王瑞瑜等四位退出台塑四寶的行政中心，台塑集團即將進入全經理人的時代。

台塑王家退出「台塑四寶」第一線經營，進入全經理人時代

台化舉行股東會，現任台塑集團總裁暨台化董事長王文淵就拋下震撼彈，表示該日是最後一次以台化董事長的身份主持股東會。他指出，即將卸任正式交由專業經理人、由現任台化副董事長洪福源接棒。他並隨即將將今天股東會的主持棒交給洪福源。

其實，早在2017年台塑集團已經成立「管理中心」，王永慶、王永在的家族成員，包含王文淵、王瑞華、王文潮、王瑞瑜等四位退出台塑四寶的行政中心，進入管理中心。其目的是讓王家人退出行政中心，可專心培訓第3代、第4代接班人。

台塑四寶：分別為：台塑、南亞、台化以及台塑化。台塑集團事業版圖橫跨塑膠、煉油、石化、纖維、紡織、電子、能源、運輸、重工、生物科技、醫療以及教育等領域，共同創辦人為王永慶、王永在兄弟、趙廷箴等。

當時為了落實企業所有權及經營權分治的精神，原有「行政中心」則由五大公司最高專業經理人台塑林健男董事長、南亞吳嘉昭董事長、台塑石化陳寳郎董事長及台塑河靜陳源成董事長、台化洪福源副董事長共同組成。

近年來洪福源已是台化的實際操盤人，據報導台化每月的業績說明會，以及台化許多活動，多半由她所擘劃主持。而王文淵也曾不只一次私下表示，洪福源其實就是台化的董事長。

外界也指出，由於洪福源與王文淵最親近，他常被外界認為是「台塑集團中最懂王文淵的主管」，此次升任台化董事長實至名歸。而本次王文淵由公開宣告，也代表台塑王家成員全面退出台塑四寶第一線經營，台塑四寶正式進入全經理人時代。

王家的台塑集團 催生百餘家關係企業

台塑企業源起於1954年創立之福懋塑膠工業股份有限公司，台塑企業經過六十餘年的努力發展，目前共計擁有台塑、南亞、台化、台塑石化等百餘家關係企業。

集團分別在台灣、美國、中國大陸、越南、菲律賓及印尼都設有工廠。此外並擁有龐大的教育和醫療機構，是台灣最大的民營企業之一 。

台塑王家發跡於1950年代，當時獲得美國援助發展塑膠及輪胎工業，且由行政院經濟安全委員會負責規畫，據聞經濟部透過台灣銀行發現嘉義有位米商，存款超過800萬新台幣，前往接洽投資。

這位米商就是王永慶先生，他再三研議後決定投入此計畫，進而得到美國援助貸款79.8萬美元，於高雄市成立福懋塑膠公司，後改名為台塑集團，隨著集團日益壯大，創辦者王永慶贏得「臺灣經營之神」的美譽。

不過在王永慶在2008年逝世後，6年後其胞弟也是創辦人之一的王永在先生亦安詳辭世。此後，整個集團的運作正式交由2002年組成的「七人決策小組」進行營運，小組成員包含王文淵總裁、王瑞華副總裁、王文潮、王瑞瑜等王家4人，以及專業經理人有李志村、吳欽仁、楊兆麟等3人。

後於2011年因企業經營需要，增加陳寶郎、林信義、陳源成以及洪福源等經理人，也就是台塑企業的「行政中心」。2017年台塑集團再成立「管理中心」，培養接班人等相關庶務。而隨著王瑞華、王文潮、王瑞瑜陸續淡出集團後，身為台塑集團台塑集團總裁的王文淵，主掌今年來的集團走向。

王文淵是王永在的長子，他從小就被賦予接班大任，被安排在英國及美國接受工作業務方面的訓練，也在美國休斯頓大學完成學業。

他回台灣後，被安排進入集團子公司的台麗公司，讓當時虧損連連的台麗公司在半年後逐漸轉虧為盈。之後，又轉戰台化公司，將原本以紡織業為主的業務，成功轉型為塑膠石化業。

在王文淵主理的台塑集團危機四伏，負面聲量不止，屢傳待人嚴苛因說話直白，過去老臣也嘆「不如歸去」；而面對集團經營挑戰，亦受到外界檢視，包含：從彰化、台中各地政府陸續宣布禁燃生煤的危機；到麥寮六輕恐無法營運；近年又擴大到「起家厝」台化彰化廠又面臨關廠危機，一再考驗王文淵處理危機的能力。

渡過這些年重重危機後，在今（2021）年「台塑四寶」公布半年報，台塑集團四大公司，上半年合力大賺1326億元，比起去年同期虧損199.71億元「轉虧為盈」。更超越2018年景氣高峰時寫下的歷史紀錄1299億元，創下史上最強的上半年。隨著王文淵丟下交班震撼彈，也代表台塑集團將從「家天下」，進入到一個嶄新經理人時代。

延伸閱讀：

核稿編輯：翁世航