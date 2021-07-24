東京奧運台灣第一面獎牌：楊勇緯柔道拿下銀牌創台灣紀錄

今（24）日東京奧運男子柔道60公斤級決賽，楊勇緯力拼整日後，在金牌戰不敵勁敵日本高藤直壽，拿下銀牌。這面獎牌是台灣在奧運柔道賽史上的第1面獎牌，也寫下最快奪牌的隊史紀錄。

楊勇緯一路奮戰，尤其在4強賽時陷入纏鬥，當時面對法國選手呂卡姆凱德澤（Luka Mkheidze）的防禦，雙方一度陷入膠著到黃金得分賽，最終楊勇緯靠著寢技壓制對手取勝闖進金牌賽。

楊勇緯勇奪東奧柔道銀牌，創我國歷史紀錄

今日東京奧運男子柔道60公斤級決賽中，我國柔道好手楊勇緯力戰世界排名第2的里約奧運銅牌得主日本高藤直壽，可惜最後敗下陣來，奪得銀牌。不過，這面銀牌是台灣代表團在奧運柔道賽史上的第1面獎牌，也寫下最快速奪牌的隊史紀錄。

Photo Credit: 中央社 台灣「排灣族勇士」楊勇緯24日勇奪東京奧運柔道男子60公斤級銀牌，為台灣奧運柔道史寫新頁；首度登上奧運殿堂就有好表現，賽後他開心拿著獎牌合影留念。

楊勇緯前進冠軍賽前，16強碰上保加利亞選手傑切瓦（Yanislav Gerchev）頑強的防禦，雙方都未得分，進入延長賽後，楊勇緯先壓制對手10秒取得1分，再以壓制20秒取得「一本」勝。

一本：柔道比賽中的一本是一種得分形式，比賽中運動員獲得「一本」後，該場比賽即可結束，亦獲得本場比賽勝利。比賽中沒有出現「一本」勝利時，在規定的比賽時間內，則按「技有」、「有效」的多少評定勝負。

進入8強後，對手為荷蘭的茨亞卡杜柯（Tornike Tsjakadoea），楊勇緯再度以壓制取勝，在第3分2秒擊退對手。晉級4強時對手是法國戰將的姆凱德澤（Luka Mkheidze），雙方陷入膠著到黃金得分賽，他奮戰不懈施展壓抑絕技，這才挺進金牌戰，對壘日本高手高藤直壽。

楊勇緯是台灣排灣族，世界排名25名，是我國排名最高選手，並有兩度赴日移訓的經驗。根據《動誌》報導，國際柔道總會（IJF）上（6）月，凌晨公布東京奧運積分最終排名，23歲的「柔道男神」楊勇緯以總分4632分排名男子60公斤級世界第11名，正式取得2020東奧參賽門票，同時是他首次代表臺灣參加奧運。

楊勇緯受訪表示，首次登上奧運舞台就是在柔道發源地日本，比賽場地更是被視作「聖地」的日本武道館，他認為：「這將是很特別的經驗，相信會受到許多人關注，期待能讓大家更認識柔道運動」。

雖然他首次參與奧運，但是大型國際賽事經驗非常豐富，楊勇緯曾於2016年青島站以及2018年塔什干站奪銅；2019年4月底先在亞太柔道錦標賽男子60公斤摘銀，該年5月又在大獎賽呼和浩特站鍍銀，當時積分大進補49分，寫下生涯大獎賽最佳成績。

當時被詢問前往2020東京奧運想法時，楊勇緯坦言：「沒有特別期待的感覺，太期待會亂了自己的腳步，容易忘了自己當下必須要做的事」。他謙虛的說，現階段就是把能做的事做好，然後等待那一天東奧的來臨。

這面銀牌也是2020東京奧運台灣所拿下第一面獎牌。

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責任編輯：莊貿捷

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