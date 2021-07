普拿疼大解密：膜衣錠、加強錠、速效錠、肌立長效錠、「伏冒」系列，各有什麼不同？

文:洪浩雲(基層診所執業醫師)

隨著COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)疫苗紛紛來台,國內業已進行大規模施打,許多民眾為了緩解接種後可能產生的不良反應,會預先準備普拿疼(Panadol)等藥物。然而,關於普拿疼,一般民眾又了解多少呢?以下筆者逐一解答。

普拿疼的藥物機轉:阻斷腦部痛覺傳導,達到退燒、退熱效果

首先,普拿疼是藥商給予的商品名稱(ref.1-2),實際上,它是由「Acetaminophen(乙醯胺酚)」這個成分所組成。而Acetaminophen具有「解熱鎮痛」的功效,可直接作用在腦部並阻斷疼痛傳導,達到止痛、退燒的效果。此外,因其副作用不多,所以孩童和孕婦都可以安心使用。普拿疼經由口服後可被人體迅速吸收、藥效持久,同時也具代謝排除也容易、無明顯體內殘留現象等優點,對於各類輕、中度疼痛的療效相當不錯。惟針對有酗酒習慣、或有嚴重肝臟疾病的族群,需經專業醫生評估後始可使用。

使用普拿疼的劑量與頻率

體重滿40公斤的健康成年人:原則一天吃4次,飯後睡前各1顆。

在劑量的使用上,建議體重滿40公斤的健康成年人而言,劑量是每4至6小時一次,每次500mg。一天最高劑量是4000mg,相當於8顆500mg的藥丸。所以,筆者建議,原則上一天吃4次,飯後和睡前各1顆。如果效果不夠的話,兩餐之間可以再加1顆,睡前吃2顆。若24小時內,吃了8顆藥病人還感覺疼痛,就該考慮使用其他止痛藥物。不過臨床上,病人通常一天吃4顆沒效果就會要求換藥了。

年紀超過12歲以上且體重達40公斤的未成年人:可以使用成人劑量。

年紀小於12歲的未成年人:不建議使用,除非經醫師指示。

關於Acetaminophen的劑量調整,筆者建議可參考相關網站,如:Acetaminophen Dosage。

教你區分普拿疼家族

接下來就一一討論各個產品的成份及讀者應該知道的觀念吧!

普拿疼膜衣錠:Acetaminophen 500mg。

「普拿疼膜衣錠」就是指前文所述的500mg Acetaminophen,在此不再贅述。

普拿疼加強錠:Acetaminophen 500mg,Caffeine (咖啡因)65mg。

至於「普拿疼加強錠」和「普拿疼膜衣錠」的差別,僅在於加強錠額外添加了65mg的Caffeine (咖啡因) 。添加咖啡因的目的,是為了讓止痛的效果更持久。此外,咖啡因本身也具有部分止痛的效果。然而,筆者不推薦「普拿疼加強錠」,主因是較為敏感者若服用咖啡因恐致心悸而更不舒服、而僅添加一點點的咖啡因對平常有喝咖啡習慣者又沒有什麼「加強」效果,因此,請不要被「加強」兩個字所迷惑了!

普拿疼速效錠:Acetaminophen 500mg,Sodium bicarbonate 630mg。

「普拿疼速效錠」則是額外添加了630mg的Sodium bicarbonate(碳酸氫鈉錠),目的是為了加速藥物被人體吸收的速度。為什麼Sodium bicarbonate能有這樣的效果呢?原因是,目前科學已知人體主要吸收Acetaminophen的器官在胃和小腸,然而,在鹼性的環境下,Acetaminophen溶解崩散的速度會比較快,所以,若於普拿疼中添加了鹼性的Sodium bicarbonate,無異強化了此藥物中和胃酸的速度,也就是說,可以加速胃部排空藥物並增快藥物在腸道的吸收速度。

「讓藥物吸收變快,作用會比較快嗎?」,理論上這樣的推論並沒有錯。實際上,曾服用過止痛藥物的人都清楚,讓止痛藥物發揮最大效果的服用時機是「還沒痛之前就吃」,若遲至感受到疼痛才服用藥物,止痛的效果通常不彰。因此,吸收快也沒有用。

另外,曾有研究報告指出:“The role of the dissolution rate of Panadol ActiFast Tablets in vivo at gastric pH is unknown. Therefore the role of tablet dissolution in the speed of action of Panadol ActiFast Tablets is unclear.(翻譯:對於藥物實際上在人體的胃部溶解的速度不是很清楚,所以實際上藥物的吸收對於止痛效果產生的速度有多少影響也不是很清楚)”。因此筆者對於廣告中常見的論述,例如:「普拿疼速效膜衣錠之主成份Acetaminophen,在人體內吸收進入血液循環的速度,比一般普拿疼錠2倍快速,因此能更快到達痛源」、「普拿疼膜衣錠在服用後10分鐘即可在血中測試到Acetaminophen」感到不以為然。難道一般人服藥之後10分鐘內就不痛了嗎?或是服用「速效錠」之後5分鐘就可以緩解疼痛?

普拿疼肌立長效錠:Acetaminophen 665mg,賦形劑。

不過,筆者認為「普拿疼肌立長效錠」的確相當厲害。它採用特殊的釋放技術,讓藥物可以慢慢釋放出來,維持血中濃度,使得藥效維持較久,筆者認為這種藥才有「貴」的價值。另外,因此藥是獨特的雙層錠設計,同時結合速放劑型與長效劑型,所以請特別注意:絕對不能磨粉!要整顆吞服!且因它的劑量比一般普拿疼重,所以1天最多吃6顆!

接著筆者要談談「伏冒」系列的普拿疼。因為「感冒」是一種綜合症狀,所以,以下這一系列都是「複方」。

普拿疼伏冒錠 :Acetaminophen 300mg,Phenylephrine HCI 5mg,Noscapine 10mg,Terpin Hydrate 20mg,Caffeine 15mg,Vitamin C 30mg。

首先,「普拿疼伏冒錠」主力有效成份Acetaminophen 只放300mg,相較於後文敘述的「伏冒加強錠」系列的Acetaminophen皆為500mg,這顆藥物的成分設計實在讓筆者非常不解!而Phenylephrine HCI則是一種「血管收縮劑」,臨床上是用來當「升壓藥」的,作用在鼻黏膜讓血管收縮,用以緩解鼻塞的症狀(ref.3)。其他成分就止咳化痰,沒有特異之處。

普拿疼伏冒加強錠:Acetaminophen 500mg,Phenylephrine HCI 10mg,Noscapine 15mg,Terpin Hydrate 33.33mg,Caffeine 25mg,Vitamin C 63.33mg。

再來,「伏冒加強錠」只是把「伏冒錠」的各個成份加量而已,引用「門市小藥師」說的話:「只是把劑量放到正常劑量而已。啊~忘了說~它的一般錠藥放的很輕,你就知道他們多黑了!(ref.4)」。此外,筆者平心而論,此顆藥物沒有使用抗組織胺成份,因此對於病人流鼻水問題較無幫助,雖然官網宣稱「無嗜睡副作用,不影響日常作息」,但是卻沒有提到這一點。

普拿疼伏冒止咳錠:Acetaminophen 500mg,Pseudoephedrine HCl 30mg,Dextromethorphan HBr 15mg。

「伏冒止咳錠」算是普拿疼中,比較讓醫師看得順眼的藥物組合,主力成份Acetaminophen 500mg、添加Pseudoephedrine HCl(偽麻黃素)、添加Dextromethorphan HBr(效用:止咳)。「止痛、退燒、鼻塞、咳嗽」都有顧及,算是整個普拿疼家族裡面最「名副其實」的產品!

普拿疼伏冒鼻炎錠 :Acetaminophen 500mg,Pseudoephedrine HCl 30mg,Chlorpheniramine Maleate 2mg。

「普拿疼伏冒鼻炎錠」也算普拿疼家族中「名副其實」的產品之一。

不過若細看此顆藥物的組合設計,讀者可以發現,「普拿疼伏冒鼻炎錠」分明是自拆「普拿疼伏冒錠」的戲台。若仔細比對官網資料,可以發現「普拿疼伏冒鼻炎錠」才有提到治療「流鼻水、打噴嚏」這兩個症狀,但是卻不敢說自己「無嗜睡副作用」。而「普拿疼伏冒錠」卻沒有提到可以治療「流鼻水、打噴嚏」的問題。

因「普拿疼伏冒鼻炎錠」裡面有含Chlorpheniramine Maleate(抗組織胺)的存在。雖可減少鼻黏膜的分泌,但是會伴隨「嗜睡」的副作用!要解決這問題也不難,用第二代的抗組織胺就好了!不過第二代抗組織胺是處方藥,所以不能這樣隨便添加。

聰明的讀者,應該也會想到,既然「普拿疼伏冒鼻炎錠」會產生「嗜睡」的副作用,不是很適合睡前吃嗎?沒錯!所以藥廠就推出了一個「普拿疼伏冒夜錠」,其成份跟「伏冒鼻炎錠」一模一樣,此外也推出「普拿疼伏冒日錠」。

普拿疼伏冒熱飲系列

至於「普拿疼伏冒熱飲系列」系列,筆者不願多談。因此類藥物,分明是「普拿疼加強錠」的磨粉版加上調味料,而且還是「台灣製造」的。讀者可以自行查閱,「普拿疼加強錠」是「藥輸字第023623號」而「普拿疼舒經熱飲」是「藥製字第049257號」,這樣居然可以賣更貴?真是太懂行銷手法了!

筆者叮嚀

荷商葛蘭素史克(Glaxo Smith Kline,GSK)是世界聞名的大藥廠,其產品自有品質保證。此外,雖然GSK生產的普拿疼藥價硬是比台廠製藥廠相關學名藥品多出近10倍價格,但其藥效無庸置疑。但亦僅止於此,除了筆者所讚揚「名副其實」的「普拿疼肌立長效錠」、「伏冒止咳錠」和「伏冒鼻炎錠」之外,其他的普拿疼就不在筆者推薦之列。至於若想利用熱飲系列來治癒感冒者⋯⋯筆者建議你直接喝溫水!

