【東南亞週報】泰政府認疫苗荒｜越南單日新增近6千例｜印尼新創獨角獸Bukalapak將上市

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、黎柏君

南洋誌東南亞週報第128期，為讀者挑選2021年7月17日至7月23日期間，有關泰國、越南、新加坡、馬來西亞、印尼與緬甸的六則東協區域大事。

泰國｜泰政府道歉承認疫苗荒 決議重返COVAX平台

根據曼谷郵報7月22日報導，泰國國家疫苗研究院（The National Vaccine Institute，簡稱：NVI）為疫苗採購進度緩慢道歉，並表示將和COVAX平台重啟談話。泰國原計畫在2021年內完成1億劑COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗的施打，但由於製造延誤問題，使得向英國阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱：AZ）所購買的6100萬劑疫苗可能須延期至2022年5月才能完整交貨。

NVI院長納坤（Nakorn Premsri）在記者會上表示，泰國政府早在2020年8月各大疫苗研發階段時，就嘗試聯絡疫苗供貨廠商。當時，泰國衛生部是通過一項名為「國家疫苗安全法」（National Vaccine Security Act）的行政命令，用以購買當時尚在研發中的疫苗。2020年8月至9月間，透過該項法案，泰國政府從而購買6100萬劑AZ疫苗，並於同年11月下單。

此外，泰國政府亦陸續向中國科興（Sinovac）購買1950萬劑疫苗、向美國輝瑞（Pfizer）購買2000萬劑及向嬌生（Johnson & Johnson）購買500萬劑。納坤在會中向大眾道歉，並指出由於疫苗的採購面臨多方限制，需要許多不同部門單位之間透過大量會議進行協調，導致最後疫苗的數量未能達到預期。

不過，納坤亦表示，政府已打算要重新加入世界衛生組織（WHO）下的COVAX平台，以確保在2022年也能取得疫苗。與此同時，政府亦正在加速和其他mRNA或次蛋白疫苗廠商的洽談，以確保泰國能夠達到在2021年底前施打1億劑疫苗的目標。此外，國家疫苗研究院也正著手評估在2022年第1季購買次世代疫苗的可能性，以對抗變種病毒。

泰國是目前東南亞國家中唯一未加入COVAX平台的國家，原因在於泰國被歸類在中等收入國家（middle-income country），因而無法透過該平台獲取免費或便宜的疫苗。若需要透過COVAX獲得疫苗，泰國必須付出較高價格、並在無法選擇疫苗廠牌的前提下才能向COVAX購取疫苗。泰國目前已有1130萬人施打至少1劑以上COVID-19肺炎疫苗，約佔國家總人口6900萬人中的16%。

Photo Credit: AP/ 達志影像 位於曼谷青年中心等待施打科興疫苗的民眾

越南｜越南新冠肺炎單日確診數近六千 破新高紀錄

越南自4月底再次出現COVID-19本土案例，且迅速擴散至全國。7月18日通報單日本土確診病例達5887例，創下單日新高紀錄；其中以胡志明市疫情最為嚴重，單日確診數約4千例。

胡志明市為疫情重災區，自此波疫情爆發以來，病例數已累計有4萬3776例，目前市內35家醫院（包含13個野戰醫院）資源已到臨界點。越南政府已從他地調派1萬名醫護人員至胡志明市支援，並下令縮短無症狀或輕症狀患者的住院時間，預計後續允許出院患者人數達每日1000人，以減輕醫護負擔。胡志明市自7月9日實施為期兩週的社會隔離措施，但疫情仍未獲有效控制，市委書記阮文年（Nguyen Van Nen）指出，正在研擬相關政策，或將祭出更嚴格措施以求有效防疫。

為防止國內疫情持續惡化，政府宣布南部19個省市自19日起，社會隔離措施再延長兩週；並將於全國設立5個疫情重症監護中心，提供重症患者救護使用。而原定今年11月於越南舉辦的東南亞運動會（Southeast Asian Games）也確定延期至2022年。雖然受疫情影響，但越南第15屆人民代表大會的首次會議仍如期於20日開幕，但將縮短會期提前於31日閉幕。會中人民代表正式選出王廷惠（Vuong Dinh Hue）為15屆國會主席，以及副主席、秘書長等要職。

截至目前，越南新冠肺炎累積確診病例約6萬5000例，其中1萬1000人已康復、334人死亡。

Photo Credit: AP/ 達志影像 新冠肺炎疫情之下，街道幾乎空無一人的頭頓市區

新加坡｜社區疫情升溫 獅城回到高警戒解封第二階段禁餐飲內用

新加坡抗疫跨部門工作小組7月20日宣布，由於近來本土社區感染病例數上升，獅城7月22日起從高警戒解封第三階段退回至第二階段，暫定實施至8月18日。收緊後的防疫措施包括禁止餐廳內用（星國稱堂食）、限制大型活動人數，以及限縮社交聚會與家庭探訪人數上限從五人減至兩人。

近日星國主要有兩大感染群造成社區感染病例快速增加，分別是裕廊漁港與KTV夜店感染群。截至7月22日，裕廊漁港感染群已累積560確診病例，KTV夜店感染群則累積221確診病例。一些民眾抱怨政府防疫措施收緊是在為KTV夜店感染的民眾行為買單，但衛生部長王乙康表示回到解封第二段的主要考量是裕廊漁港感染群。KTV感染群以年輕人為主，但裕廊漁港感染群年齡層範圍較廣，包括重症風險較高的年長者。

王乙康與貿工部長顏金勇皆指出魚販感染後到全島各個市場（星國稱巴剎 “bazaar”）做生意，容易擴大傳染，此外年長者經常造訪市場，但星國目前有近三成70歲以上的年長者尚未接種疫苗，易曝險於人多的環境中。

關於再次禁止餐廳內用的規定，王乙康解釋內用環境很容易造成傳染，「若允許五個人在外用餐，這五個人各自與五人同住，而這五個人又分別與他們的朋友見面，新冠病毒就很可能在這相互連接的125人傳染開來。他擔心如繼續開放內用，將難以圍堵裕廊漁港疫情。

Photo Credit：中央社 新加坡為防止本土疫情擴大，限縮餐飲店內用人數，小販中心、商場美食街原則上內用以2人一組為限。圖為當地一家商場的美食街

馬來西亞｜疫情延燒 大馬連10日新增確診破萬

馬來西亞COVID-19疫情延燒，7月22日新增病例高達1萬3034例，創下疫情爆發迄今第二高紀錄，同時這也是馬國連續第10天單日新增確診病例破萬，目前累積病例約96萬例。

根據統計，這些新增確診病例絕大多數均來自巴生谷（Klang Valley）區域，其中雪蘭莪（Selangor）6,049例、吉隆坡（Kuala Lumpur）1,611例，鄰近的森美蘭（Negeri Sembilan）亦有711例、布城（Putrajaya）100例，死亡人數則持續維持在三位數，並新增32個感染群。馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）透過聲明指出，新增確診病患之中55.1%為無症狀感染者、44.3%有輕微症狀、僅1.6%出現中重度症狀。

（馬來西亞6、7月單日新增確診病例與傳染率統計）

在疫苗接種方面，馬來西亞7月17日發生首起「空針筒注射」事件後，又陸續傳出兩起類似的疫苗不當注射事件，社群媒體流傳接種站醫護人員使用空針筒進行注射的影片，引發輿論譁然，專家亦警告此類事件恐加劇民眾對接種的疑慮。馬國防疫任務小組（CITF）19日回應，將對此展開調查，倘事件屬實，會立即終止涉案人員的工作，並依法採取相關行動；衛生部長阿漢峇峇（Adham Baba）20日表示，未如願接種疫苗者可進行補打。

Photo Credit：Reuters/達志影像 在馬來西亞，一名醫療人員正對一名男性做新冠肺炎檢測。

印尼｜近十年最大IPO 新創獨角獸Bukalapak將上市

印尼電商獨角獸Bukalapak將於8月6日在印尼公開發行（IPO），據路透社報導，目前預計募得15億美元（約新台幣420億元），遠超過預期目標，為印尼近十年來市場上最大的IPO。

先前路透社報導，Bukalapak將上市，目標籌資8億美元。根據相關人士指出，市場反應熱烈，Bukalapak預計可募得15億美元，為印尼自2008年後最大的IPO。對此消息目前Bukalapak並未正面回應。

Bukalapak為印尼首家上市的科技獨角獸，目前已定價每股750至850盧布（約新台幣282至319元），公司市值估約60億美元（約新台幣1700億元），預計8月6日在印尼證券交易所上市。除此之外，Bukalapak也預計和印尼曼迪利銀行、瑞士銀行、美國銀行合作，透過特殊目的收購公司（special-purpose acquisition company，簡稱：SPAC）在美國上市。

Bukalapak成立於2010年，是印尼第四大電商；根據統計，在2020年印尼電商的總交易額中，Bukalapak市占約7%，與Tokopedia、蝦皮、Lazada等平台競爭電商市場大餅。在印尼另兩大新創公司Gojek和Tokopedia於5月合併為「GoTo」後，Bukalapak將面臨更大的競爭。

印尼企業大亨Pandu Sjahrir指出，Bukalapak的上市預計替其他科技新創起示範作用，或將鼓勵更多科技公司進行IPO。除了Bukalapak，GoTo也計畫在今年下半年於美國跟印尼IPO，旅行業獨角獸Traveloka也正與Bridgetown Holdings公司談判在美國借殼上市，Bridgetown Holdings為香港富商李澤楷與美國PayPal聯合創始人Peter Thiel所成立。

截圖自：Ｂukalapak官網 Bukalapak首頁

緬甸｜政變動盪 緬甸金屬公司擬出售51%股份

總部位在澳洲的「緬甸金屬公司」（Myanmar Metals）7月21日表示，營運深受軍方政變影響，因而計畫出售位於撣邦（Shan）包德溫礦區（Bawdwin）「銀鉛鋅」項目51%股份。

這家澳洲金屬探勘商表示，自緬甸2月軍方政變以來，社會動盪不安且局勢持續惡化，所有對撣邦包德溫礦區「銀鉛鋅」項目感興趣的各方均已退出，導致公司難以為這個總值達3億美元（約新台幣84億元）的項目取得融資。董事會亦認為，「近期融資採購將面臨極大問題，且現實來看不太可能解決」；若公司繼續投入該項目，不到一年的時間內便將虧損近乎所有現金儲備，金額高達837萬美元（約新台幣2.3億元）。

因此，緬甸金屬公司認為目前最佳的解決方案是出售其在該項目、甚至是整個公司所持有的股份，現已開始留意並審查國際或本地業者，其中總部位於中國的銀泰黃金公司上月提議以4909萬美元（約新台幣13億元）收購該公司。

除緬甸金屬公司之外，許多外國公司正在縮減緬甸業務，例如緬甸主要電信商之一「挪威電信」（Telenor）7月8日宣布以1.05億美元（約新台幣29億元）將緬甸業務售予黎巴嫩投資公司M1集團（M1 Group），退出緬甸市場。

Photo Credit：AP / 達志影像 2014年10月，挪威電信商Telenor在仰光（Yangon）一間展售中心開幕時的排隊盛況。

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒