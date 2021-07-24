餐飲內用各縣市規定一次看：雙北仍禁內用，高雄有前提開放，宜蘭擬8月再研議

昨（23）日中央流行疫情指揮中心宣布，自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級。為確保相關場所餐飲從業人員與民眾自身與家人之健康，避免群聚感染，食品藥物管理署已於7月16日公告訂定「餐飲業防疫管理措施」。

各縣市基本上遵守中央防疫指示，不過雙北仍禁內用，高雄有前提開放，基隆開放飲食內用（梅花座、隔版），取消身份證分流，開放飲食內用，須配合中央規定。另外，宜蘭緊鄰雙北，近日須與餐飲業者討論防疫措施後，8月3日起開放餐廳內用。

指揮中心公布「餐飲業防疫管理措施」指引

指揮中心新聞稿指出，餐飲業應依指揮中心之防疫相關規定辦理，餐飲場所且需遵守集會活動及婚宴之每一隔間室內50人、室外100人上限，並不得逐桌敬酒。並同時遵守本管理措施之規範，始得提供內用服務。

一、餐飲從業人員健康管理：

餐飲從業人員每日量測體溫及監測健康狀況，當出現發燒或其他疑似COVID-19症狀，應儘速就醫接受評估及處置。

二、餐飲從業人員衛生行為：

餐飲從業人員應佩戴口罩及勤洗手，並加強防疫教育訓練，內化防疫行為；且人員用餐環境須維持良好通風，不同桌之人員間保持1.5公尺以上間距、獨立包廂、屏風間隔或使用隔板；同桌者採梅花式安排座位或使用隔板。

三、餐飲場所環境清潔消毒：

定期清潔及消毒環境，並確實記錄執行情形；每日落實廁所衛生清潔及消毒。

四、顧客用餐管理：

實施顧客實聯制；發燒或有上呼吸道症狀之顧客，禁止進入，除飲食外，應佩戴口罩；落實顧客衛生防護措施，入口處量體溫，噴酒精、提供乾洗手液或洗手設備；維持用餐環境良好通風，不同桌之顧客間保持1.5公尺以上間距、獨立包廂、屏風間隔或使用隔板；同桌者採梅花式安排座位或使用隔板；自助餐型態之餐廳，應有適當阻隔，避免食物遭顧客之飛沫污染。

五、餐飲場所出現確診者應變措施：

餐飲業者平時應加強日常管理，經衛生主管機關通知，有COVID-19確診病例為該場所工作人員或曾至該場所消費者，應配合疫情調查及防疫作為。

另外，業者亦可參考「餐飲業防疫指引」，依實際可行性與適用性，內化為適合個別場所之所需管理，以強化防疫管理措施。

餐飲內用各縣市規定一次看

台北市

昨天台北市長柯文哲在疫情記者會表示，隨著中央27日起降為二級警戒，北市也逐步開放校園戶外操場、社教機關、公園涼亭；動物園、圖書館等8月1日開放，但餐廳內用暫不開放。

市長柯文哲表示，跟新北市長侯友宜討論後，考量到雙北社區還是有潛藏感染源，群聚吃飯解封還是擺最後。餐飲內用「再等一個禮拜看看」，且戰且走，其他項目先解封，原則上公家場域陸陸續續開放。

新北市

新北市長侯友宜表示，新北市的原則有三條，分別事先戶外、再室內，嚴格控管人數，最後才是脫口罩行為如飲食，餐飲營業場所要脫口罩共食、飲食，在餐飲營業場所規範，不開放飲食內用，包含超商、賣場內用區跟婚宴場所等一律不開放。

他指出，希望脫口罩行為擺到最後面，維持禁止內用只外帶，按照上一梯次的原則，先把防疫做好做到位，疫情控制更穩定，就可以調整餐飲內用相關規定。而新北市電影片映演場所自7月27日起應遵守相關防疫措施，可恢復營業，請各家業者及市民朋友配合電影院的防疫規範。

基隆市

昨日基隆市長林右昌防疫記者會表示，取消身份證分流外，另餐飲業部分，開放飲食內用，須配合採梅花座、設隔版之規定。且針對基隆崁仔頂魚市，維持2罩1套、量體溫、實聯制；市場、夜市部分，攤商採2罩1套、民眾實聯制，開放飲食內用（梅花座、隔版），

桃園市

桃園市長鄭文燦指出，7月27日起開放餐廳、小吃店、傳統市場、夜市、賣場與百貨公司美食街等地的餐飲內用。鄭文燦說，鼓勵外帶內用則須符合梅花座、設置食物隔板、每桌之間距離1.5公尺、員工戴口罩與面罩並戴手套、消費者共餐不共食且離桌就戴口罩等防疫規範，各領域若另有管制措施，如夜市不能邊走邊吃，也須遵循。至於電影院27日起也開放恢復營運，但不能飲食。

台中市

台中市長盧秀燕宣布，餐飲內用將採取限制性開放方式，除遵守中央指引外，並要求採公筷母匙，容留人數需張貼門口，餐飲人員也要落實管理，日後也將進一步評估，面對疫情滾動式修正。

台南市

台南市長黃偉哲宣布，台南市27日起開放餐飲內用，須採梅花座且使用隔版，但是禁止提供試吃、邊走邊吃，桌與桌間距至少1.5公尺，也禁止併桌，相關單位也會稽查。

高雄市

高雄市長陳其邁表示，遵循指引外，宣布開放餐廳內用，但須加裝三面式隔板，桌距要維持1.5公尺社交安全距離，夜市、市場建議外帶，另外婚宴則因圓桌難維持距離而建議暫緩。

屏東縣

屏東縣政府表示，餐廳依中央指引開放內用，開放後的戶外釣魚場、室內釣蝦場，如有內用須專人服務烹煮並符合防疫指引。百貨、賣場美食街用餐區容留人數以座位數1/2為上限；市場、夜市禁止試吃及邊走邊吃。

宜蘭縣

宜蘭縣長林姿妙表示，宜蘭緊鄰雙北，近日須與餐飲業者討論防疫措施後，8月3日起開放餐廳內用。

花蓮縣

花蓮縣府代理秘書長張逸華說，顧客用餐管理維持實施實聯制，有發燒或上呼吸道症狀顧客禁止進入，除飲食外應配戴口罩；落實顧客衛生防護措施，入口處量體溫、噴酒精、提供乾洗手液或洗手設備。

維持用餐環境良好通風，不同桌之顧客間保持1.5公尺以上間距、獨立包廂、屏風間隔或使用隔板；同桌者採梅花式安排座位或使用隔板；自助型態之餐廳，應有適當之阻隔，避免食物遭顧客之飛沫汙染並主動提供餐具。

台東縣

台東縣政府表示，有關餐飲部分依照中央規定。夜市部分，開放攤位增加至3/4，遊戲攤位除外，禁止邊走邊吃，一律外帶。

澎湖縣

澎湖縣政府表示，澎湖縣在13日微解封時，是全台唯一有條件開放餐廳內用的縣市，對於27日警戒降至2級，澎湖維持中央指引，在必須有隔板、梅花座與1.5公尺距離等條件下開放餐廳內用。

新竹、苗栗、彰化、南投、雲林、嘉義、花蓮、金門以及連江等縣市

餐飲業內用部分恢復內用，但遵循中央等防疫指引，遵守實聯制、使用隔板、梅花座等規定，民眾除飲食外仍須全程戴口罩。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：楊士範