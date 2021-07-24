美國制裁在港中聯辦7名副主任遭中國回擊，白宮稱不怕報復將繼續制裁行動

7月16日美國對香港發布商業警示，警告外界在北京正逐漸限縮香港自由，且利用港區國安法、反外國制裁法，將導致在港營運之企業的商譽、財務甚至法律面臨巨大風險，並宣布加碼制裁香港中聯辦7名副主任。中國針對此事，將決定採取對等反制，首度以「反外國制裁法」對7個美方人員和實體實施制裁。白宮今（24）天直言，受到中方回擊制裁，並不會因此畏懼，未來會持續動用所有相關制裁工具，捍衛相關權益。

中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體

美國7月16日，首度發布香港商業警示，警告在北京實施港區國安法、反外國制裁法後，在香港營運可能面臨商譽、財務甚至法律風險。

美國財政部也加碼制裁香港中聯辦7名副主任，將這7名官員加入指定制裁名單（SDN），包括陳冬、何靖、盧新寧、仇鴻、譚鐵牛、楊建平與尹宗華。上榜官員在美資產會遭到凍結，美國公民一般也禁止與他們往來。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）罕見透過聲明表示，過去一年香港商業環境日漸惡化，過去在中國會面臨的財務、法律、經營與商譽風險，也將會在香港上演。

他強調：「一個健康的商業投資環境需要有透明法規架構，也須遵守法治。」而面對美國強硬的舉措，中國不甘示弱地回擊。

（中央社）針對美國16日發布香港「商業警示」並制裁7名中國涉港官員，中國外交部今晚宣布，中方決定採取對等反制，根據「反外國制裁法」對7個美方人員和實體實施制裁。

據中國外交部官網發布，遭到制裁的美國人包括前商務部長羅斯（Wilbur Ross）、美國會美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）主席白嘉玲（Carolyn Bartholomew）、美國國會與行政當局中國委員會（CECC）前辦公室主任史提佛斯（Jonathan Stivers）、美國民主黨國際事務協會（NED）金度允、美國國際共和研究所（IRI）在港授權代表亞當．金、人權觀察組織中國部主任理查森（Sophie Richardson）等6人

在美港人成立的香港民主委員會（HKDC），則被列入制裁實體。

中國外交部發言人稱，美方炮製所謂「香港商業警告」，無端抹黑香港營商環境，非法制裁多名中國中央政府駐港機構官員，有關行徑嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

發言人並稱，中方再次強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。「任何外部勢力企圖干涉香港事務，都是蚍蜉撼樹自不量力」。

美國16日首度發布香港「商業警示」並宣布制裁中國駐香港聯絡辦公室7名副主任。

中國全國人民代表大會常務委員會第29次會議6月10日通過「反外國制裁法」後，這是中國首度動用該法進行反制裁。

不怕中國報復 白宮：將繼續制裁行動

（中央社）中國今天宣布制裁7名美方人員與實體，報復美國日前涉港作為。白宮今天表示，美方不會因此畏懼，會持續動用所有相關制裁工具；遭制裁的「香港民主會」則直呼制裁等於肯定。

不滿美國16日首度發布香港商業警示，警告美企在香港營運可能面臨的風險，並對7名香港中聯辦副主任實施金融制裁，中國外交部今天首度依據6月生效的「反外國制裁法」，對6名美方人員和1個實體祭出反制制裁。

上榜人士包含川普時代商務部長羅斯（Wilbur Ross）、美國會美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）主席白嘉玲（Carolyn Bartholomew）、美國會與行政當局中國委員會（CECC）前辦公室主任史提佛斯（Jonathan Stivers）、美國國際民主協會（NDI）人員金度允、美國國際共和研究所（IRI）亞洲事務副主任金恩（Adam King）及人權觀察組織（HRW）中國部主任李察遜（Sophie Richardson）。

在美港人所成立、積極推動美國涉港相關立法的「香港民主會」（HKDC）也在制裁名單上。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天在媒體簡報會上回應表示，美方不會因此畏懼，仍會致力動用所有相關制裁工具。

莎琪指出，中國透過懲治一般民眾、企業與公民社會團體來傳達政治訊息，今天制裁只是這類問題行徑的最新例證，也顯示中國投資環境日益惡化，政治風險升高。

她說，北京先前也曾對美國發動毫無依據的制裁行動，包含今年1月制裁28名美國官員，3月制裁2名美國國際宗教自由委員會（USCIRF）委員，去年7月也制裁多名美國人員及在世界各地促進民主與人權的機構。

莎琪強調：「美國兩黨皆反對中國瞄準人權與自由捍衛者的『離譜行逕』，北京試圖恫嚇霸凌在國際間受尊重之非政府組織做法，說明中國更加被孤立在世界之外。」

至於中國今天行動是否會影響美副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）25日至26日訪中行程，莎琪表示，她沒聽說行程有任何變動。她說，美中之間互動與會晤不是只討論彼此有共識領域，也會討論雙方意見相左之處。

HKDC總監朱牧民則透過聲明表示，被中共這樣的威權政體鎖定與制裁就像「榮譽勳章」，是對他們努力捍衛之價值與人們最棒的肯定。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：楊士範