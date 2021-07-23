【全台整理】警戒降級餐廳開放內用成各縣市難題，雙北仍禁止桃園基隆都開放

中央疫情指揮中心陳時中今（23）日在記者會宣布，全台7/27起至到8/9，防疫等級降到二級，並指示除飲食之外，外出全程佩戴口罩、超商賣場可開放內用、開放婚宴公祭等措施。不過各縣市依然有自己的考量，至今仍有非居家隔離者確診的台北市和新北市率先公布將禁止內用，不過鄰近的桃園市、基隆市則選擇有條件開放內用。

雙北地區的餐飲業者必須繼續苦撐到8月，已經超過2個月沒辦法讓客人內用；這波疫情警戒讓餐飲業的6月的營業額大減將近四成；不過有醫師指出，以台灣目前的疫苗覆蓋率來看，至少還要再繼續打到超過七成才能完全恢復經濟活動，否則恐怕迎來下一波疫情高峰。

雙北地區決定「再等1週」

台北市長柯文哲今天表示，隨著中央27日起降為二級警戒，北市也逐步開放校園戶外操場、社教機關、公園涼亭；動物園、圖書館等8月1日開放，但餐廳內用暫不開放。

柯文哲表示，跟新北市長侯友宜討論後，考量到雙北社區還是有潛藏感染源，群聚吃飯解封還是擺最後。柯文哲說，餐飲內用「再等一個禮拜看看」，且戰且走，其他項目先解封，原則上公家場域陸陸續續開放。

新北市長侯友宜表示，新北市不開放飲食內用，包含超商、賣場內用區跟婚宴場所等一律不開放，維持禁止內用只外帶。因為新北市在各縣市中是疫情比較嚴峻的地區，在採取降級的過程中，要以階梯式、分階段、滾動式檢討，有順序、有方向慢慢開放，疫情易放難收，新北市的確診個案從個位數到百位數只花了4天，從百例降到個位數花了4星期才下降，要控制疫情不容易，所以開放要有原則，新北有地區特殊性，包含城鄉跟都市，落實做好疫情管控，再談開放。

侯友宜指出，新北市的原則有三條，分別事先戶外、再室內，嚴格控管人數，最後才是脫口罩行為如飲食，餐飲營業場所要脫口罩共食、飲食，在餐飲營業場所規範，不開放飲食內用，包含超商、賣場內用區跟婚宴場所等一律不開放，希望脫口罩行為擺到最後面，維持禁止內用只外帶，按照上一梯次的原則，先把防疫做好做到位，疫情控制更穩定，就可以調整餐飲內用相關規定。

桃園市、基隆市、新竹縣市、彰化縣、嘉義縣開放內用

桃園市長鄭文燦今天下午表示，桃園會開放餐廳內用，但相關防疫指引要根據地方標準做微調，確切的實施辦法還在研擬中。

基隆市長林右昌在今天下午防疫記者會時表示，餐飲是否可內用問題，基隆就是依中央指引來做，降為二級後，內用可採取隔板、梅花座的方式。至於廟口夜市的部分，原則上27日復市，擺桌的部分要用隔板、梅花座，過去二級時就是這樣做。

新竹市長林智堅今天中午宣布，27日起竹市餐飲業恢復內用，市府各局處將遵循中央相關指引，實施降級後的配套措施，包括餐飲業恢復內用，但店家仍須遵守實聯制、使用隔板、梅花座等規定，民眾在外除飲食外仍須全程戴口罩。新竹縣也開放內用。

嘉義縣餐廳開放內用，合菜採分菜式，提供個人套餐。彰化縣長王美惠表示，在飲食方面，夜市、傳統市場建議仍以外帶、外送為原則，餐桌必須加裝隔板、採梅花座；宮廟開放拜拜，但不得繞境、進香及餐會，也不得提供筊杯、籤筒，中元普渡開放。

台南、高雄、台中還要再思考評估

台中市長盧秀燕表示，餐飲內用、宮廟解封、補習班開放等，目前正積極開會研擬中，一旦擬出新規範就會立刻跟市民報告。

高雄市長陳其邁表示，因為婚宴、餐廳、賣場、夜市等等防疫條件都不同，會先把管制措施做好，再對外宣布，所以還要再給他一點時間，讓他在政策上做一些調整。

上次「微解封」時開放有條件內用，結果被批評引發風波的台南市長黃偉哲這次則表示，中央開放餐飲業有條件內用是專家的決定，但消費者也有自己的考量或意願，要在這兩者之間取得平衡仍需時間討論與評估。

黃偉哲強調，近日會再與相關業者進行討論，也會納入民眾意見，避免之間想法上有落差，實施起來也才會平順！他也呼籲業者可先做好相關防疫措施或設備，大原則包括熟食遮罩、用餐隔板、梅花座和實聯制等原本就是要準備的，最晚將於27日前公布。

餐飲業6月營業額年減近4成哀鴻遍野，醫生：疫苗覆蓋率還不夠

根據經濟部統計，6月餐飲業營業額年減39.9%，為有統計資料以來最大減幅，其中餐館業年減40.4%，主因三級警戒禁止內用，致聚餐、宴會類型為主之餐廳營收明顯下滑，惟部分西式速食業者因推出品牌聯名套餐及新品上市，營收逆勢成長，抵銷部分減幅。

飲料店業因禁止內用及部分業者縮短營業時間，年減38.8%；外燴及團膳承包業年減32.6%，因學校停課衝擊團膳營收，致營收大幅滑落，惟空廚因上年同月比較基數較低，加上拓展網購業績，抵銷部分減幅；綜計上半年營業額為3,615億元，年減1.4%。

此次727降級，雙北地區仍不開放餐廳內用讓許多店家都哀鴻遍野。不過這次在疫情中曾負責專責病房、疫苗施打站的姜冠宇醫師在臉書上表示，根據美國北卡州的的經驗研究，如果6個月施打率內沒有到達25%以上，只要一個鬆懈警戒措施，就會再引起一波疫情，除非疫苗完成二劑普及率可以達75%，才有完全恢復經濟活動的本錢；在此之前會一直在公共衛生與經濟之間拉鋸。

他建議在第一劑疫苗覆蓋率接近70%再開放，而接種率未到達此之前，啟用疫苗護照或篩檢證明作為聚餐依據，讓免疫力夠的先用餐。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範