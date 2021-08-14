【動畫】《人體大奇航》平鋪直敘，《工作細胞BLACK》劍走偏鋒，但都是在歌頌生命的奇蹟

《工作細胞》為2015年3月起連載的日本漫畫，並於2021年3月切合時事地以「新冠病毒」完結篇收尾。後來於2018、2021年進行動畫化，共有兩季動畫加一劇場版，能夠製作成動畫的漫畫皆非等閒之輩，顯示《工作細胞》的受歡迎程度，我也是從動畫才認識這部作品。

《工作細胞》的內容是將身體內的細胞擬人化，以科普的角度介紹人體的運行。由於畫風討喜，細胞角色與個性鮮明，並帶有知識性，一時蔚為風潮，後來還推出不少衍生作品。

黑暗中的微光：《工作細胞BLACK》

其中同樣成功於2021年動畫化的便是《工作細胞BLACK》，整體風格與富理想、人物可愛的《工作細胞》大相逕庭，完全是成人寫實版《工作細胞》，我是覺得故事情節遠比本篇《工作細胞》精彩，讓人欲罷不能！

《工作細胞BLACK》與《工作細胞》同屬科普作品，同樣將人體細胞擬人化，只是主人公身體所處的時期不同。《工作細胞》描繪的是青春少女的細胞，環境陽光，朝氣蓬勃。《工作細胞BLACK》則是以油膩大叔的細胞為主角，細胞正如同其主人般，周遭處處市儈暗黑。

因此是無論是勞苦社畜的主角紅血球眼鏡哥，抑或奔波血腥的白血球豐滿女，都得面對主人種種抽菸酗酒等惡習，與性病甚至心肌梗塞等重大疾病，在「黑心企業」中血汗工作，苦苦掙扎，全作根本就是一篇「勸世文」，以反面角度警惕你要保持身體健康。

並透過細胞處於生命的不同階段，背後刻畫出人生的諸多課題，寫實地探討「工作的意義」，最終在黑暗盡頭看見微光。可就是這樣的劇情，卻使人感到無比療癒，撫慰了我殘破的身心，值得所有出社會的「大人」細細品嘗。

經典懷舊動畫：《人體大奇航》

不過望見《工作細胞》與《工作細胞BLACK》的火熱，我隱約想起一部在網路上發現的經典動畫：《人體大奇航》。

無獨有偶，生物科普式動畫日本並非先驅，原來早在1987年法國便出品《人體大奇航》，同樣將紅血球、白血球等器官細胞擬人化，以深入淺出的動畫呈現人體內部的樣貌，並風行全球，1990年也引入台灣，由台視播映。

拜現代科技與網友之賜，多年以後，我在某論壇發問，便有熱心網友願直接無償寄送影片光碟給我，不由得讚嘆網路世界的善良純厚以及這部動畫之深入人心！

《人體大奇航》以略帶「教科書」的口吻介紹人體運作，由主角紅血球「高老爹」教授擔當解說，風格上更為寫實，將細胞的真實構造幻化為多種樣貌，不過可能有時代侷限或教育包袱，擬人化的程度較低，偏向紀實。

動畫自生命起源開始說起，將艱深枯燥的專有名詞與身體器官運行模式細細道來。雖非高清畫質，現在看來卻另有一番風味。難以想像我們都是由一個受精卵逐漸長成為達數十兆細胞的嬰兒。

人體更是個會自我維修的機器，堪稱最神奇的發明。其中免疫系統與細菌、病毒的對戰最為精彩，淋巴球太空船、巨噬細胞攻擊部隊兼衛生連與白血球防衛軍都讓人印象深刻。

但空氣中的毒素也會化身坦克，攻破細胞壁致癌令人記憶猶新，動畫也蘊含東西方文化差異，如抗體便是手持西洋劍奮戰。蛀牙的畫面更是怵目驚心，心有戚戚焉，常趕忙起身乖乖刷牙去。至於病菌自然是大反派，走那種智商不高，豬隊友又一堆的搞笑路線，最終不敵免疫系統的防衛。

而所有小小的舉手投足或巧笑倩兮，都是須臾之間幾萬個細胞全力以赴之功，人體竟有如此複雜的運行，只能感嘆造物者的神奇。另外，在動畫中我最大的疑惑是「主人」大腦腦細胞為何常常在睡覺？想來真的日理萬機。

生物學的理論同樣在前進，對細胞功能的認識越見寬廣，不過有集「疫苗」以破傷風疫苗展現出施打疫苗的重要性，於2021年的當下尤為歷久彌新。這部懷舊動畫的野心不止於此，最後單元竟然談起生命來了，並提及「長生不死」這一獨特話題，還有讓大腦與人類本身對話，類似打破「第四面牆」的科幻劇情設計，應是當年創舉。

像細胞一樣，讓人生從此無憾

總而言之，兩部動畫寓教於樂，人體的精妙盡皆使人著迷不已。《人體大奇航》較為平鋪直敘，《工作細胞BLACK》則劍走偏鋒，但無非不是在歌頌生命的奇蹟。且每個細胞雖都是小小螺絲釘，卻不能偏廢怠工，工作的意義本身就是生命的價值。

此時，因疫情緣故，大家除對身體健康多加關注，疫情也讓人停下腳步，反思人生，試圖保持初衷，在工作與健康中各方面取得平衡。更藉由追劇防疫，欣賞動畫，也能了解到每個人正如同細胞一般，只有盡其在我，才能讓人生從此無憾，相信是這幾部科普動畫教我們的事，並盼望台灣如同動畫般，終將否極泰來，回歸那平淡卻讓人無比想念的正常生活。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航