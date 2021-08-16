在人工生殖技術優異的以色列，「代理孕母合法化」如何挑戰家庭定義？

2015年4月25日尼泊爾時間將近中午12點，當地發生芮氏規模7.9級的強度地震，伴隨地震消息傳回以色列的，是一些剛從代理孕母手中接下新生兒的以色列男同性伴侶，試圖聯絡親友或請求救援；相關的消息及影片在社群網絡及以色列各大媒體傳開後，民眾才知道，許多同性伴侶遠赴這個南亞小國，想一圓為人父的夢想。

強震對尼泊爾帶來莫大的影響，也讓原本計劃在當地再停留一陣子的這些以色列國民和他們的家庭新成員，面臨許多困境；新聞播出後，仍在襁褓中的可愛嬰兒，激起不少以色列觀眾對這些新家庭的憐憫之心。政府還派出專機，接回這些國民及剛出生的孩子（註1）；以色列政府甚至同意，讓以色列國民所聘用、仍在尼泊爾待產的100位左右代理孕母，能夠飛到以色列生產。

影片解說：有關尼泊爾大地震時，以色列同性伴侶在當地求子的報導

以色列同性伴侶、特別是男同性伴侶跨國尋求代理孕母的故事，讓不少民眾開始思考，為什麼這些人選擇跨國尋求代理孕母？另一方面，也有人開始質疑，跨國尋求代理孕母，或說尋找代理孕母本身，是否產生道德方面的爭議？

環繞代理孕母的爭議其實至今未解，這個議題在不少國家也仍是禁忌，在許多國家，法律最多就是允許「利他代孕」（altruistic surrogacy），即孕母不額外接受任何報酬；以色列可以算得上是個例外，該國不僅自1996年以來，將「商業代孕」（commercial surrogacy）有條件合法化，最近還由於最高法院的最新判決，即將擴大適用範圍，讓單身男性及男同性伴侶也適用代理孕母。

以色列在代理孕母合法化上的進程，與該國特殊的歷史及文化，脫不了關係。

以色列的代理孕母制度發展

在現今的世代，無法藉由自然或人工受孕等方式擁有子嗣的伴侶或個人，可能藉由收養或尋求代理孕母的方式，成為父母；後文也將提到，共親職（co-parenting）也是成為父母的一種方式。

其中，拜現代科技發展所賜，代理孕母讓無法藉由自然或人工受孕方式懷孕的個人及伴侶，能夠透過第三方的協助，獲得與自己有血緣關係的子女。然而，懷孕本身是具有身心健康風險的過程，反對者認為，代理孕母形同利用第三方的身體，達到自己的目的，因此這樣一個幾乎是將他人身體視為工具的手段，是有道德爭議的。

此外，聘請代理孕母的方式，可以粗略地分為「利他」（altruistic）及「商業」（commercial）兩種；簡而言之，「利他代孕」就是代理孕母無償進行代孕，多數「聘雇者」會支付孕母懷孕過程中的相關醫療、甚至是生活起居費用，但孕母不會獲得額外的報酬；相對地，「商業代孕」就是代理孕母除了收取懷孕過程中的相關費用，還會收取一份額外的酬勞。

文章開頭所提到的尼泊爾例子，就是商業代孕；新聞事件發生時，鄰國印度已經立法禁止為單身人士及同性伴侶提供代孕服務，而尼泊爾則是允許商業代孕，只要孕母不是尼泊爾公民；代孕機構巧妙地鑽了兩國法令的「漏洞」，讓印度籍孕母在印度受孕，然後將她們送往尼泊爾待產及生產。不過，由於2015年尼泊爾大地震時，代理孕母之事登上不少國際新聞版面，該國已禁止為外國人提供代孕服務。

相較於美國部分代理孕母合法的州，前往南亞、東南亞國家進行商業代孕的費用相對低廉許多，2016年的資料顯示，在美國一些商業代孕合法的州，雇用一位孕母每次最高可花費15萬美元，在印度最高則為3萬美元；這也是為什麼，不少以色列男同性伴侶，當時選擇前往尼泊爾尋求代孕服務。

儘管委託人所付出的費用在全球代孕市場中相對低廉，但這些南亞、東南亞孕母所獲得的，對她們來說，卻是一筆可觀的報酬；不少人在獲得一筆代孕的酬勞後，就可以幫助原先貧困的家庭買新房。

但是，這項從孕母及委託人雙方看來，似乎是雙贏的「公平交易」，在某些人看來，卻引發道德上的爭議；對一些女權團體來說，貧窮讓這些女性在這一過程中喪失了真正的選擇權，不少女權團體認為，這形同來自富有國家的「有錢父母」，對這些「貧窮」女性的剝削；且「代孕」形同將新生兒視為「交易的貨品」，讓整個過程看起來更具有道德上的瑕疵（註2）。

也就因為這樣，儘管以色列在代理孕母政策上，看起來算是世界的先驅，但代理孕母合法化的過程仍充滿爭議。

上世紀80年代在美國紐澤西州，發生一件有關代理孕母的爭議（註3）；事件引起歐美輿論的反感，導致不少政府紛紛立法全面禁止代理孕母；以色列政府也加入這些政府的腳步，立法禁止代理孕母。

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上世紀80年代晚期，一對面臨不孕的以色列異性戀夫婦，企圖尋求人工生殖及代理孕母的協助。由於代孕在國內不合法，他們便計畫赴美國加州，卻發現所費不貲，於是兩人開始在國內尋求司法管道，希望能獲得通融；這對夫妻主張，禁絕代理孕母侵犯了他們想要擁有子嗣的基本人權；由於兩人巧妙地併用了司法管道及媒體，將他們的處境公開，最後，以色列政府迫於輿論壓力，在1991年，准許他們在國內尋求代理孕母，並開始研議如何讓代理孕母合法化（註4）。

經過相關單位的研議，代理孕母制度於1996年3月在以色列合法化，當時重要的相關規定包括：孕母必須是單身（不在婚姻關係中，即離婚還未再婚者也符合條件）；申請人必須是具有婚姻關係、能證明因健康因素而無法受孕、或讓胚胎留在母體內的異性戀伴侶，且丈夫年齡上限為59歲，妻子則為48歲；牽涉其中的各方，必須接受衛生部特設的委員會評估其心理健康等狀況；特別的是，商業化代理孕母是合法的，利他代理孕母則是不合法的。

可以看出，法案背後的主要邏輯是維繫相對「傳統」的家庭觀念：一夫一妻與孩子；換句話說，儘管代理孕母議題有道德與價值方面的爭議，原則上可以容許想要孩子但生不出來的異性戀夫妻，通融使用。

然而，社會上並非傳統一夫一妻的一些族群，將這樣的法規視為對他們身份的歧視，單身的女性、單身的男性與同性伴侶等，也可能想要擁有自己的子嗣、也可能在這方面需要代孕服務（特別是男同性伴侶）。因此多年來，一些團體與個人，仍持續不斷透過各種管道，希望能為自己爭取到代孕合法化；在經過多年的努力後，他們終於在司法這條路上，得到解套。

被推上火線的最高法院

近期最高法院判決出爐前的20多年以來，以色列同性戀伴侶及單身男性，被屏除在商業代理孕母的適用範圍之外（註5）。

然而，在生殖上沒有健康問題的女同性伴侶，往往可選擇至少其中一人，藉由人工生殖的方式，成為母親；這麼做的問題在於，只有與孩子具備血緣關係的那位伴侶，能在法律上取得母職地位，與孩子沒有血緣關係的女性伴侶，長期以來是無法在法律上具有實質母親地位的。

近年來，由於部分案例循司法途徑，希望能改變這樣的規定，因此現在若這兩位伴侶循司法途徑，在法庭上證明與孩子沒有血緣關係的那位伴侶，與孩子具備實際親子關係，並證明兩位伴侶關係的真確性，且在其他方面證明自己有能力作為父母（如沒有犯罪記錄等），那麼便可以藉由法院命令，建立法律上的母職地位（註6）。

相對來說，男同性伴侶由於不可能選擇直接以人工生殖方式成為父親，除了在國外尋求代理孕母，有些人則會選擇與一位女性（通常為友人）一起進行共親職（co-parenting），最常見的方式，就是其中一位男性與這位女性，透過人工生殖，生下孩子，然後雙方（男同性伴侶與這位女性友人）一起扶養孩子長大成人，這通常會透過某種形式的合約進行；與前面所述女同性伴侶的困境雷同，與孩子沒有血緣關係的男性伴侶，在法律上不具有正式的父親地位，也無法藉由收養等法律程序來改變這一事實（註7）。

因此，可以想見的是，國內代理孕母不適用同性伴侶這一規定，對男同性伴侶的影響相對比較大，在這樣的規定下，他們若想要獲得有血緣關係的孩子，就只能尋求共親職或跨國代孕；但前者對一些人來說，可能讓關係更為複雜，而後者則可能較為昂貴。

2010年，一對以色列男同性伴侶在相關組織的協助下，委任律師，循司法途徑，主張法律將男同性伴侶排除在代孕適用範圍內，是對他們的歧視；去（2020）年2月，最高法院判定，代理孕母法將單身男性與男同性伴侶排除在外，侵害了《基本法》中保障人民的平等權（註8），要求國會在今（2021）年3月1日前（後因國會選舉延期到9月1日），通過新法對現狀進行修正；同一項判決中還註明，除非國會無法在期限內修法，否則最高法院不會介入正式宣佈這一做法違憲。

今（2021）年7月初，現任政府以當前政治情況下，難以針對最高法院的要求，對現狀進行修正，請求最高法院對現狀做出判決；這才導致最高法院彷彿被「推上火線」，在7月11日判定這項長期以來的做法違憲，並宣布單身男性與男同志伴侶將在6個月內，適用代理孕母法（註9）。

最高法院的這項判決及其所引起的爭議，凸顯了以色列社會中有關「家庭」定義的衝突。

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「家庭」的定義：女權、文化、宗教的爭議

儘管以色列目前絕大多數人口為世俗觀念，但從生育數據上來看，整體社會仍受猶太文化或宗教上「生養眾多」（be fruitful and multiply）這種觀念影響不小；此外，經歷二次大戰時，希特勒（Adolf Hitler）納粹政權主導下的大屠殺，更讓不少猶太人、特別是具有歐洲血統的猶太人，將擁有子嗣視為個人、社會及族群十分重要的任務。

2019年，以色列的生育率為3.01（即每位女性平均生3.01個孩子），是OECD國家中最高的；且在過去10年，都是OECD國家之冠；在一些特定的猶太社群中，如哈雷迪（Haredi）、正統猶太教徒（Orthodox或Dati）等，生兒育女更是被視為天經地義的事，不能生育的女性、沒有子嗣、甚至是沒有很多孩子的夫妻，通常會面對社群與家族中，龐大的有形、無形壓力。

如此社會風氣下，以色列在人工生殖技術與法規上，都可以算是國際先驅；因為擁有具備血緣的後代，不只是個人的一項基本人權，也是族群存續的重要工具之一。可以說，整個社會與政府政策，對人工生殖與代孕這些有助生育的現代科技，接納度相對較高（註10）。

但當代孕被利用在違反了傳統家庭形象的同性伴侶，與生理上不具備懷孕生子功能的單身男性，不少宗教人士與團體、或思維較為「傳統」的民眾，就覺得難以接受；因為讓這些人生養子女，無疑是打破了對家庭「一夫一妻與子女」的「傳統」定義。從這些人的角度看來，同性伴侶與單身男性，不像異性夫妻或者單身女性，有與生俱來的生育權。

這次最高法院的判決，讓以色列的同性伴侶與單身男性，即將能在國內享受商業代理孕母的服務，但他們實際面臨的挑戰仍存在；多年來，以色列國內商業代理孕母就呈現供不應求的狀態，目前的平均等待時間已是幾年；在合法後開始申請的同性伴侶與單身男性，也只能加入大排長龍的排隊隊伍，想要藉國內代理孕母一途成為人父，恐怕還得等上不少時間；且還得經過衛生部特設的審查委員會這關。

當然，他們仍然能持續藉由跨國的方式，尋求子嗣，只是在新冠肺炎肆虐的今天，加上不少國家的代孕制度本就對同性伴侶及單身者多所限制，且多國也紛紛立法禁止商業代理孕母，這兩個族群似乎仍然面臨相對崎嶇的求子之路。

最後，代理孕母所涉及的爭議仍存在，女權、宗教及相對保守的團體或個人，仍可能希望能設法限縮同性伴侶與單身男性使用商業代孕的範圍；現任政府中，也有些積極反同的個人與政黨，他們是否會設法影響後續政策，仍有待觀察。

註釋

註1：這個看似簡單的動作，其實動員了許多的資源；由於這些嬰兒多由印度籍代理孕母在尼泊爾生下，就這樣的客觀現實來說，並沒有權利自動獲得以色列國籍，而必須經由一定程序，才能取得以色列護照，與收養他們的以色列父親一同返回以色列；這些程序本來就需要一定時間，加上強震襲擊，又讓整個複雜的程序雪上加霜；考量其急迫性，以色列駐尼泊爾大使館特別給予通融，加速處理時間，讓這些新生兒得以與他們的以色列父親一起返國。

註2：不過也有人主張，不論道德上我們如何評價，商業代孕的全球市場就是存在，生活水平的差距，讓來自相對富有國家、無法生育的父母或個人，與來自相對貧窮國家、可以提供代孕的女性，各自有強烈的動機，在全球商業代孕市場上相遇以「各取所需」；將這些孕母視為完全被動、沒有選擇的弱者，不見得是正確的看法；而禁絕商業代理孕母或跨國商業代理孕母，只會讓黑市更加猖獗、讓相對弱勢的孕母更沒有保障。

註3：在這間被暱稱為「Baby M」的爭議中，生下孩子的孕母毀約，與她的伴侶綁架了新生兒，企圖「佔為己有」；事件鬧上法院後，法院將監護權判給生父（精子提供者）與其妻子。

註4：令人不勝唏噓的是，經過冗長的司法過程及密切的媒體關注下，這對夫妻最後分道揚鑣，還為了是否繼續人工生殖對簿公堂。

註5：2018年的修正案讓單身女性也適用商業化代理孕母。

註6：當然，這樣的規定，仍遭到一些LGBTQ個人或團體的批評，因為異性戀父母在收養上，通常毋需經過這麼繁複的手續。

註7：跨性別（transgender）者又面臨其他方面的問題，由於篇幅所限，本文不會加以討論。

註8：以色列建國初期，由於各方對制憲的分歧及當時總統本・古里昂（David Ben Gurion）的反對，決定先暫緩制憲，多年發展下來，以色列只有一系列針對數個領域訂定的《基本法》；上世紀90年代末期的最高法院首席大法官巴拉克（Aharon Barak），認為這些《基本法》可以被視為是以色列的憲法，也開始在判決上沿用，導致《基本法》被最高法院作為是否違憲的根據；必須注意的是，這種做法仍面臨一些反對的聲音。

註9：這6個月的時間是讓國會得以制定配套措施。

註10：在以色列，45歲以下的已婚女性，可不限次數享受政府補助人工受孕，直到生出兩名子女為止。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航