表演場館7/27開放觀眾梅花座，演出者和劇組7日快篩或打疫苗滿14日可脫口罩上台

因應指揮中心今（23）日宣布自7月27日起，調降疫情警戒標準為二級，文化部同步公布放寬表演場館開放觀眾入場，採間隔座、梅花座或其他保持適當距離的安排；展覽場館每一時段不受100人上限；開放戶外活動、演出及酬神戲；以及劇組放寬已實施快篩、PCR檢測或有疫苗接種紀錄逾14日者，拍攝演出時得不佩戴口罩等管理措施。

表演場館開放，間隔座位

文化部表示，自7月27日起，表演場館開放觀眾入場，座位安排採間隔座、梅花座或其他保持適當距離的安排（同行者得視需要調整並坐），不設搖滾區，第一排觀眾與舞臺前緣或表演區最前段距離至少3公尺以上；演職人員動線及各項使用空間應獨立規劃，並與觀眾分流。

表演藝術演出（含酬神戲）及影視劇組拍攝部分，已實施快篩、PCR檢測或有疫苗接種紀錄逾14日，且於正式演出、拍攝工作期間每7天定期快篩檢測的演員及表演者，拍攝演出時得不佩戴口罩。

此外增加戶外活動、演出及酬神等管理措施，包含應劃設區域管制範圍及出入口動線，並於入口處設置實聯制登錄機制；有固定座位者，採間隔座、梅花座或其他適當距離的安排，無固定座位者，應維持1公尺社交距離；超過250人戶外活動，防疫計畫應經地方政府核准。

Photo Credit:文化部提供

而高雄市政府文化局則免費提供快篩和防疫顧問給予劇組拍攝、戲團演出、無觀眾酬神、表演藝術排練直播、流行音樂線上演唱會。

李永得說，指揮中心原規定戶外活動人數上限為100人，但可依各部會所提防疫指引調整， 因先前二級警戒階段的戶外人數上限為500人，考量解封初期不該一下子全開放，才修正至250人，也許之後可視疫情發展情況再放寬。

展覽場館預約制，容留人數不受100人上限但須維持社交距離

在展覽場館部分，仍以預約制為原則，但可彈性開放現場報名，容留人數依1.5公尺社交距離計算，每一時段不受100人上限；同時，開放團體預約，每一團體每一時段以50人為上限；辦理活動時，應採間隔座、梅花座或其他保持適當距離安排，無固定坐位者，維持室內1.5公尺、室外1公尺社交距離。

Photo Credit:文化部提供

像是近期展出日本藝術家塩田千春作品的台北市立美術館，就必須要預約才能入場參觀。包括高雄市立美術館、當代藝術館等也都推出預約制參觀。

李永得：線上演出實驗計畫8月推出

文化部長李永得呼籲，儘管疫情警戒調降二級，仍應落實全面佩戴口罩、量測體溫、環境消毒、實聯制、維持社交距離及人流管制等措施。

李永得說，雖然這次開放表演場館觀眾入場，但文化部明白在間隔座、梅花座限制下，票房減損至少5成、6成，因此為能讓「藝文人才不流失、創作能量不中斷」，文化部亦積極籌劃藝文產業「精進與研究升級方案」，協助各藝文產業以人員培訓、創作、製作、研發、數位整合及行銷等，在實作中精進專業能力；以及「線上售票直播演出實驗計畫」，鼓勵藝文展演虛實並進，相關方案預計於8月初公布。

兩廳院目前也推出多檔節目讓觀眾可以在線上觀看

至於是否比照去年再推出「藝FUN券」振興藝文產業？李永得說，目前還在規劃討論中，但會比藝FUN券再「更升一級」，期盼藉由嚴謹的防疫、積極的紓困，與全民共同支持藝文團隊重返舞臺，迎回多元豐富的藝文生活。

延伸閱讀：

責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範