長榮、陽明、萬海當沖比居高不下，貨櫃三雄股價接下來駛向何方？

文：涂憶君

雖說去年以來的貨櫃三雄大行情，曾經歷幾次股價劇烈的變化，但都沒有7月這一波來得驚心動魄，對後勢的影響也相當大。

先是因為長榮被列為處置股票、美國總統拜登傳出將打壓運價、陽明詢圈現增掀棄購潮等負面訊息當道，讓三雄股價短時間暴跌3成、跌破月線；投資人原本到處秀的7、8位數獲利對帳單，突然變成認賠出場的討拍文。接下來情況又驟變，隨著陽明法說、萬海與長榮股東會、長榮恢復正常交易，多方訊息主導盤面，三雄股價從15日開始止跌反彈，又重燃股民信心。

不過，經過這一次的高檔重挫，市場對於「船票」是既愛又怕，未來信心面恐怕凌駕於基本面；而信心面有很大一部分跟大戶籌碼有關。尤其是台股的資金翹翹板是否開始往科技股傾斜，將是貨櫃三雄僅止於反彈、或是強勢走出回升行情的重要關鍵。

運價續創新高，基本面無虞

根據貨櫃航運業大老和多位法人說法，相較起股價波動前後，貨櫃航運市場情況與獲利預期其實毫無改變，甚至漸入佳境。7月15日，德魯里世界集裝箱指數（WCI）週漲1%，7月16日，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）週漲3.1%，雙雙創下歷史新高，顯示市場的報復性拉貨需求與旺季行情仍然持續。

至於日前瘋傳拜登將出手打壓國際運價，後來也被導正為只是針對美國的「滯箱費」和「滯港費」啟動調查。但此舉無助於舒緩全球缺船、缺櫃，甚至有法人評估，如果真的成功壓低滯期費，恐怕引發貨櫃停留在陸地的時間更長，演變成全球更缺櫃的盛況。因此，多數法人機構對於貨櫃三雄今年每股盈餘從30元起跳的看法沒有改變。

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然而，此波貨櫃三雄股價分別從200、300元的高檔急速下殺，導致部分股民重傷，還能吸引多少信心回籠？

「今年3月底陽明公布1月自結每股盈餘2.32元，當時股價才30多元，我的直覺反應就是股價非常便宜！但最近公告5月自結每股盈餘3.15元，對比200元、甚至上看300元的股價，我偏向短打且戰且走。」這是一位資深投資公司操盤人的真實心聲。

也就是說，股價位階來到高檔，對於大戶賺波段的吸引力已經開始降低；加上第三季是台股電子股旺季，兩大因素都有可能導致資金移動到股價相對低基期的電子產業，貨櫃三雄股價要重新挑戰新高，就更需要另一批資金換手拉抬。「從基本面來看，貨櫃三雄評價還是很低，股價應該可以過前高，但還是要看資金和氣氛埋不埋單。」資深操盤手分析。

當沖玩得起勁，籌碼不穩定

尤其7月15日，貨櫃三雄跌深反彈全數亮燈漲停當天，盤後籌碼卻見以鎖漲停、隔日沖手法聞名的「凱基台北」分點大舉進駐的足跡，資本雄厚到對三雄買進張數，都位居券商分點前二大，尤其買入陽明2.8萬張最多。雖然這些買盤不見得全都是隔日沖的作手買入，但投資人仍得警覺，部分波段大戶開始選擇打帶跑，專業當沖客積極進場，不穩定的籌碼仍是影響貨櫃三雄股價走勢的重要因素。

不過，市場傳出深諳貨櫃產業變動的台驊投控董事長顏益財以個人名義，參與陽明詢圈現增，加上陽明的現增新股在7月20日釋出，大戶套利的賣盤逐漸消化，也有法人認為，陽明的現增價182元，有機會成為近期的「地板價」。

因此，面對基本面仍持續高峰的貨櫃三雄，加上短線融資浮額已清洗、大戶籌碼歸隊，法人認為，7、8月多方勝出的機率較高；如果重新觸及前波高點附近，投資人可先適量下船，再視當時市場氛圍決定剩餘持股的去留，因為貨櫃三雄仍不排除能靠著多方氣勢，重新啟動第5波上漲的機會。

但必須注意的是，「漲多就是最大的利空」，當沖的突襲還有多殺多的壓力，隨時都會造成貨櫃三雄股價大幅震盪，投資人仍應做好資金風險控管。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航