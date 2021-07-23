2021/07/23,
科技

【硬塞趨勢論壇】2021 INSIDE未來日！AI + IoT，你準備好跟著AIoT數位轉型了嗎？

【硬塞趨勢論壇】2021 INSIDE未來日！AI + IoT，你準備好跟著AIoT數位轉型了嗎？

我們想讓你知道的是

在未來，沒有一個產業不會用到 AIoT 技術。那麼，你打算等多久，才願意跟上？ INSIDE 即將在2021年9月24日舉辦每年一度的未來日大型論壇，今年的主題就是 AIoT 所帶領的數位轉型，論壇裡，我們將一步步解析這個不可逆的 AIoT 趨勢。

台灣不是才談數位轉型沒幾年，如今卻要進化到 AIoT 了嗎？對！在這個即將邁入智慧物聯網的世界，論壇裡，我們將一步步解析這個不可逆的 AIoT 趨勢。

INSIDE 即將在2021年9月24日舉辦每年一度的未來日大型論壇，今年的主題就是 AIoT 所帶領的數位轉型。全球各行各業自去年起受 Covid-19 影響至今，不只面臨前所未有的挑戰， 也加快了數位轉型的步伐。台灣的網路服務、科技、新創、製造、物流等不同產業，也早已於 AIoT 應用領域默默累積實績。

台灣很幸運，AIoT 產業發展所需要的技術，我們樣樣俱備。既然台灣有AIoT 的解決方案供應商，也有亟待轉型與升級的各行各業，那就讓 INSIDE 來扮演兩者之間的橋樑，協助大家各取所需，共創雙贏。

這次論壇的議題是什麼：

AIoT 論壇將深入探討 AIoT 中不可分割的三大面向：5G服務、雲端科技、智慧生活，從「數位發展政策」、「產業趨勢」、到「最新AIoT應用實績」，邀請產、官、學界的意見領袖共同與會去，多角度地探討自從台灣邁入 5G 元年後，這個你我都不可能忽視的熱門產業趨勢，它將為產業帶來什麼樣的衝擊？台灣的各個產業又具有什麼樣的優勢商機？

活動資訊：

日期：2021/09/24 （五）

議題主軸：5G服務、雲端科技、智慧生活

活動方式：此活動為線上活動，購票後可於票券頁進入直播連結。

購票方式：2021.08.23（一）前報名享早鳥優惠價，限時優惠，購票請點我

活動議程：（主辦單位保留變更議程之權利，實際議程以主辦單位當日公告為主。

無講者版議程_(1)

誰適合參加這場AIoT論壇：

  • 適合想了解台灣數位轉型政策發展、掌握 AIoT 產業脈動，藉此找到數位轉型突破口的中小企業主。
  • 適合科技愛好者、或關注 5G 服務、雲端科技、智慧生活等內容的參與者，以及對 AIoT 了解還不夠深入，但亟欲滿足自我持續膨脹的求知欲的參與者。

2021.08.23（一）前報名享早鳥優惠價，限時優惠，購票請點我

論壇資訊：

論壇名稱：【2021 INSIDE 未來日】AIoT智慧未來 數位轉型加速器

日期：2021.09.24(五) 09:00-17:00

論壇形式：線上論壇

活動詳情與購票網址請點我

INSIDE未來日趨勢論壇活動網站，即將公開！▶硬塞推薦：想瞭解 2021 INSIDE 未來日 趨勢論壇的更多資訊？請看INSIDE AIoT相關文章

責任編輯：Iris

核稿編輯：Joanna


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