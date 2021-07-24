東京奧運：划船搶進準決賽、桌球混雙進8強，跆拳道、空氣步槍及射箭混雙未能率先晉級

東京奧運開幕典禮昨（23）日晚間登場，中華代表團排在第104順位進場，由盧彥勳、郭婞淳共同執掌大旗，而在今（24）日賽程中，跆拳道好手蘇柏亞，在第三局倒數40秒遭對手擊中逆轉中端攻擊，敗下陣來於16強止步；划船甜姐兒黃義婷則以分組第2名成績，晉級24強準決賽；桌球項目台灣黃金混雙林昀儒、鄭怡靜順利挺進8強。

在空氣步槍方面，台灣天才少女林穎欣率先出戰，不過最終以總分623.4分無緣8強決賽；首度在奧運登場的射箭混雙項目，台灣好手湯智鈞、林佳恩搭檔，首戰與印度隊交手，但沒能把握領先優勢，終場以3比5不敵印度隊。

划船／黃義婷晉級24強賽；桌球／林昀儒、鄭怡靜桌球混雙挺進8強

中華隊划船甜姐兒黃義婷，是我國近年來女子單人雙槳好手，《聯合報》報導，今天在東京奧運划船單人雙槳復活賽中，第一組出賽，終場她以8分11秒56的分組第2名的佳績，晉級到明天的24強準決賽，此成績已超越她上屆里約奧運的第25名。黃義婷賽後也表示，今天整體的啟航、中間划行時用的力量都有發揮出來，自己很滿意這趟比賽。

黃義婷曾參加2016年里約奧運，並在2018年雅加達亞運會獲得銀牌佳績，亞運的銀牌，是黃義婷第一面大型國際賽事的獎牌，同時也是台灣第一位在亞運單人雙槳拿下獎牌的女子選手。

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（中央社）2020東京奧林匹克運動會桌球項目，台灣「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜今天出戰16強賽，分別以11比8、11比6、11比5、11比4直落4擊敗印度對手，順利晉級8強。

桌球好手林昀儒是臺灣最年輕的世界桌球錦標賽國手之一，被媒體譽為台灣「20年來最強選手」，多次代表台灣參加國際賽事，為目前台灣史上最年輕的世界桌球錦標賽代表隊成員，也創下在同一年度接連入選15歲、18歲青少年國手及成人國手的歷史紀錄。

鄭怡靜則是出生在運動世家，其姊姊鄭品薇同為桌球選手。她從國小二年級開始打桌球，並以14歲之齡成為台灣歷史上最年輕的女子成人選手。2015年在奧地利桌球公開賽打敗日本選手石川佳純，又在準決賽打敗荷蘭選手李潔，但在最後以0：4飲恨輸給了德國選手韓瑩，奪下銀牌。

桌球黃金混雙組合，林昀儒、鄭怡靜也受到外界矚目，期待能在本次奧運會上，為台灣奪牌成功。

跆拳道／蘇柏亞遭逆轉16強敗北

東京奧運跆拳道女子49公斤量級今天舉行，由我國選手蘇柏亞迎戰地主選手山田美諭。《聯合報》報導，在首回合賽事中，雙方都以側踩來試探對手，而蘇柏亞也靠著精準的中端側踩攻擊率先拿下2分，首局打完蘇柏亞也取得5：3領先，第二局蘇柏亞再度搶先取分，該局結束以7：3大幅領先。

不過，前兩局皆保持領先的蘇柏亞，卻在第三局倒數40秒遭山田美諭擊中賽事遭到逆轉，最終以10：9敗下陣來，遺憾於16強止步，未來是否有機會進入敗部復活賽，則必須端看對手山田美諭能否挺進金牌戰。

蘇柏亞大學就讀彰化師範大學，父母都是來自台東的阿美族原住民，國小三年級時開始學跆拳道，國中就已在全中運奪金，高中更在53公斤級創下個人全中運3連霸紀錄，也是全國運動會、總統盃社會組金牌。2018年雅加達亞運是蘇柏亞首次參加亞運賽事，並拿下53公斤級金牌。

空氣步槍／東京奧運10公尺空氣步槍 林穎欣無緣8強

（中央社）東京奧運射擊項目今天登場，女子10公尺空氣步槍項目將產出本屆奧運第1金，資格賽中台灣「天才少女」林穎欣率先出戰，最終以總分623.4分無緣8強決賽。

22歲的林穎欣從高中才開始接觸射擊運動，曾在2018年射擊世界盃慕尼黑站女子10公尺空氣步槍項目中，擊敗中國選手吳明陽獲得生涯首座世界盃冠軍。林穎欣也在2018年雅加達亞運射擊比賽中，和呂紹全一起參加10公尺空氣步槍混合團體賽，奪得金牌，寫下中華隊在亞運史上最快奪金紀錄。

本屆奧運是林穎欣的奧運初體驗，射擊在資格賽75分鐘必須射擊60發子彈，在50名選手中取前8名晉級決賽。林穎欣以總分623.4分名列第26名，無緣繼續挑戰決賽，接下來林穎欣要和呂紹全繼續挑戰10公尺空氣步槍混合團體項目。

前8名中，包含挪威、韓國2名選手、美國、法國、中國選手楊倩、瑞士、俄羅斯選手。

射箭／東京奧運射箭混雙領先時沒穩住 湯智鈞、林佳恩不敵印度

（中央社）射箭混雙項目首度在奧運登場，台灣好手湯智鈞、林佳恩搭檔，首戰與印度隊交手，沒能把握領先優勢，終場以3比5不敵印度隊、無緣8強，教練劉展明表示，「勝負差1分、領先時沒能更穩定」。

2020東京奧運射箭首度加入混雙項目，中華隊派出昨天個人排名賽男、女成績最佳的湯智鈞、林佳恩出賽，兩人首局以36比35拿下，第2局和局，第3局以35比40不敵，最後1箭沒能射出紅心10分箭，以1分差丟掉最後1局，終場以3比5不敵印度隊。

教練劉展明表示，今天比賽感覺差不多，第3局對手連3支10分箭、中華隊開箭8分，所以也提醒選手，左右抓一下風向、當作調整，最後1局前2箭射完還領先2分，但後面跳了8分箭，最後1箭印度射出10分箭、中華隊射9分箭，「領先局面有跳到8分的箭、讓對手有機會，比較可惜」。

劉展明表示，奧運比賽勝負都是1分間，昨天個人排名賽印度雖然表現不是很好，但女將庫瑪莉（Deepika Kumari）實力很好，到最後也很穩定。

射箭是出發前被外界看好的奪牌重點項目，混雙沒能晉級，劉展明表示，外界的關注選手難免有壓力，也會適時提醒他們心態上的調整。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：楊士範