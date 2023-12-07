紙雕師殺超商店員死刑二審改判無期徒刑，關鍵在「FM2安眠藥」副作用導致責任能力減低
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判決指出，案發當日的凌晨，蔣嘉凱陸續服用贊安諾、景安寧、利福全、美得眠（均為鎮靜助眠及抗焦慮劑）、非類固醇類止痛藥、離憂（抗憂鬱及焦慮劑）等藥物，在藥物交互作用下，出現與過往不同的性格變異，並產生暴力行為的反社會性格， 以至於辨識、控制行為能力，較一般人顯著減低。
42歲的紙雕師蔣嘉凱，在疫情期間某日到超商買東西，蔡姓店員勸他戴口罩後發生口角，蔣嘉凱返家並拿刀回到超商攻擊店員，店員被刺身亡。桃園地方法院一審判死刑，全案上訴到高等法院，辯護律師主張蔣服用俗稱FM2的安眠藥導致行為失控，另一份精神鑑定結果也指案發時蔣的責任能力有所減損。高等法院今（7）日宣判，認為用藥確實導致蔣性格變異，出現暴力行為的反社會人格，改判無期徒刑。
二審法院：一審未審酌用藥情況
桃園地方法院一審認為，蔣嘉凱多次進出超商、準備武器、換裝等行為，顯示他有預謀要殺人。且長庚醫院的精神鑑定結果顯示犯案當下並無異常，判處死刑。
二審時，檢察官主張蔣嘉凱攻擊被害者胸口等要害，排除間接故意的可能。蔣雖有睡眠障礙、憂鬱症、焦慮等，但長庚醫院鑑定報告指出，蔣嘉凱精神障礙不至於影響日常生活，也非思覺失調症等重大精神疾病患者，案發時並無精神障礙或其他心智缺陷，辨識能力與控制能力均屬正常，不符合《刑法》19條第2項的減刑條件。
不過辯護律師指出，長庚醫院所做的精神鑑定報告雖認為被告案發時辨識能力及控制能力正常，但根據北市聯醫松德院區所做的補充精神鑑定報告，蔣嘉凱長期服用俗稱FM2的強效安眠藥。此藥物可能導致順向失憶、夢遊，也會讓服藥者易衝動、暴躁、性格變異且有暴力行為。案發後的蔣的尿液和毛髮都驗出FM2成分，推估服用高劑量安眠藥，殺人是受藥物影響。
二審法院判決理由指出，蔣嘉凱自2015年底起，因病至醫院就診，長期服用醫師開立藥物，但未能依據醫囑定量服用，經常自行調整藥量，有鎮靜、助眠或抗焦慮劑類藥物濫用的情況。
2021年11月21日，也就是案發當日的凌晨，蔣嘉凱陸續服用贊安諾、景安寧、利福全、美得眠（均為鎮靜助眠及抗焦慮劑）、非類固醇類止痛藥、離憂（抗憂鬱及焦慮劑）等藥物，在藥物交互作用下，出現與過往不同的性格變異，並產生暴力行為的反社會性格， 以至於辨識、控制行為能力，較一般人顯著減低。
高等法院合議庭審理後認為，原本的一審沒有審酌蔣家凱在行兇前，因多重藥物濫導致其行為控制力是否受影響。經高等法院囑託台北市立聯合醫院松德院區的補充鑑定結果，認被告服用多種藥物中，部分屬苯二氮平類安眠藥（benzodiazepines）、美德眠（俗稱 FM2），此二類藥物交互作用會使服用者產生暴力行為的反社會性格，基於藥物作用，蔣家凱產生了以暴力解決不滿的想法，而使辨識和控制行為能力，較一般人顯著減低。
法官也考量，被告先前並無服藥後產生暴力反應的經驗，因此主觀上無法預期自身服藥後可能會產生的影響，故適用《刑法》第19條第2項減輕其刑， 原判決就此部分漏未審酌，尚有未恰，應予撤銷改判。
《刑法》第19條：行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰。行為時因前項之原因，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低者，得減輕其刑。前二項規定，於因故意或過失自行招致者，不適用之。
高等法院也審酌，蔣家凱出現部分的反社會人格是因為藥物濫用，而產生的藥物去抑制化作用所致，還是有矯治、再社會化的可能。另外蔣家凱行為時雖然罹有精神疾患，然並未導致心智缺陷或精神障礙，是因藥物濫用導致依其辨識而控制行為能力顯著降低，只要解決藥物濫用的狀況，即無再犯、危害公共安全之虞。案發至今已2年餘， 蔣家凱在看守所被押期間，也不再有濫用藥物、反社會人格的情形，可見被告可自行藥物控制，因此不需要強制住院監護處分。
但法官認為，蔣家凱的犯罪手段、情節、所生損害，顯示惡性重大，考量其犯罪動機、目的、品行、智識程度及與被害人關係、犯罪時所受刺激、生活狀況、家庭與個人發展歷程、 心理評估鑑定結果、犯罪後態度等一切情狀，認為對被告量處無期徒刑， 令其長期隔絕，以免危害他人，已兼顧被告之更生改善，及復歸與社會安全之維護，並與罪責相當。
心智缺陷責任能力喪失，法官的判定關鍵是「有沒有明知故犯」
以過去判例來看，通常適用《刑法》19條減刑的殺人案，多為精神障礙者，例如思覺失調症患者。至於因精神疾病如憂鬱症、焦慮症，通常不至於被認定會影響責任能力，較少被討論到的就是用藥和酒精導致心智缺陷的問題。
日前曾有案例，一名男子酒後被女友吵醒後暴怒，拿鐵管打死對方，法院二審以他酒醉辨識行為能力降低、符合自首，減刑後撤銷判8年。法官認為被告長期喝酒甚至達成癮程度，無證據顯示他可預見自己酒後可能傷人，仍故意要喝酒，依《刑法》第19條減刑。
但也有案例是，一名男子在酒醉後在三溫暖外因為肢體碰撞就持槍打死泊車小弟，雖然精神鑑定結果認為該男子酒精中毒失憶，是中度酒精疾患，案發時酩酊狀態可能性極高，行為辨識能力、控制能力顯著減低。法官雖然採信鑑定結果，但認為該男子明知自己有此情況，仍攜槍外出、貿然飲酒，也沒把槍支交旁人保管，以致持槍行凶，不能諉為不知，無適用減刑或免除其刑。最後判處無期徒刑。
以蔣家凱的案例來看，雖然他長期有濫用藥物的問題，但過去未曾出現過暴力失控行為，法界人士分析，法官應該是認為蔣家凱並非為了殺人才用藥，而是用藥之後，在自己沒有預期的狀態下出現攻擊行為導致殺人，也就是法律上所稱的「原因自由行為」。
美得眠（FM2）是什麼？
美得眠（Modipanol）是屬於苯二氮平類的安眠藥，具治療失眠、緩解焦慮功效，透過「抑制中樞神經系統」產生鎮靜、安眠作用。美得眠的學名是Flunitrazepam，也就是俗稱的FM2、強姦藥丸，而美得眠是其中一種商品名稱。
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好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
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城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
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