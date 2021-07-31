鄭州暴雨後中共的作為，稱其為「殺人犯」一點也不為過

7月17日至20日，中國河南鄭州市發生特大暴雨，整座城市都被洪水淹沒。最令媒體注意的是被洪水灌滿的地鐵五號線，在20日下午，部分站點破防，洪水迅速流入地鐵隧道；下午6點，地鐵站才正式宣佈停運。一輛列車剛剛開出海灘寺站就停下了，這個站點剛好處於一個U字型的最低處，積水最為嚴重。

然而，前車雖停，後車卻依舊在開，前車只好繼續往前挪動。這下就讓前車被困在兩個站點中間，增加了後續撤退和救援的難度。

據車上乘客回憶，最初發現車廂內進了洪水還不甚留意，可是洪水漲勢兇猛，很快就漲到人們腰部，接著又到胸口。有些車廂位於低窪處，淹水更快，乘客只能往別的車廂移動。而列車以外的水位遠高於列車內，根據網路流傳的視頻，水位已經到達成年男子的胸口，矮個子女生或小孩必須站在車內座椅上。很快車廂內有人開始哭泣，也有人跟家人打電話宣佈後事。

由於被困時間太久，車廂內氧氣稀薄，乘客不得不用車內的消防用品砸開地鐵頂部，讓空氣進入車廂內。直到晚上8點左右，消防員才找到這列地鐵，通過隧道內的檢修平台帶人緩慢離開。據官方報導，本次救援共救出500餘人，有12人不幸遇難，五人受傷。可是官方對於失蹤人數始終不明確宣佈。直到24日，網路上依舊有人在尋找失蹤人口。而地鐵方面把尋人家屬當做鬧事者報警處理。

另一個令人矚目的地方是京廣路隧道，水位最高的時候，連隧道口的字都看不見了。隧道全長1835公尺，當時正值下班高峰期，隧道內滿是車輛，短短五分鐘，洪水就淹滿了隧道，除了隧道口的車輛，中間位置的車輛根本無處可逃。

對於本次鄭州淹水事件，官方通報死亡人數55人。但據現場目擊者說，隧道內的洪水退去後，全是陷入泥漿的汽車，車裡面全是人。這些記錄真相的視頻卻不能在網路上傳播，讓外界了解鄭州的真實情況，最早上傳的視頻，也以「傳遞負能量」的理由被平台刪除。

到現在，網絡上關於鄭州的實時情況已經找不到，取而代之的是專家解讀為何此次「天災」影響如此之大，以及企業、明星捐款的信息。這些消息完全在模糊焦點，為政府的失職找藉口。

首先，「天災」還是「人禍」，這件事情本身存在爭議。

專家都稱此次洪災是「百年一遇」、「千年一遇」，以為政府的罪過開脫。當日席捲鄭州的不只是暴雨，20日上午，鄭州上游常莊水庫毫無預警地洩洪，當時鄭州正在經歷暴雨，路面有輕微的積水，但到下午5點左右，水位迅速上升，超過城市的排水負荷，地鐵、隧道車輛都是因此被困，主要原因不僅是暴雨，而是洩洪。

這不是「天災」，而是「人禍」。但官方絲毫不提洩洪一事，只是一味強調這場豪雨的罕見性，刻意誤導群眾。

其次，政府的功能和職責就是完善城市設施，保障居民生活，當豪雨來襲，政府應該第一時間通知地鐵停運，隧道等危險地區停止通車。然而，鄭州地鐵直到隧道進水才開始停運，這是領導錯誤估計洪水影響力，沒有提前部署的責任。

當災難發生後，網絡上到處是尋人啟事，記錄死者和實情的視頻看作負能量，外界連鄭州真正死亡人數都不知道。政府對於流離失所、痛失親屬的災民也沒有積極安置和補償，企業、明星捐款不能替代政府對於災民的實際救助，前不久共產黨100週年黨慶勞民傷財，光是一次彩排煙花的費用就7000萬人民幣，然而到了救災的時候，災民一分錢撫恤金都沒有。

任何人都無法阻止豪雨來臨，但人可以改變豪雨對城市的破壞性。

既然已經監測到豪雨，就應該提前通知放「豪雨假」，封路已經停駛公共交通，預備好救援小隊和撤退管道，隨時應對突發情況。受災過程中，理應保證保持通訊通暢，讓被困者可以及時求助。災後，要積極幫助重建，對於居民的經濟損失適當補償。

可是中國政府不管是哪一個環節沒有起到相應的作用，反而還繼續洩洪，加重災情。這種情況稱之為「殺人犯」也不為過。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航