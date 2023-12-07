紙雕師殺超商店員死刑二審改判無期徒刑，關鍵在「FM2安眠藥」副作用導致責任能力減低

42歲的紙雕師蔣嘉凱，在疫情期間某日到超商買東西，蔡姓店員勸他戴口罩後發生口角，蔣嘉凱返家並拿刀回到超商攻擊店員，店員被刺身亡。桃園地方法院一審判死刑，全案上訴到高等法院，辯護律師主張蔣服用俗稱FM2的安眠藥導致行為失控，另一份精神鑑定結果也指案發時蔣的責任能力有所減損。高等法院今（7）日宣判，認為用藥確實導致蔣性格變異，出現暴力行為的反社會人格，改判無期徒刑。

二審法院：一審未審酌用藥情況

桃園地方法院一審認為，蔣嘉凱多次進出超商、準備武器、換裝等行為，顯示他有預謀要殺人。且長庚醫院的精神鑑定結果顯示犯案當下並無異常，判處死刑。

二審時，檢察官主張蔣嘉凱攻擊被害者胸口等要害，排除間接故意的可能。蔣雖有睡眠障礙、憂鬱症、焦慮等，但長庚醫院鑑定報告指出，蔣嘉凱精神障礙不至於影響日常生活，也非思覺失調症等重大精神疾病患者，案發時並無精神障礙或其他心智缺陷，辨識能力與控制能力均屬正常，不符合《刑法》19條第2項的減刑條件。

不過辯護律師指出，長庚醫院所做的精神鑑定報告雖認為被告案發時辨識能力及控制能力正常，但根據北市聯醫松德院區所做的補充精神鑑定報告，蔣嘉凱長期服用俗稱FM2的強效安眠藥。此藥物可能導致順向失憶、夢遊，也會讓服藥者易衝動、暴躁、性格變異且有暴力行為。案發後的蔣的尿液和毛髮都驗出FM2成分，推估服用高劑量安眠藥，殺人是受藥物影響。

二審法院判決理由指出，蔣嘉凱自2015年底起，因病至醫院就診，長期服用醫師開立藥物，但未能依據醫囑定量服用，經常自行調整藥量，有鎮靜、助眠或抗焦慮劑類藥物濫用的情況。

2021年11月21日，也就是案發當日的凌晨，蔣嘉凱陸續服用贊安諾、景安寧、利福全、美得眠（均為鎮靜助眠及抗焦慮劑）、非類固醇類止痛藥、離憂（抗憂鬱及焦慮劑）等藥物，在藥物交互作用下，出現與過往不同的性格變異，並產生暴力行為的反社會性格， 以至於辨識、控制行為能力，較一般人顯著減低。

高等法院合議庭審理後認為，原本的一審沒有審酌蔣家凱在行兇前，因多重藥物濫導致其行為控制力是否受影響。經高等法院囑託台北市立聯合醫院松德院區的補充鑑定結果，認被告服用多種藥物中，部分屬苯二氮平類安眠藥（benzodiazepines）、美德眠（俗稱 FM2），此二類藥物交互作用會使服用者產生暴力行為的反社會性格，基於藥物作用，蔣家凱產生了以暴力解決不滿的想法，而使辨識和控制行為能力，較一般人顯著減低。

法官也考量，被告先前並無服藥後產生暴力反應的經驗，因此主觀上無法預期自身服藥後可能會產生的影響，故適用《刑法》第19條第2項減輕其刑， 原判決就此部分漏未審酌，尚有未恰，應予撤銷改判。

高等法院也審酌，蔣家凱出現部分的反社會人格是因為藥物濫用，而產生的藥物去抑制化作用所致，還是有矯治、再社會化的可能。另外蔣家凱行為時雖然罹有精神疾患，然並未導致心智缺陷或精神障礙，是因藥物濫用導致依其辨識而控制行為能力顯著降低，只要解決藥物濫用的狀況，即無再犯、危害公共安全之虞。案發至今已2年餘， 蔣家凱在看守所被押期間，也不再有濫用藥物、反社會人格的情形，可見被告可自行藥物控制，因此不需要強制住院監護處分。

但法官認為，蔣家凱的犯罪手段、情節、所生損害，顯示惡性重大，考量其犯罪動機、目的、品行、智識程度及與被害人關係、犯罪時所受刺激、生活狀況、家庭與個人發展歷程、 心理評估鑑定結果、犯罪後態度等一切情狀，認為對被告量處無期徒刑， 令其長期隔絕，以免危害他人，已兼顧被告之更生改善，及復歸與社會安全之維護，並與罪責相當。

心智缺陷責任能力喪失，法官的判定關鍵是「有沒有明知故犯」

以過去判例來看，通常適用《刑法》19條減刑的殺人案，多為精神障礙者，例如思覺失調症患者。至於因精神疾病如憂鬱症、焦慮症，通常不至於被認定會影響責任能力，較少被討論到的就是用藥和酒精導致心智缺陷的問題。

日前曾有案例，一名男子酒後被女友吵醒後暴怒，拿鐵管打死對方，法院二審以他酒醉辨識行為能力降低、符合自首，減刑後撤銷判8年。法官認為被告長期喝酒甚至達成癮程度，無證據顯示他可預見自己酒後可能傷人，仍故意要喝酒，依《刑法》第19條減刑。

但也有案例是，一名男子在酒醉後在三溫暖外因為肢體碰撞就持槍打死泊車小弟，雖然精神鑑定結果認為該男子酒精中毒失憶，是中度酒精疾患，案發時酩酊狀態可能性極高，行為辨識能力、控制能力顯著減低。法官雖然採信鑑定結果，但認為該男子明知自己有此情況，仍攜槍外出、貿然飲酒，也沒把槍支交旁人保管，以致持槍行凶，不能諉為不知，無適用減刑或免除其刑。最後判處無期徒刑。

以蔣家凱的案例來看，雖然他長期有濫用藥物的問題，但過去未曾出現過暴力失控行為，法界人士分析，法官應該是認為蔣家凱並非為了殺人才用藥，而是用藥之後，在自己沒有預期的狀態下出現攻擊行為導致殺人，也就是法律上所稱的「原因自由行為」。

美得眠（FM2）是什麼？

美得眠（Modipanol）是屬於苯二氮平類的安眠藥，具治療失眠、緩解焦慮功效，透過「抑制中樞神經系統」產生鎮靜、安眠作用。美得眠的學名是Flunitrazepam，也就是俗稱的FM2、強姦藥丸，而美得眠是其中一種商品名稱。