終極的觀光行銷：如果我要為日本島根縣說故事，那會是什麼？

文：私櫥。Sho路上觀察手記

這篇原本是我在Linkedin上的文章，雖然只寫了開頭，但意外被陌生日本朋友轉載，所以就來花點時間，把我對旅遊觀光的想法寫完。

不知何時，旅遊景點的消費變得越來越相似了。更令人匪夷所思的是，你可以在完全不同的景點裡，買到同樣的東西，堪稱一個定點能買遍全世界。

我記得有一年去日光東照宮旅遊，在當地名產店閒逛。有個架子上陳列日本知名卡通角色跟各個景點的合照鑰匙圈，從北海道到京都或沖繩，無一不有。我記起朋友在搜集，就買了一個給他，另外還買了一些新奇（古怪）的東西，例如煎餃口味的牙膏。（隔壁的宇都宮市以煎餃聞名）。

「你不是去日光嗎？」朋友收過鑰匙圈，疑惑地問我。接著說：「其實說多喜歡倒也不是，但是去了那裡，就會留一個做為當次旅遊的紀念。以後看到它，就會想到當時的回憶。」後來我們又聊起許多，結果朋友對於鑰匙圈不甚感興趣，我們倒是圍繞著煎餃牙膏，熱烈地討論起日本的煎餃文化來（討論中包含朋友說：「你倒是給我用用看阿」）

我記得我最早出國旅遊時，很喜歡在當地買手錶，很便宜的那種，折合台幣不會超過一千。在北海道的錶讓我想起在北海道的時間，在京都的錶是京都的時間，雖然它們都指向同樣的位置，可觸發的都是不同的情感。當我去拜訪更多旅行經驗比我豐富的朋友，他們陳列戰利品的方式，挑選物品的準則，縱然品項與我不同，但心意都與我相同。

旅行時我們所購買的物品，會成為觸發大腦連結美好旅遊記憶的媒介。它不需要昂貴，甚或與知名與否無關，可是卻又要能夠很明顯地反應這個地方訴說的獨特「故事」，才能讓你在旅程中體驗到的美好文化衝擊，再次回到你的腦海。

Photo Credit: AP / 達志影像 北海道洞爺湖

現今所有國內外旅遊景點都有過度商業化的趨勢，也就是不論當地的「故事」為何，現在時興什麼，當地就會賣什麼。店家甚或地方觀光推進組織在規劃體驗時，彷彿有一個固定框架，以台灣來說，就是到處都開夜市。

我記得十年前第一次去花蓮散心，那時候靠近海邊有個小小的流動夜市，好像叫做南濱夜市。夜市販售的食物不甚特別，就是靠近漁港會賣的那些海鮮燒烤或炸物，我會買上幾袋，坐在面對海濱的木椅上，邊看海邊吃。燒烤的味道早已經不記得了，但那樣悠然閒適的舒暢經驗，真是美妙極了。

三四年前我再訪花蓮，流動夜市們早就全部被整進東大門夜市，我懷著期待與父母一同前往，但逛了老半天，空手而歸。最後三人的晚餐是旅館附近的扁食店。我實在難以分辨這攤蚵仔煎與那攤蚵仔煎的差別，燒烤海鮮看起來也依然美味，不過我不確定有沒有更好的選擇。

當我忍不住比起價來，最後我還是回去老店「戴記扁食」，縱然我已經連吃三天扁食啦。

這是缺乏差異化特色的觀光景點給我的迷惘。我到底該在這裡做什麼？我要看什麼才能知道花蓮真正的美？我要嚐什麼才能體驗花蓮真正的味道？旅行，追求的不就是當地獨有的體驗嗎？

Photo Credit: 中央社 花蓮東大門夜市

除非我們今天去一個文化歧異非常大的國家或地方，那麼這些問題暫時會被擱置，不過如果你回訪第二或第三次，這些問題依然存在。譬如我去印度，咖哩真是美味極了，同行成員在咖哩連擊的第三天後紛紛舉白旗投降，而我依然不覺生膩，每天自動要來上兩杓。不過當我們開始造訪景點，當地土產店賣的東西依然給人「不知道買什麼」的抉擇困難。

日本之旅到第Ｎ年的時候，我也遇到了同樣的困難。因此才催生我北往韓國南往印泰，開始拓展自己的旅遊足跡。不過終歸：第一次去，看什麼都新鮮，不管端出什麼旅客都會照單全收。可到了第二次開始，當旅客渴望往深層走，要靠什麼來留住旅客，讓旅客願意回訪，進而靠觀光的動力使當地經濟更顯生機？

其實，我覺得旅行地需要的都是故事行銷。

如果今天，我們提一個日本的古都，大部分人想到的都是京都。京都身為曾經的王城，走在路上，你隨便都能遇到「故事」。

本能寺說的是戰國豪傑最後的故事舞台。壬生寺說的是為心中的大義拼搏一生，努力對抗時代，最後瀟灑的殞落；清水寺，得名於那句從「清水舞台跳下」的諺語。每年夏天祇園祭，山鉾展現一個又一個神話故事，你或許對神話故事並不熟悉，但你絕對可以說出「蘇民將來子孫也」這句話。平安神宮與東西南北四社，說明了千年前遷都京都時，當時執政者如何看待建造皇城的必要條件。

在這種種的故事背後，不論你是歷史迷，神社迷，你都能在這裡找到你的所愛。不過，上述這些特色，難道是京都獨有？其他地方沒有的嗎？我想提出一個大膽地假設。因為你心中有了對這些故事的嚮往，所以當你到達該景點時，你心中自然而然會和當地產生連結共鳴，不論這景點客觀來說特別與否。我過去曾是電玩遊戲「遙遠時空」的粉絲，我照著遊戲裡提到的景點，全都踩過一次，每每到達一個景點，即便它再小，再樸素不起眼，我心中依然會掀起小小的澎湃「這裡就是神子跳舞的地方耶！」

Photo Credit: Reuters / 達志影像 京都金閣寺

某一年，我為自己安排了一場島根之旅。那時候我的盤算只有泡溫泉，真正的目標是去四國走遍路，所以並不打算待太久。然而當我一去到當地，回到台灣沒多久後我就立刻安排了下一場島根之旅，並且作為我開始採訪寺社的一大契機。

島根即使在日本人心中，也只有出雲大社和溫泉著名。可在日本人作為正史閱讀的「古事記／日本書紀」當中清楚記述，這裏是天神下到凡間第一個降臨的地方。這位天神是八坂神社祇園祭的主角：「蘇民將來／須佐之男」。島根也是連台灣人都耳熟能詳的神話傳說「八岐大蛇之戰」的神話舞台，勾玉創始地，黃泉入口，重要宗教活動「神迎／神在月」舉辦之處，等等。

我竊以為，「島根」這個命名，如果以他們的神話脈落「國土生成傳說」來看，應該指得是「日本列島之根」，日本列島首個形成陸地的地方。

島根縣充滿了故事。對於二次元文化很強大的日本來說，泰半日本作品的設定取自於島根縣相關傳說。在我首次赴日前，我就聽過須佐之男／伊邪那岐／伊邪那美，只是不知道這些動人的故事源自何處，甚至一度誤以為京都是神話故事的原鄉。

不過現在去到島根縣，你會發現他們在推廣觀光訴求的訊息是：緣之國：因為神明在此結緣的傳說美肌縣：因為溫泉：蕎麥麵全是名產訴求。不過我記得2020年日本的美肌縣調查中，島根縣已經不再是第一位。美肌縣的排名每年都會有些許變動，要常保第一名之態勢，並不容易。

這帶來一個警訊：如果推廣觀光時只著重訴求物產，而不訴求故事，就會很容易像島根縣那樣，必須默默將「美肌」後面跟上的「Top1」拿掉，或是加上註解，說明是哪一年得到Top1，否則就是不實廣告。另外，關於當地也經常訴求的「島根和牛」或其他著名農產品，也並非無可取代。我曾經跟一位專門進口和牛的日本廠商問過，日本當地這麼多特色和牛，吃起來差異真的大嗎？他的回覆答案我就不揭曉了。

Photo Credit: AP / 達志影像 島根縣的雪景

客觀從「規格」上來說，島根並不差。物產豐饒程度，不下其他縣市。但島根縣依然是人口外移最嚴重的地方之一，除去出雲大社這樣的大型觀光景點，其他地方都經營得十分辛苦。

如果今天我們改用故事來賣島根縣的話，脈絡會變成什麼呢？

日本列島之根的島根縣，是神話「國引傳說」中，天神最先縫合出國土的地方。相傳，負責縫合國土的天神，在工作完成後，把手上的巨繩綑一丟，形成了大家左手邊的三瓶山。巨繩本身，則變成了沙灘。這片沙灘面對著日本海，大家可以一邊享用從日本海打撈起來的新鮮海鮮，一邊想像千百年前，天神縫合國土的景象。

記得天皇登基時的三神器嗎？其中一項「八尺瓊勾玉」的誕生地，就是在玉造溫泉。「玉」「造」，就是製作勾玉的意思。玉造溫泉裡的玉作湯神社，祭拜製作勾玉之祖神，「八尺瓊勾玉」的製作者。三神器形塑了日本文化的政治傳承。這裡的勾玉也有很多種選擇，大家來到三神器之一的最早出生地，不妨盡情鑑賞，帶一項留作紀念。喔對了，這裡的溫泉曾經是日本第一的美人湯喔。美人配美玉，是不是很完美的組合呢？

日本史上最早的一見鍾情與英雄救美，也始於島根縣。說穿了，島根縣真是充滿愛的地方。無數天神在這裡落入情網，而且，他們都是愛妻家。這裡的八重垣神社，就是與八岐大蛇之戰中，須佐之男暫時藏匿奇稻田姬的居所。傳說中，奇稻田姬是讓須佐之男一見鍾情的美女神，她日日使用這裡的泉水梳洗，傳說中這個泉水也有占卜緣分到來速度的奇效。

你知道嗎？神在月的時候，日本全國的神明們不只會到出雲大社去，他們會在各個大社間移動，就像趕研討會一樣。不妨追著神明的腳步，在OO／OO之間，你可以去佐太神社，到了OO／OO，萬九千神社就是你的好選擇。特別是送神時，萬九千神社的啟程御守，經過八百萬神明的加持，定能實現你的願望，協助你踏上人生的新旅程。 噢對了，發現自己的感情所託非人，希望趕快斬斷嗎？島根縣也有關於神明在此合離的傳說。如果交往要靠緣分，分手就仰賴時機。日本神話史上最轟轟烈烈的夫妻分手也發生在島根縣，就讓我為你介紹不打不分手的揖夜神社，讓眾神之母：殺伐決斷都果決無比的伊邪那美，祝你一臂之力。

依靠故事的脈絡，把所有景點和名產串起來，把觀光物產的「規格比拼」，昇華成「故事共鳴」。資源弱勢但有故事有歷史的名產店，可以被納入這個脈絡裡，而不只有背後資金雄厚的企業有辦法獲益。如此，能夠真正達到觀光業人人有錢賺的目標，以及，創造觀光地和觀光客心中那條「與他處不同」的情感連結。

Photo Credit: AP / 達志影像 島根縣八岐大蛇的石雕

真正的觀光行銷，應該要從促進地方創生的角度來思考。

地方創生旨在帶領大家重新了解當地的美好，活絡地域蕭條。它與觀光行銷，應該要能夠相輔相成，方能最大化其效力。現今地方創生較為偏重在精神面，較少結合如何促進當地消費，而現今我們所說的觀光，又太偏重於純溝通物質面，導致於特色跳脫不出來。如果兩邊能夠攜手合作，平衡精神與物質面，那才能真正做到地方創生。

有時我覺得，觀光行銷就像是該地域對全世界的人們做「群眾募資」，募資讓該地的人們／文化／物產等，得以獲得更多的燃料，永續生存。

透過觀光，我們得以短暫體會在陌生地方生活的人們，他們生活的獨特之處。之後，我們又想為這個地方留下什麼？又為自己花在這段旅程上的時間留下什麼？是一個很值得思考的問題。

先說Why：你為什麼要來這裡

再說What：你在這裡可以體驗到什麼

最後是How：你如何體驗。吃什麼玩什麼看什麼

It just works.

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航