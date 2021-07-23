英特爾法說會：營收與EPS優於市場預期，格羅方德併購案「不排除任何可能」

7月22日英特爾（Intel）舉行線上法說會公布第2季財報，每股純益（EPS）為1.28美元，營收和每股純益雙雙超過外界預測，不過毛利率為55%，受成本支出影響較上季顯著下降。英特爾執行長杰辛格（Pat Gelsinger）表示，未來個人電腦的銷售熱度持續不減，持續看好未來該領域成長，而針對是否併購晶圓代工大廠格羅方德（GlobalFoundries）時，他表示不排除未來任何可能性。

英特爾財報：個人電腦銷量比去年增長了33% 晶片荒仍會持續

英特爾舉行線上法說會公布第2季財報，每股純益是1.28美元，預期1.06美元，較同期增長12%；收入是185億美元，預期為178億美元，同比增長2%。

《CNBC》報導，營收和每股純益都超過了公司自己的預測以及華爾街的預期，這些成果歸功於英特爾個人電腦晶片生產的部門，今年整體個人電腦銷量比去年增長了33%。

英特爾表示，未來即使人們返回辦公室和學校，在疫情期間火熱電腦銷售風潮可能會繼續下去。杰辛格（Pat Gelsinger）指出：「未來民眾在很大程度上也將採用居家與辦公室現場相混合的辦公方式。」他說：「只要遠距辦公情況將持續下去，就會刺激對個人電腦的需求，每個家庭對個人電腦的需求也會上升。」

而英特爾財報顯示，毛利率為55%較第二季度的59.2%顯著下降。英特爾表示，毛利率下降是由於供應限制以及採用新製程技術生產晶片，造成的相關成本。英特爾特別指出，未來將斥資200億美元提高製造晶片能力，這項計畫也包括在亞利桑那州的兩個新工廠的興建，將能解除成本過高的問題。

法說會中的一個亮點是個人電腦晶片銷售，收入達101億美元，同比增長6%。然而，該公司表示，英特爾銷售的個人電腦晶片的平均價格有所下降。不過，杰辛格強調，本季度還面臨晶片短缺的問題。他表示，晶片荒應該會在下半年「稍微緩解」，但在明年後供給仍然有限，無法追上晶片需求。

台積電、三星豪擲千億蓋工廠 英特爾：不排除收購格羅方德

面對是市場上持續短缺的晶圓缺口。《華爾街日報》報導，台積電和英特爾正在增加新的晶片生產工廠，不過大部分產能在大約兩年後才會準備就緒。

日前英特爾為了追上晶圓代工的腳步，傳出將收購格羅方德，若成功這或將成為該公司，有史以來規模最大的一次收購，顯示出杰辛格對於把英特爾打造成商業晶片生產商的認真態度。

如今，英特爾在晶片製造市場面臨激烈的競爭，而台積電（TSMC）和第二大晶片韓國三星電子（Samsung）正逐步邁開步伐，正在投入巨額資金，以保持領先地位。

今年4月，台積電表示，將在未來3年內斥資1000億美元擴大產能；三星電子則計劃於2030年之前投資1160億美元，拓展電腦儲存式晶片的製造業務。

昨日杰辛格聲明中表示：「所有事物的數位化進程正繼續加速，這為我們和客戶在核心和新興的業務領域，創造出巨大的成長機會」。

而市場上正不斷猜測英特爾與格羅方德的交易是否屬實時，《CNBC》證實，英特爾正在與阿布達比主權財富基金協議，要收購美國晶片代工廠格羅方德，儘管最終沒有進行交易。

英特爾法說會上，被問及併購格羅方德一事上杰辛格語帶保留的表示：「在這一點上，不會說併購很重要，但我們也不排除它」，最後強調晶片製造業務中，小公司最終會都落後且被淘汰。

《路透社》報導，英特爾還考慮收購SiFive，這是一家開發RISC-V技術的晶片的公司，也是目前在移動式裝置晶片領域的技術廠商。而英特爾自今年初以來動作不斷，也代表在晶圓代工市場上，英特爾正在努力走出自己的路。

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核稿編輯：翁世航