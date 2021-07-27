近年颱風遇到台灣就轉向，台灣上空是不是有隱形防護罩？

夏季是颱風出現的季節，歷年的7月平均會有三至四個颱風生成。1951年以來的颱風生成資料顯示，歷年7月最少都有一個颱風生成，最多則有八個颱風生成，分別是1971年7月和2017年7月。然而，去（2020）年的7月，整個西北太平洋海域卻靜悄悄的，沒有半個颱風生成，到底是發生了什麼事，讓去年的颱風銷聲匿跡了呢？就讓我們一一檢視颱風生成的條件。

條件一：溫暖的洋面

颱風生成在海面上，廣大的洋面能提供足夠水氣，當水氣蒸發釋放潛熱時，就可以讓颱風有足夠的能量成長。一般來說，當海水溫度超過26°C 時，才會產生足夠的水氣。而西北太平洋地區，每月氣候平均的海溫都在27°C以上，其中2月的平均海水溫度也有27°C（圖一）。

Photo Credit：科學月刊 圖一：圖為「西北太平洋區域平均每月海溫值」，即介於東經120至160度，與北緯5至20度之間的區域。通常海水溫度高於26℃時可以產生足夠的水氣，而往年7月的平均海溫都超過27℃，是颱風形成的重要條件之一。

因此，西北太平洋溫暖的海域，時時刻刻都有足夠的水氣提供颱風生成所需的能量。從西北太平洋區域今年7月平均的海水溫度分布圖發現，整個西北太平洋的海溫至少都超過29°C（圖二）。溫暖的洋面，雖然提供了足夠的能量，但為什麼颱風仍舊長不出來呢？讓我們再檢視其它颱風生成的動力條件！

條件二：活躍的季風槽

颱風是個逆時針旋轉的低壓中心。夏季時，當北半球的西南季風，和太平洋高壓所帶來的東風或東北風相遇，兩者所造成的輻合作用，會使低氣壓的漩渦繼續加深，讓風速增強。當低氣壓的近地面最大風速到達或超過每小時62公里或每秒17.2公尺時，我們就將它稱為颱風。這個伴隨西南季風和太平洋高壓南側的東風或東北風相遇的地方，通常稱作季風槽，或是俗稱颱風生長的故鄉。

從7月大氣低空風場的氣候平均圖，可以看到西南季風和太平洋高壓南側的東風形成的季風槽，從東經120度往東南方向延伸至東經160度。比較今年7月的大氣低空風場（圖三）可以發現，整個季風槽不見了，原來應該是季風槽所在的區域，一整個都被太平洋高壓的東風所佔據了。而太平洋高壓是個穩定且下沉的空氣，但颱風是個垂直發展的低氣壓，因此，偏強的太平洋高壓讓今年的西南季風無法深入至西北太平洋區域，剷平了颱風的家，也就讓颱風長不起來了。

Photo Credit：科學月刊 圖二（上）：以往的7月氣候平均海溫分布和大氣850百帕（hPa）流線圖，圖中粗黑線為季風槽，此在正常的氣候條件下是有利於颱風生成的。 圖三（下）：今年7月平均海溫分布和大氣850百帕流線圖。讀者可以發現，今年的海溫分布雖較以往高，有利於颱風出現，但原先的季風槽位置卻被太平洋高壓所佔據，造成颱風無法生成。

條件三：垂直風切不能太大

另外，颱風垂直發展的高度至少可以達到對流層頂的高度，因此當高空風和低空風的風向差異太大時，也就是一般我們所說的垂直風切太大時，就無法讓水氣凝結所釋放出的潛熱更有效地提供颱風發展，造成颱風的垂直發展不好，颱風就不容易生成。根據7月氣候上的垂直風切分布顯示，在西北太平洋區域的風切平均介於-10至5之間。但去年7月的垂直風切，則介於-10至10之間，明顯比氣候平均值高，因此不利於颱風的垂直發展。

為什麼颱風銷聲匿跡？

都是高壓和垂直風切惹的禍！

從以上颱風的生成條件來看，雖然有足夠的水氣提供的能量來源，但要讓颱風旋轉起來的季風槽，因為太平洋高壓太強，使得季風槽無法向東推進到西北太平洋區域；偏強的太平洋高壓帶來穩定的下沉空氣，連帶的也讓垂直風切太大，颱風更是長不起來！

去7月的太平洋高壓太強，不但讓颱風長不起來，連帶的也是造成臺北創下自1897年以來的最高溫紀錄39.7°C的原因之一！至於為什麼太平洋高壓如此強大，就是另一篇故事了。

本文經科學月刊授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

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