指揮中心公布新增25例確診2例死亡，建置疫調輔助平臺於7月26上線協助精準疫調

今（24）日中央流行疫情指揮中心公布，國內新增25例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為24例本土及1例境外移入；另確診個案中新增2例死亡。指揮中心為了因應將來降級解封及協助精準疫調，已建置完成「疫調輔助平臺」預計於今（2021）年7月26日上線，提供熱區地圖、疫調軌跡、簡訊實聯制疫調查詢等功能之整合平臺。

另就托嬰中心、餐飲業防疫管理發布指引，前者應訂定工作人員健康監測計畫，送托嬰幼兒每日至少測量體溫2次，管制訪客人數，另應建立分艙分流照顧機制等；後者餐飲業遵守集會活動及婚宴之每一隔間室內50人、室外100人上限，並不得逐桌敬酒。

新增25例COVID-19確定病例，分別為24例本土及1例境外移入

今日中央流行疫情指揮中心公布，國內新增25例COVID-19確定病例，分別為24例本土及1例境外移入；另確診個案中新增2例死亡。



指揮中心表示，今日新增之24例本土病例（其中12例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為19例男性、5例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，發病日介於今年7月19日至7月23日。個案分布以新北市9例為最多，其次為臺北市7例、桃園市3例、彰化縣2例，臺中市、苗栗縣及基隆市各1例；其中17例為已知感染源，4例關聯不明、3例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增2例死亡個案中，案8642為70多歲男性，具慢性病史，無相關接觸史，5月30日出現咳嗽、呼吸喘等症狀，同日採檢陽性後收治住院，於6月1日確診，7月20日死亡。案13781為70多歲男性，有慢性病及其他個案接觸史，6月16日採檢陽性，17日收治住院，18日確診。7月22日死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月22日累計公布1萬4312位確診個案中，已有1萬2543人解除隔離，解隔離人數達確診人數87.6%。

指揮中心表示，今日新增1例境外移入（案15660），為本國籍20多歲男性，6月26日曾於西班牙快篩陽性，7月22日自西班牙入境，持有搭機前3日內檢驗陰性證明，入境時並無症狀，於機場採檢後至防疫旅館居家檢疫，於今日確診，同班機前後二排旅客匡列中。

指揮中心統計，截至目前國內累計189萬4957例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含187萬8146排除），其中1萬5558例確診，分別為1255例境外移入，1萬4250例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增2例空號病例（案9508、案1萬5608），累計108例移除為空號。

2020年起累計786例COVID-19死亡病例，其中778例本土，個案居住縣市分布為新北市391例、臺北市295例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

「疫調輔助平臺」將上線 指揮中心：運用資訊科技以便捷疫調工作

為了為因應將來降級解封及協助精準疫調，中央流行疫情指揮中心表示，已建置完成「疫調輔助平臺」，預計於今年7月26日上線，提供熱區地圖、疫調軌跡、簡訊實聯制疫調查詢等功能之整合平臺，協助地方政府疫調工作。

指揮中心指出，我國疫情進入社區感染階段後，全國疫情警戒也提升至第三級，各地方政府疫調作業均須處理大量資訊，有賴以科技方式整合各項資料來源，協助精準疫調，降低人工成本，提升效率。

指揮中心說明，為協助疫調人員作業所需資料之整合研判和分析，「疫調輔助平臺」提供直覺式的操作，以圖形化及動態方式提供查詢確診者活動軌跡功能。另為利地方政府掌握確診者跨縣市流動情形，也提供各地方政府可進行跨區調閱。

此外也經由分析確診者足跡，產出區域的軌跡熱力圖，提供可能群聚之足跡分布、潛在感染源分析及多確診者足跡分析等資訊，並以動態方式呈現，以利疫調人員觀察熱區趨勢；此外也整合簡訊實聯制資料，以達到快速掌握可能影響範圍，降低疫情擴散。

指揮中心強調，疫調輔助平臺嚴格限制提供各地方政府有權進行疫調之人員登入使用，簡訊實聯制資料僅能調取28天內的資料，在隱私保護和資安防護的前提下，協助疫調作業。

衛福部發布托嬰中心、餐飲從業人員指引

自宣布7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級後，衛福部已研擬完成「托嬰中心因應COVID-19防疫管理指引」及「居家式托育服務（保母）因應COVID-19防疫作為建議注意事項」，各縣市政府於符合相關防疫管理指引下，可開放托嬰中心（含托育家園）及居家保母收托，惟須研擬配套措施及查核機制，以利工作人員及服務對象共同遵守。

依據該指引，托嬰中心恢復收托前，應依指引完成「托嬰中心因應COVID-19防疫管理查檢表」之事項，報地方政府備查；另應有80％以上工作人員完成疫苗第一劑接種，如接種未滿14天或未接種者，首次提供服務前，應自費提供3日內抗原快篩（含居家快篩試劑）或PCR檢驗陰性證明，並配合於疫情警戒第二級（含）以上期間，每週進行1次自費抗原快篩或PCR檢驗。

托嬰中心恢復收托後，應訂定工作人員健康監測計畫，並有異常追蹤處理機制，送托嬰幼兒每日至少測量體溫2次，管制訪客人數；另應建立分艙分流照顧機制，建議服務降載，並採1名托育人員照顧4名嬰幼兒，以5人1組分層、分室或分區規劃，確保每1組服務過程可保持室內1.5公尺之社交距離；空間不足時，可用隔板等防護措施替代。

托嬰中心如有發生疑似或確診病例，應通報社會局，並配合後續應變處置。出現確診病例時應至少停托3日，進行環境清消作業，且經地方社政主管機關同意後方可恢復服務；機構內1班有1人確診，該班停托14日；機構內2人以上確診，機構停托14日。

衛福部表示，居家保母依法每人至多收托4名兒童，群聚風險相較托嬰中心為低，為讓居家保母提供服務時強化防疫作為，擬具適用於居家保母的自主防疫管理措施、環境衛生空間規劃、疑似及確診病例應變處置等注意事項，提供居家保母防疫參據。

另一方面，為確保相關場所餐飲從業人員與民眾自身與家人之健康，避免群聚感染，食品藥物管理署已於7月16日公告訂定「餐飲業防疫管理措施」，該守則指出，餐飲場所需遵守集會活動及婚宴之每一隔間室內50人、室外100人上限，並不得逐桌敬酒。

指揮中心再次呼籲，全球疫情仍持續發展中，該中心正積極推動各種科技防疫措施，協助各地疫調人員快速掌握疫情資訊，也請全國民眾於疫情期間配合政府防疫措施，共同為國內防疫安全努力。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：楊士範