蘇格蘭離島謎之孤獨蘋果樹，植物學家：罕見原生純種，可能從冰河時期存活至今

編譯：Yi-ching Kuai

蘇格蘭謎之孤獨蘋果樹，可能從冰河時期就已生長

在蘇格蘭西海岸外赫布里底群島（outer-Hebridean island）一座杳無人煙的島上，隱藏在滿是青苔的峭壁上，有一棵罕見的純種歐洲野蘋果樹（European crab apple，學名Malus sylvestris）。科學家認為這棵蘋果樹可能是從冰河時代存活至今。

植物學家於2003年首次在帕拜格莫爾島（Pabaigh Mor）上突出的岩石，發現這棵孤獨的樹。帕拜格莫爾島位於路易斯島（Lewis）氣候嚴酷的西海岸附近，位置偏遠得讓科學家們大惑不解，因為在距離最近的路易斯島、哈里斯島（Harris）和北尤伊斯特島（North Uist）上都沒有已知的原生野蘋果樹。

科學家認為，這棵樹已經是生長在歐洲野蘋果樹地理分布範圍的最西北部邊界，類似案例只有一個——在昔德蘭群島（Shetland Islands）一處人跡罕至的懸崖上，發現的另一棵蘋果樹，兩棵樹距離超過200英里。

罕見純種歐洲野蘋果樹，樹齡難以判定

科學家檢查了這棵樹的DNA，發現它是一種「純」的野蘋果，從未與現代種異花授粉過，也就是上個冰河時代過後，分布在不列顛群島和歐洲其他地區的蘋果樹種。

科學家表示，野蘋果樹的壽命為150年左右，種子通過動物或人類到達外赫布里底群島的可能性不大。

愛丁堡皇家植物園的分子生態學家馬庫斯・魯薩姆（Markus Ruhsam）博士告訴《獨立報》：「我們已經在蘇格蘭研究了大約三年的野蘋果樹，目的是想確認我們在蘇格蘭郊外發現的野蘋果樹有多純。……在整個歐洲，野蘋果樹和馴化蘋果樹之間有很多雜交，我們想確定它的純度。」

這棵樹的確切年齡尚不清楚。英國和愛爾蘭植物學會外赫布里底群島的植物記錄員保羅・史密斯（Paul Smith）告訴《獨立報》：「因為樹上沒有任何一部分是從它成長之始留存至今，所以確切樹齡無法計算。」

「很可能野蘋果樹隨著舊樹枝的枯死而定期長出新的樹枝，因此它能在同一個地方長期生長。更有可能的是，其實原本有一小群樹，而不是只有這一棵在這裡持續存在，不過因為現在這裡就只有一棵，所以沒辦法確認。但它是原生的，不是馴化的蘋果。」

生長地點人跡罕至，來源成謎

他補充說：「如果不是原本就長在那裡，那就是在帕拜格莫爾島還有人居住的時候，由人類帶過來的。」

「但是人類不太可能會選擇把種子種在這種地方。」

他認為昔德蘭群島上的那棵樹的存在支持了他的觀點，即這些樹是自上一個冰河時代以來倖存下來的種群的一部分。

保羅・史密斯的理論是，它可能在大約1萬1000年前的冰河時代結束時落地生根，因為冰川消退而使土壤暴露。這一理論，因昔德蘭群島人跡罕至的懸崖上存在另一棵孤蘋果樹而得到加強。

但魯薩姆博士認為情況並非如此：「追溯到冰河時代並不完全正確。肯定有誤會。冰川消退時，那些野蘋果樹又回到了英國，但那棵特定的樹肯定不會追溯到冰河時代。它們的壽命相當短暫——100、150年左右。」

研究人員檢查了植株的小型隨體，小型隨體是一種有助於識別物種的小片段DNA，在這個情況下，它能夠幫助科學家分辨人工栽培蘋果和野蘋果。

「DNA片段看得夠多，就可以看出樹種純不純，還是過去曾雜交（昆蟲將樹與人工栽培種異花授粉），但結果是純的。」魯薩姆博士說。

「事情令人驚奇的點在於，我們在蘇格蘭西海岸沒有多少純種樹的記錄，島嶼更是沒有記錄。」

「第一個問題是它是怎麼到那裡的——那裡絕對不是平常會長蘋果樹的地方。它長在迎風的亂石堆中。能在這樣的地方找到蘋果樹非常稀奇。昔德蘭群島上有一棵，能找到這類的樹實屬罕見。」

海鳥、維京人，還是冰河期後野蘋果族群遺族？

但是，魯薩姆也無法解釋這棵樹高八尺、多節瘤的大樹為什麼會生長在懸崖峭壁的縫隙中。蘋果種子或果核通常會經由哺乳動物吃掉而散播。海鳥可能會啄食果肉，但不太可能吃掉整個水果或叼著整顆蘋果飛走。「關於到達那裡的方式和樹齡判定都有很多不確定性。」

「可能是一棵蘋果樹散入水中並進入大海，被一隻海鳥撿起來丟在那裡。風很大，氣候很潮濕。我會說這和正常蘋果樹生長的氣候範圍相差甚遠。」

另一種可能是，這棵樹可以追溯到維京時代，當時赫布里底群島周圍的海域是一條貿易路線。「如果我們回顧維京和之後的時代，會發現蘇格蘭西部其實是一條海上公路。……它有可能是從其他地方通過這種方式進行交易的。」保羅・史密斯說。

「要不然就是它原本屬於一個小小的族群，非常、非常罕見地在同一個地方從冰川消退時存活至今。」

「昔德蘭群島發現了兩個棵野蘋果樹，兩棵都在偏僻的懸崖上，不像是人為種植會種的地方，可能支持了第二種想法。這些都是猜測，這是生命中難解的秘密之一。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航