阿根廷宣布新增非二元性別選項「X」，但跨性別者仍廣受歧視，預期壽命僅32歲

編譯：吳宗宜

阿根廷成為拉美地區首開放第三性別的國家

阿根廷政府宣布自2021年7月21日起，允許國民在身分文件上標註性別為「X」，亦即非男性也非女性，新增的X性別選項將出現在身分證件和護照上，公民和非本國籍之居民，都可以通過簡單的行政程序來更改其文件上的註記。

先前曾採取類似舉措的還有加拿大、澳洲及紐西蘭，但阿根廷則是拉美國家的先驅。

這個非二元性別的新選項，用意是保障個人不同的性別認同，根據阿國官方發布的公報：「性別中的X將包括以下含義：非二元的、不確定的、未指定的、未定義的、未知情的、自我感知的、未分配的；或任何其他不屬於男性／女性兩種的」，並補充「身份權與不受歧視、健康、隱私和自我認同與生涯規劃的權利密不可分。」

阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernández），在首都的獨立200週年博物館（Bicentennial Museum）舉行的儀式中頒布這項法令。「國家不應該在乎國民的性別，有1000種去愛、被愛與得到快樂的方式，除了男、女以外，還有其他性別認同必須受到尊重。理想的情況是，我們所有人都能夠做自己，沒有人關心其他人的性別。」

他也表示，阿根廷在2010年通過同性婚姻法，是「邁向多元化的開端」。自2019年當選以來，費爾南德斯總統一直是漸進式社會改革的倡議者，去（2020）年，他的中左翼政府成功合法化墮胎，他也公開力挺他的兒子、設計系學生和受歡迎的變裝皇后：埃斯塔尼斯勞（Estanislao Fernández）。

今年稍早，在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間，阿根廷還對其最富有的人徵收一次性稅，以協助支付購買醫療物資和企業紓困的費用。

阿根廷男女同志、雙性戀者以及跨性別者聯盟（LGBT Federation）盛讚這是「人權的歷史性進展」，並感謝相關組織的積極推動：「即使用X，並不代表對現已存在的廣泛身份完全承認，但這是邁向真正平等的重要一步。追求平等最好的方法是承認一項權利，而卻不損及其他權利。」

阿根廷LGBT聯合會主席馬森齊奧（Flavia Masenzio）也發表聲明：「我們明白，要實現我們所有人都想要的真正平等，還有很長的路要走，但這種權利的承認已將一個需要解決的話題，放在桌上讓大家去討論。認同非二元身份的存在非常重要，國家承認非二元性別的人是重要的進步，它使我們得以繼續追夢、要求人人享有平等權利。因為我們已知道這是可能的。」

據人權觀察（Human Rights Watch）指出，最先收到非二元制身份證明文件的是34歲的醫生德維沙（Gerónimo Carolina González Devesa），他表示「離開這個二元體制系統，意味著能開始進入一個所有人都可以被接納、所有認同都能被尊重的世界，最棒的是，認知到這種變化終於到來了。」

其他十幾個國家，如美國、馬爾他和尼泊爾，都已允許使用非二元性別的護照，國際民用航空組織（ICAO）也開始允許三種性別類別：女性、男性或未指定的X，一些國家如荷蘭，則正計劃完全取消身份證件上的性別欄位。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

拉美平權先驅

阿根廷擁有世界上最先進的LGBT+法律。2010年，阿根廷參議院批准了《婚姻平權法》（Equal Marriage Law），正式合法化同性婚姻並使其具有完全的收養權，這使阿根廷成為拉丁美洲第一個將同性婚姻合法化的國家。

阿根廷並於2012年通過了保護跨性別者權利的《性別平等法》（Gender Equality Law），允許跨性別者選擇他們自我認同的性別，而不論他們的生理性別為何，法律還規定在未經事先申請獲得法律或醫療同意下，個人就能免費施行變性手術和激素治療。

2015年，阿根廷則頒布了《反歧視法》（Law against Discrimination），列出了一長串歧視性藉口，包括性取向和性別認同，讓相關的侵權行為可能遭到起訴。

今年6月25日，國會更以壓倒性的票數通過了一項法律，保障跨性別人士在公共行政部門的工作名額，雖然該保障名額僅適用於國有銀行、上市公司、醫院以及聯邦和地方政府部門，但新法中包含的經濟獎勵措施，旨在幫助跨性別者在所有產業找到工作。除了國家就業配額之外，該法還為僱用跨性別者的私人企業，提供稅收獎勵和優惠貸款。

《路透社》報導，阿根廷聯邦跨性別者大會（CFTTA）的哈羅（Claudia Vasquez Haro）表示：「這項法律將改變我們的生活。擁有一份正式的工作、薪水和信用卡，對於異性戀者來說是很自然的事情，但對我們來說卻不是。對我們來說，有一份正式的工作意味著能夠正常就學和租房來生活。」

大約十年前，阿根廷成為世界上第一個，允許跨性別者合法改變其性別而無需法院或醫院許可的國家；然而，儘管法律規定了這些權利，跨性別阿根廷人仍廣遭歧視，並經常生活在貧困中。

根據2017年布宜諾斯艾利斯政府的一項研究發現，他們的預期壽命僅為32歲，只有9％的跨性別者有正式工作，而70％是性工作者，大多數人都沒有完成學業，但92％的受訪者表示他們希望能完成學業。

鄰國烏拉圭在2018年，也為跨性別者提供了1％的公共部門員工就業名額保障，而巴西和孟加拉也在今年提出了提高跨性別者就業機會的措施。

《路透社》報導，阿根廷主管多元化事務的副部長、首位被任命為政府高階官員的跨性別人士魯埃達（Alba Rueda） 樂見該法的批准，但表示阿國還有很多工作要做，「國家仍面臨著終結結構性不平等的巨大挑戰。」

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航