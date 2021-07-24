【圖輯】印尼救護車司機辭職當志工，24小時待命運送居家隔離不幸猝死的遺體

由於印尼COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的影響，救護車司機阿爾迪・諾夫里安西亞（Ardi Novriansyah）辭去了工作。阿爾迪發揮自己的駕駛專長，幫助故鄉那早已超出負荷的醫療體系。

41歲的阿爾迪是雅加達南部35名自願投入醫療工作的人之一，他們負責運送居家隔離時不幸死於COVID-19的患者遺體。

阿爾迪（右）在運送遺體之際休息｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

過去的一個月裡，阿爾迪每天24小時都會接到電話，他們這些志願者組織的總部設在一棟目前閒置的大樓裡，他在待命時可以在沙發睡覺。

阿爾迪說，他對人性的期待，使他願意和其他志工夥伴們，一起從事如此艱難又極高風險的工作。「重要的是，我們希望以志願者的身份，為鄉親提供幫助。」

阿爾迪在總部休息｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

看到遺體，是他在以前做救護車司機時早就習以為常的光景。

印尼正在努力面對高度傳染性的Delta變種病毒帶來的COVID-19浪潮，不僅醫院人滿為患，許多感染者無法進入醫院的病床，只能死在家中。

在最近的一次行動中，阿爾迪的團隊運送諾維・巴瓦齊爾（Novi Bawazir）母親的遺體。諾維說，由於血液含氧量急劇下降，家人們無法將這位64歲的婦人，送到醫院。

「我母親的血氧濃度是97％。」諾維指的是一種測量血液中，上靜脈血氧飽和度的儀器。「一個小時之內，就變成了37％，幾分鐘之內，她就死了。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

穿上白色的防護服，阿爾迪和另一名志工把她的遺體用防腐劑處理過、放進棺材裡，在驅車前往墓地安葬之前，為遺體祈禱。

不幸的是，諾維母親的驟逝，是阿爾迪團隊目前看到的日常。

根據專門在各地社區收集流行病資料的團體「Lapor COVID-19」表示，自6月以來，已有557位（主要在爪哇島）COVID-19患者死於醫院外，其中大多數是自我居家隔離期間發生的憾事。

42歲的里諾（右）｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

雅加達殯葬志工協調員里諾・英迪拉（Rino Indira）表示，已經成立一條24小時專線，為的是幫助填補雅加達近乎崩潰的醫療體系中的一洞。

「這是雅加達的緊急情況。」里諾同時也是當地政府COVID-19救援工作小組的成員，他的團隊每天會處理七到九具遺體。

印尼是世界上人口第四多的國家，人口超過2.7億。在過去的一週裡，COVID-19病例比起前一個月增長七倍，達到4.7萬，死亡人數也比7月初翻了一倍。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航