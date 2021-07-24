《這裡沒有英雄》：「OHCA！OHCA請準備！」院前死亡，容不得你想太多

文：胖鳥

OHCA！OHCA請準備！

從那時起，院前死亡且驗出新冠肺炎陽性的案例愈來愈多，是不爭的事實。

有時，我覺得自己彷彿一秒穿越到古時成為仵作，撫摸著鬍鬚驗屍。

家屬哭著說，前幾天他哪裡都沒去，也沒抱怨哪裡不舒服。

病人全身沒有可供推理的紅斑，超音波下也沒有胸腹的積水。

病毒殺人於無形，被害者全身沒有半點傷痕。

陰轉陽，陽轉陰，運起神功來，讓人霧裡看花。

但是院前死亡，容不得想太多。

這是一條命啊，還是一條一瞬間就可能溜走的命。

救不救？要是有希望，拚盡全力救！

強心針一劑接著一劑打，管子插上後氧氣一口跟著一口給，肋骨被壓胸機壓得一根接著一根斷。

急救過程就是這麼強勢、野蠻，與死神拚命拔河；不到最後一刻，絕不放棄。

然而現在，新冠肺炎給我們這群蠻族帶來一個絕大的隱患：每個躺倒送來急診的人，都有新冠肺炎帶原的可能。

壓胸機器一刻不停。每壓一次，大量可能帶著病毒的氣溶膠就噴出來一大口；插管通氣時，嘔吐物到處噴濺；我們嘗試著將小小的管子滑入氣管，而氣管就直接連接著存滿病毒的大本營——肺臟。

我們只能盡力準備好自己，但是大多數人包括我，用的是N95外罩，外面再加上外科口罩與面罩。

N95的意思是：口罩製造商拍胸脯跟你保證，這口罩有百分之九十五以上的過濾率。

剩下他們無法保證的百分之五，就只能靠平時扶太太過馬路積攢下來的陰德來硬撐了。

那日，廣播裡又是冷峻的播報：「OHCA！OHCA請準備！」

我扔下嚼了一半的燕麥棒，走了出來。

果然上班時間不能偷吃東西，會有報應。

本院急診主任有云：上班時口罩如內褲，一定要穿好。

我走到大門口，開始掐指運算：

第一、先判斷天時。此時交通高峰，送來肯定要花一點時間。

第二、再看看地利。一看之下我幾乎快哭了出來。能夠處置「高度疑似新冠陽性」患者的隔離室沒空；急救室裡也躺著疑似病人。室內那些有設備的地方，能夠不污染其他病人的空間，幾乎都被占據了。

第三、團隊籌建的人和。默默出手的資深護理師，不知從哪兒冒出來，正在替我們報告現在時間、準備用具與物品；外圍有個跑來跑去幫忙推設備的幻影貓護理師；還有一個年輕但也見過大場面的孩子，摩拳擦掌拿著點滴針頭蓄勢待發。

更令我安心的是，厭世系學弟聞聲而動、出來幫忙。我拜託他先去著全套兔寶寶裝準備插管，自己則穿著單層隔離衣，先來探探敵方虛實。

天時、地利、人和，清點完畢。

戰前，我們與死神的優勢，似乎倒向了死神那一邊。

咬著牙，我想，來就來吧。

我問主治醫師：「老闆，現在要移動隔離室跟急救室的病人，都來不及。你要決戰戶外，還是放哪兒？」

學長發話了：「要給人家一些尊嚴，推候診室。」

雖然候診室早就在上一波規劃中被劃成了暖區，一排一排舒適的候診椅早已被推倒天邊去了，但是將長相凶橫的急救設備，放到幾週前還塞滿悠閒等待看診、吃瓜子、喝水、幫手機充電的家屬與病人的候診區，還是有種超現實的感受。

OHCA病人進來的時候，陣仗永遠比別的病人來得喧囂。

壓胸機殘酷的機械音非常大聲，大到EMT弟兄只能更拉高嗓音彙報現場狀況。護理師清脆的聲音穿透了這些噪音，大聲播報病人進入我們醫院的時間。因為不是在標準急救室，沒有鐵門隔開醫護人員與家屬，病人的兩個成年孩子的哭聲與哀求，重擊人心。

眼看著孩子都要不顧一切衝進來，我也顧不上禮貌了。大聲喊著：「警衛愣著幹什麼啊？拉圍簾來！」

抽空，我抬頭看了一眼候診區的時鐘。

時間很重要。每兩分鐘暫停壓胸，檢查一次生命體徵。

第一次暫停，我看了一眼監視器螢幕，心就沉了下去。我喊了聲：「Asystole！」意思是，心律呈現完全一條直線。

第二次暫停，我的心更涼了。超音波探頭底下，已經有空氣回流到了肝門靜脈之中。醫學期刊上說得很客氣，一旦出現這種現象，就是「poor outcome」（預後很差）。

第三次暫停，手腳非常快的護理師遞給我第一份抽血報告。靜脈氣體顯示，病人的身體酸鹼值下拉到六點七，二氧化碳堆積嚴重。

我咬著牙。

可能，可能，回不來了，但我還不想放棄。

既然是二氧化碳堆積，那我還有一個武器。

說人人到。

厭世系學弟著裝完畢，以穩重的態勢走上前來。

厭世歸厭世，他的技術卻是住院醫師裡排行最頂尖的其中之一。原因就在於，他不容易慌張。

不管是天生的個性還是後天的修煉，他身體力行：愈是危急的當口，愈不能急。

只見他百分之百按照師父祖傳的密技，可能也在心裡默唸了他法號三次，然後，靠著師父教學使用的標準工具，隔著一段安全的距離，在幾秒內，就將氣管內管優雅地滑入了該到的位置。

開始高階呼吸道供氧。

「好擠嗎？」我問。得到護理師肯定的答覆。

「那就擠快一點！把二氧化碳洗出來！」

這是最後一搏了。

就這麼僵持下去。

時間來到了病人送入醫院後的二十分鐘，汗水滴落在每個人的胸口。

我往外瞥去時，發現送人來的EMT也沒走，也還在等最後的結果。

負責報時的護理師聲音還是那樣的溫柔：「暫停壓胸，檢查脈搏。」

那一刻，我知道，我輸了。

探頭底下，心臟完全沒有在動。

血流凝滯。毫無生機。

我抬頭，與厭世系學弟對望一眼。兩人心裡都已經明白了。

圍簾外面已經亂成一團。

我的暴走系學弟剛剛很拚命地幫我們擋住往裡面衝的家屬，一邊解釋，醫學上無心跳急救就是三十分鐘，很殘酷的，超過這個時間，希望非常渺茫，而且就算救回來，幾乎都會成為植物人。

暴走系學弟是理智科學派的堅貞信奉者，但病人家屬此時毫無理智，說什麼都只聽進去十分之一，毫不講理；尤其病人其實並沒有什麼過去疾病，要他們忽然就道別，他們當然做不到。

圍簾拉開，我瞧見男性家屬腿軟，往地上一直跪，質疑著我們什麼都沒有做。嘴裡喊著，你們怎麼那麼殘酷？那麼冷血？時間一到就停？

女性家屬不斷懇求著，再一下下好嗎？再一下下好嗎？爸爸還沒看到！

雖然很心疼他們，但我也很心疼躺著的病人，她的心臟一次又一次受到重鎚，肋骨已經爛得如同軟膏。

她被吊在了俗稱作「陰陽魔界」的「twilight zone」。

上不了奈何橋，去不了天堂殿。

資深的護理師溫柔地提醒我，三十分鐘到了，就停嗎？

我此時也有些手足無措。孩子們若始終無法接受，我就這樣放手，就實際考量，是有可能產生醫療糾紛。往情感方面來看，孩子可能一輩子都會有一個錯覺：如果當時再堅持一下，也許媽媽就會活。他們會一直活在遺憾之中。

左思右想，我深吸一口氣。走過去。

自我介紹，我是急診總醫師，敝姓胖。

聽到這個頭銜，他們稍微安靜了下來。

我拉開圍簾，仔仔細細地，讓他們看到那災難般的現場。

到處是血，灑一地的醫療設備，尖叫著不停工作的機器，還有一個小隊的成員，拚上命般的跟死神搶奪著病人。

我把機械壓胸機按掉，指著呈一直線的螢幕。

「我們不做任何處理，她的心跳實際上是停止的。」我對他們說，「實際上，她已經走了，我們還在傷害她的軀體。每壓一次，她的身體就受到一次傷害。」

孩子們不再說話，只是默默流眼淚。

「我們不要讓她再受苦了，好好送她最後一程走，好不好？」

「可是、可是，我爸爸還沒看到！」

此刻，遲鈍的我才搞清楚了。

孩子們害怕的事，不是媽媽要走，而是爸爸沒有見到老伴最後一面。

「你看，管子插得到處都是，她身上全部是血，爸爸看到她這麼狼狽，會受不了。我們等一下，把她整理得乾乾淨淨，讓爸爸看了，不會這麼心疼，好嗎？她一定就會在這裡等著，說不定還在聽我們講話呢，會等爸爸來，安心了再走，好不好？」

孩子們聽完，如釋重負。終於，很輕很輕地，向我點了點頭。然後，向我們的團隊，用力鞠了一個九十度的躬。

「謝謝你們！」

我也回敬了九十度的禮，但心中空蕩蕩的，好像被挖掉了一塊什麼。

我什麼都沒做到！

又一次覺得，在死神面前，我是多麼的無能為力！

我到底，有什麼價值？

書籍介紹

本文摘錄自《這裡沒有英雄：急診室醫師的COVID-19一線戰記》，聯經出版

作者：胖鳥

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每售出一本《這裡沒有英雄》，聯經出版捐出10元予台灣COVID-19防疫工作專款使用。

這是一首急診之詩，一曲醫療前線醫師之歌。

他們憤怒、憂傷、焦躁，卻始終緊握希望的螢光，

在無數次絕望中，浴火重生。

暴起的疫情是猛獸，它無形、無體、無心，而人要面對的，是它徹底的無情。

在醫療現場，沒有神與英雄，只有與死亡對抗的人。

胖鳥：

我是一個無用之人、小螺絲釘，最後還可能倒臥在病毒的無孔不入之中。我愛哭，怕事、懦弱。我只想用一個底層醫師的平凡視角，記錄下這段狂風暴雨中，一小段又一小段，專屬於台灣醫護，以及那些與我有緣、擦身而過的病人們，那些吉光片羽。

這本書的所有文字，來自一位醫療前線急診科醫師的心。

當疫情襲來，醫生這個職業擋在第一線，承受的壓力、面對的風險、目睹與經歷的一切，讓急診科醫師胖鳥醫師不由得問道：「什麼時候，助人救人，成了一種禍？」而她書寫，以底層醫師的平凡視角，記錄了2021年COVID-19疫情暴起期間，那些專屬於台灣醫護的吉光片羽。

2020年，台灣以控制COVID-19疫情得宜而驕傲。一切看來如此平靜，國外的疫苗研發、死亡人數多寡似乎逐漸與我們無關。我們像置身現代烏托邦，而誰也沒料到，烏托邦衰頹得如此迅速。2021年4月20日，爆發華航機師案；5月11日，台灣正式進入社區感染階段；12日，防疫警戒升至第二級；19日，防疫警戒升至第三級。

本土感染病例日日增多，病毒不只在雙北大量複製，它還搭飛機、搭車南下北上、跨越中央山脈，與所有人錯肩而過。停課了、分流上班了、沒班可上了，中央疫情指揮中心下午兩點的記者會再開，醫療體系很快要超負荷。

甚囂塵上的謠言與猜疑，還有動搖的人心，一切只彰顯著一件事：人實在太弱小了。

我們如此弱小，因而期望在這個大疫年代有英雄，最好一句話就讓病毒消失；我們也期望在死神敲門的時候有特效藥，最好一針藥到病除。責任沉重地導倒向醫護人員，我們期待他們能像傳說裡的英雄一樣，不眠不休、不知疲勞地拯救世人。然而，駐守急診室的胖鳥醫師說：「醫療現場裡，沒有英雄。」

她筆下場景切換快速的急診室裡，在驚人的高壓處境、緊迫的氛圍中，沒有誰是英雄、沒有人想當什麼英雄，所有人都是重要戰將──正因人脆弱、正因我們在病毒面前能力如此有限，所以我們強大。

我們強大，是為了要保護每一個心愛的人。

胖鳥醫師像我們，會害怕、崩潰、哭泣、絕望，柔軟而堅強；會自我質疑、自我責備，會陷入深深的絕望。

她的心和我們一樣，守護著所愛、盼望著希望。

在這個沒有英雄的戰場裡，我們可以透過這本書，和站在急診室裡的胖鳥醫生，以及所有堅守在第一線的醫護人員一起，在黑夜中，緊緊守護著微微顫動、飄忽不定的螢光。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰