懲戒法院前院長李伯道多次權勢性騷擾女部屬，遭監察院彈劾仍否認痛批「三人成虎」
我們想讓你知道的是
在3到4月間，李伯道在辦公室對A女說「要等5天後才能見到妳，真是捨不得」，並環抱A女身體、撫摸背部及說A女好香。後來在辦公室又以手機寫A女小名並說「You're so beautiful」後向A女展示。監察院認為以合理被害人標準來看已經構成性騷擾。
懲戒法院前院長李伯道被揭露在職時利用權勢多次性騷擾女部屬，司法院日前調查成立，監察院在調查後也認為，李伯道的撫摸、環抱女部屬以及說女部屬「好香」等言行，已經構成性騷擾，而且事後毫無懺悔之意，嚴重損害法官職務尊嚴，違反《法官法》等規定，情節重大，5日全票通過彈劾，移送懲戒法院職務法庭審理。李伯道今（7）日發聲明，依舊否認性騷擾，並痛批「三人成虎」，將救濟到底。
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李從頭到尾否認：將救濟到底
李伯道從事件遭媒體披露後就否認，後來司法院啟動調查後認定性騷擾成立也否認，到被監察委員彈劾後依舊否認性騷。
他今天發出聲明表示，本案是「三人成虎」最壞示範，拒絕成為「司法改革祭旗」。他表示，很遺憾接獲監察院關於性騷擾事件對他提出彈劾決定，他要嚴正聲明，公職期間從未對女部屬有任何不禮貌的舉措，女部屬指訴的內容均為不實，與其夫配合部分媒體捕風捉影，散布不實訊息，對他及家人極盡抹黑之能事，操弄司法及輿情，有關性平案仍在司法救濟程序中。
李伯道痛批，監察院身為五院，竟置對他有利的證據等於不顧，僅憑三人成虎的口述，越俎代庖充當打手，刻意羅織罪名，率爾做出彈劾決定，輕易摧毀資深公務員畢生清譽，更指他依法捍衛權利的行為是毫無悔意，其惡劣行徑有如羅織經所云，他聲明，拒絕充當所謂司法改革祭旗，將與家人齊心，捍衛合法權利，堅持救濟到底。
監察委員調查認定李性騷擾成立：環抱身體說「你好香」
監委林國明、王美玉、紀惠容指出，懲戒法院前院長李伯道於2023年3月16日至4月17日間，利用公務上之權勢及機會，多次對A女為具性意味之言行，經司法院性騷擾申訴處理評議委員會作成性騷擾成立及申復無理由之決議在案，於監察院詢問時仍飾詞狡辯，毫無悛悔之意，嚴重損害法官職務之尊嚴與司法形象。
監察委員指出，李伯道對A女為7次具性意味之言詞及行為：
- 3月16日在公務活動住宿飯店房間內拉A女雙手、環抱A女身體及撥打電話告知很喜歡A女
- 3月25日在辦公室親自泡茶給A女喝，並交代工友勿讓他人進入，於A女要離去時環抱她的身體
- 3月30日及31日以Line傳送2張公務活動照片給A女，並傳訊息「妳特別開心」
- 3月31日在辦公室對A女說「要等5天後才能見到妳，真是捨不得」，並環抱A女身體、撫摸背部及說A女好香
- 4月6日在辦公室以手機寫A女小名「You're so beautiful」後向A女展示，於A女要離去時以雙手自A女身體側面強行環抱
- 4月12日在辦公室以手由上至下撫摸A女右手臂
- 4月17日在辦公室交付A女書箋一封，開頭寫A女小名，結尾署名「老闆」，內容有「茫然」、「不珍惜」、「不再提喝茶」等語。
3位委員強調，行為人之行為及言詞是否成立性騷擾，應以「合理被害人」之標準檢視，李伯道所為環抱A女、摸A女手臂、觸摸A女身體之行為、對A女示好、稱讚之言詞及傳送給A女之照片、訊息、交付給A女之書箋，業經司法院性騷擾申評會認定客觀上具有性要求及性意味之意涵，且讓A女主觀上有害怕、難過、噁心、不舒服之感受，堪認李伯道對A女有為性騷擾行為。
「合理被害人」標準，指按照被害人的年齡、性別、心智、身分，及行為時國人之普遍價值觀等，被害人對行為人騷擾行為所產生的負面感受，是一般大眾所能理解且同情的。
3位委員另指出，李的作為已經觸犯《法官法》第21條第1項第2款「法官言行不檢者，得加以警告」。另外《公務員服務法》第6條明定公務員有保持品位之義務，法官法對於法官職位形象之要求，較之一般公務員更為嚴謹且苛求，因此《法官法》第18條第1項明定「法官不得為有損其職位尊嚴或職務信任之行為」；《法官倫理規範》第5條更具體規定「法官應保有高尚品格，謹言慎行，廉潔自持，避免有不當或易被認為損及司法形象之行為」，具《法官法》第49條第1項之應受懲戒事由，且懲戒必要，因此提案彈劾，將移送懲戒法院職務法庭審理。
李伯道不僅為法官，更是職司公務員懲戒事務之機關首長，對法官職位形象之要求，較一般法官自應更加嚴格，核其言行不檢及損其職位尊嚴之違失情節已達重大之程度，業已嚴重戕害司法形象，自有移送懲戒之必要。
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核稿編輯：翁世航
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從生活實踐淨零轉型，讓地球HP值滿點
我們想讓你知道的是
全球暖化情勢日益嚴峻，必須積極因應；減碳是每個人的責任，我們生活中的選擇與行動，都與地球的未來息息相關，但只要從小地方開始做出改變，就能帶來轉機，讓地球重拾生機。
地球就像是一個巨大的有機體，具有自我調節的能力，然而因人類活動產生大量碳排，溫度上升導致全球氣候異常並造成災害；聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）2023年3月公布第六次評估報告（IPCC AR6）指出，根據2021年10月各國宣布的國家自主貢獻，2030年承諾的減排量仍不足以將本世紀末的升溫控制在1.5°C，甚至難以限制在2°C；氣候變遷已對地球健康構成威脅，一個「宜居且永續的未來」機會之窗正在迅速關閉。
全球升溫攝氏1.5 °C、 2°C，影響有這麼大嗎？
IPCC 估計，若地球升溫1.5°C，到2100年前海平面將上升0.26到0.77公尺，若升溫至2°C則將再增加0.1公尺，將影響小型島嶼、低窪沿海及三角洲等區域約1,000萬人口暴露在相關風險中；就研究涵蓋的105,000個物種，升溫1.5 °C會有 6% 的昆蟲、 8% 的植物和 4% 的脊椎動物地理分布範圍會縮小50%，升溫2°C，則會有18%的昆蟲、16%的植物和8%的脊椎動物消失；與高溫有關的疾病發病率或死亡率將增加，並提高相關蟲媒傳染疾病帶來的風險。
面對全球氣候失衡的威脅，我們就像遊戲中闖關的玩家，必須想辦法讓地球的HP值（生命值）恢復，然而這不是遊戲，挑戰結果意味著我們真實的未來。減碳、零碳是控制暖化的關鍵，加速導入再生能源、電氣化是主要國家刻正加速推動的重要政策，然而發電過程勢必有能量轉換的效率損失，輸配電則有線損，因此國際能源總署（IEA）倡議各國在思考未來能源組合（energy portfolio）時，應將節能視為第一燃料（energy saving is the first fuel）。歐盟目標在2030年最終能源消費較2020年實績值減少15.8%，法國淨零策略（SNBC）則規劃大幅提升工業、住宅、運輸能源效率，日本第六次能源基本計畫也提出2030年電力需求較2013年減少20%的目標。
除了國家層級推動的的節能目標，你我還能採取哪些行動、讓地球恢復生機？
多想兩秒鐘，地球更輕鬆
愛地球不只是一種生活風格，也是很潮的生活態度，每個人從食、衣、住、行、育、樂、購等生活小細節，選擇對環境友善的生活習慣，就有機會讓地球更宜居。
1. 利用大眾運輸或碳排量低的交通運具
根據我國《氣候變遷因應法》所規定，國家溫室氣體長期減量目標係由能源、製造、運輸、住商、農業及環境等六大部門共同達成，根據環境部提供的數據，2021年我國運輸部門溫室氣體排放量約占13%，若使用電動運具、搭乘大眾運輸工具，短程距離往返選擇走路、騎腳踏車，可有效減少碳排，有助改善空氣品質，更有益身體健康。
2. 自備環保用具，減少一次用產品使用
出門前隨手攜帶環保購物袋、環保杯、杯套或環保餐具，如果忘記帶，亦可使用租借循環杯與容器，或店家提供的環保餐具，尤其少用一個塑膠袋就相當於減碳0.057公斤，幾秒鐘的選擇與行動，能夠減少一次性產品垃圾、省下處理廢棄餐具的能源消耗，降低地球的負擔。舉手之勞自備購物袋、餐具，就是實踐減碳生活的第一步。
3. 認明節能標章，省電還能減碳
常見於耗能商品上的「能源效率標示」，提供了年耗電量、耗能等級資訊，並根據不同產品提供對應的能源效率數據；耗能等級數字越低代表耗能越少、越節能，圖示上的溫度計也就會落在象徵地球降溫的藍綠色；而貼有節能標章的產品，代表能源效率比國家認證標準高10-50%，所以用電更省，更有助於降低碳排。
4. 智慧用電，錢包受惠
智慧電表是具備通訊功能的電力量測設備，每日可將用電數據回傳台電公司，搭配使用「台灣電力App」，可查詢每15分鐘的用電量，每6小時可結算一次電費，另外，還可透過APP內「用電比較」、「未出帳用電量」、「費率試算」、「住宅用電分析」等功能，掌控電費支出及家電使用情形，找出家中的吃電怪獸，即時調整用電習慣，省下不必要的電費支出。
5. 加入綠領行列，將知識化作守護地球的行動
除了節能，以再生能源替代化石燃料，更是降低碳排的關鍵，近年來在政府的加速推動下，我國今（2023）年再生能源發電占比可望達到10%，逐漸成為供電要角；不過根據國際能源總署IEA在2023年9月發布的新版《2023年淨零路徑圖》（Net Zero Roadmap 2023 Update – A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach），2030 年全球再生能源裝置容量必須成長三倍達到11,000GW，才能達成淨零排放情境所設定的減排量。更多的再生能源，意味著基礎建設、技術研發、產業推動也必須加倍投入，有賴運輸、建築、金融……等不同領域的「綠領人才」投入實踐淨零轉型。根據104人力銀行數據顯示，2013-2023十年間，綠領工作數成長6.5倍；面對2050淨零目標，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入。
淨零轉型你我同行
在這場為了地球未來而戰的任務中，每個地球玩家都扮演著關鍵角色，無論是隨手關燈、自備購物袋這樣的舉手之勞，或是選擇低碳排的電器與運具，甚至成為綠領工作者親自參與，每一個支持淨零轉型的力量，都有助於地球HP生命值恢復滿點。
（經濟部能源署廣告）