懲戒法院前院長李伯道多次權勢性騷擾女部屬，遭監察院彈劾仍否認痛批「三人成虎」

懲戒法院前院長李伯道被揭露在職時利用權勢多次性騷擾女部屬，司法院日前調查成立，監察院在調查後也認為，李伯道的撫摸、環抱女部屬以及說女部屬「好香」等言行，已經構成性騷擾，而且事後毫無懺悔之意，嚴重損害法官職務尊嚴，違反《法官法》等規定，情節重大，5日全票通過彈劾，移送懲戒法院職務法庭審理。李伯道今（7）日發聲明，依舊否認性騷擾，並痛批「三人成虎」，將救濟到底。

李從頭到尾否認：將救濟到底

李伯道從事件遭媒體披露後就否認，後來司法院啟動調查後認定性騷擾成立也否認，到被監察委員彈劾後依舊否認性騷。

他今天發出聲明表示，本案是「三人成虎」最壞示範，拒絕成為「司法改革祭旗」。他表示，很遺憾接獲監察院關於性騷擾事件對他提出彈劾決定，他要嚴正聲明，公職期間從未對女部屬有任何不禮貌的舉措，女部屬指訴的內容均為不實，與其夫配合部分媒體捕風捉影，散布不實訊息，對他及家人極盡抹黑之能事，操弄司法及輿情，有關性平案仍在司法救濟程序中。

李伯道痛批，監察院身為五院，竟置對他有利的證據等於不顧，僅憑三人成虎的口述，越俎代庖充當打手，刻意羅織罪名，率爾做出彈劾決定，輕易摧毀資深公務員畢生清譽，更指他依法捍衛權利的行為是毫無悔意，其惡劣行徑有如羅織經所云，他聲明，拒絕充當所謂司法改革祭旗，將與家人齊心，捍衛合法權利，堅持救濟到底。

監察委員調查認定李性騷擾成立：環抱身體說「你好香」

監委林國明、王美玉、紀惠容指出，懲戒法院前院長李伯道於2023年3月16日至4月17日間，利用公務上之權勢及機會，多次對A女為具性意味之言行，經司法院性騷擾申訴處理評議委員會作成性騷擾成立及申復無理由之決議在案，於監察院詢問時仍飾詞狡辯，毫無悛悔之意，嚴重損害法官職務之尊嚴與司法形象。



監察委員指出，李伯道對A女為7次具性意味之言詞及行為：

3月16日在公務活動住宿飯店房間內拉A女雙手、環抱A女身體及撥打電話告知很喜歡A女

3月25日在辦公室親自泡茶給A女喝，並交代工友勿讓他人進入，於A女要離去時環抱她的身體

3月30日及31日以Line傳送2張公務活動照片給A女，並傳訊息「妳特別開心」

3月31日在辦公室對A女說「要等5天後才能見到妳，真是捨不得」，並環抱A女身體、撫摸背部及說A女好香

4月6日在辦公室以手機寫A女小名「You're so beautiful」後向A女展示，於A女要離去時以雙手自A女身體側面強行環抱

4月12日在辦公室以手由上至下撫摸A女右手臂

4月17日在辦公室交付A女書箋一封，開頭寫A女小名，結尾署名「老闆」，內容有「茫然」、「不珍惜」、「不再提喝茶」等語。

3位委員強調，行為人之行為及言詞是否成立性騷擾，應以「合理被害人」之標準檢視，李伯道所為環抱A女、摸A女手臂、觸摸A女身體之行為、對A女示好、稱讚之言詞及傳送給A女之照片、訊息、交付給A女之書箋，業經司法院性騷擾申評會認定客觀上具有性要求及性意味之意涵，且讓A女主觀上有害怕、難過、噁心、不舒服之感受，堪認李伯道對A女有為性騷擾行為。

「合理被害人」標準，指按照被害人的年齡、性別、心智、身分，及行為時國人之普遍價值觀等，被害人對行為人騷擾行為所產生的負面感受，是一般大眾所能理解且同情的。

3位委員另指出，李的作為已經觸犯《法官法》第21條第1項第2款「法官言行不檢者，得加以警告」。另外《公務員服務法》第6條明定公務員有保持品位之義務，法官法對於法官職位形象之要求，較之一般公務員更為嚴謹且苛求，因此《法官法》第18條第1項明定「法官不得為有損其職位尊嚴或職務信任之行為」；《法官倫理規範》第5條更具體規定「法官應保有高尚品格，謹言慎行，廉潔自持，避免有不當或易被認為損及司法形象之行為」，具《法官法》第49條第1項之應受懲戒事由，且懲戒必要，因此提案彈劾，將移送懲戒法院職務法庭審理。

李伯道不僅為法官，更是職司公務員懲戒事務之機關首長，對法官職位形象之要求，較一般法官自應更加嚴格，核其言行不檢及損其職位尊嚴之違失情節已達重大之程度，業已嚴重戕害司法形象，自有移送懲戒之必要。

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核稿編輯：翁世航