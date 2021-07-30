鄭州水災甩鍋「五千年一遇」，中國處理社會危機慣用的三大殺手鐧

一場突如其來的暴雨將河南多地變成一片澤國，省會鄭州首當其衝。洪水來襲，中原大地生靈塗炭、哀鴻遍野。電影裡的地鐵驚魂竟在現實中上演，隧道裡的跑車速度再快也難敵水漫金山。

洪災對於中共來說，並非難以承受之重，他們擔心的是在如今內外交困的環境中，釀成一發不可收拾的局面。經過街頭隨機殺人、學生跳樓等觸發眾怒的公共事件後，中共真正見識了人人自媒體的時代裡，民情民意會像洪水一樣吞噬一切，所以它在不斷修煉內功，如今已經有了三項殺手鐧。

第一個殺手鐧是甩鍋有理

在中共的官場裡能如魚得水的人，必定是一流的足球運動員，再棘手的問題，只要巧妙地踢出去，自己就能無事一身輕。

這次也不例外，河南的水災被官方定性為「五千年一遇」的大暴雨造成的，水文資料顯示鄭州一小時降雨量達201.9毫米，打破「758特大暴雨」一小時降雨量198.5毫米紀錄。為了讓大眾有一個更形象的認識，官方還特別宣傳說三天內下了一年的雨量。

身處災區的人對於當日的雨量和洪水有自己切身的感受，大家都不會否認這是一次罕見的天災。但是官方習慣性地向老天甩鍋也被大眾看破手腳，那些歷史上的天災幾乎都可以看到「百年一遇」、「千年一遇」的字眼，官方也總能置身事外。

納粹宣傳頭子戈培爾（Joseph Goebbels）曾經說過：「謊言說了一千遍就會變成真理。」當暴雨「千年一遇」的說法出來後，不僅官方信誓旦旦，連海內外一些氣象專家也胸有成竹地科普說，這是根據統計學的理論推算出來的，並非空穴來風。

但是筆者認為，理論永遠不能與事實和真理劃上等號，理論可以百花齊放、百家爭鳴，而真相和事實只有一個。如果你有一百年或是一千年的完整氣象資料，當然可以斬釘截鐵地說「百年一遇」或「千年一遇」。

在中國還有一個有趣現象：謊言重複了一千遍，被人相信了，但是說謊的人自己卻不自信了。想當年，三峽工程在一些中央領導的力主下強硬上馬，官方宣傳它有多好，不僅能防洪，還能發電。有細心網友翻閱過往官媒對其的宣傳口徑，2003年新華社曾宣稱大壩「可抵擋萬年一遇洪水」，到2007年已「降格」成為「可防千年一遇洪水」，2008年再縮水變成「可防百年洪水」，到了2010年更誇張，竟有官員說「不能把希望都寄託在三峽大壩上」。

這次官方主導的「千年一遇」的說法，不僅被民間質疑，也沒有得到體制内氣象專家的背書。在21日中央氣象臺召開的媒體通氣會上，據中央氣象臺首席預報員陳濤介紹，從目前掌握的氣象資料，無法下此定義。

此外，關於鄭州水災的成因，海內外也有一些不同看法。有人認為，這不是暴雨天災，而是人造洪水，理由是鄭州周邊有不少大壩水庫，距離鄭州不到10公里的常莊水庫因為降雨，發生了防汛的嚴峻情況，被迫在7月20日上午洩洪。還有人歸咎於鄭州官方的治理失敗，城建方面，排水系統失靈，海綿城市的規劃紙上談兵；社會治理方面，防災救災應急系統失靈，洪水來臨前，高速和地鐵沒有封閉，人群沒有得到及時轉移和疏散。

以上的這兩個成因火藥味比較濃，隨著遇難人數的不斷攀升，將來必定會讓一些官員落馬，哪有一句「千年一遇」，把鍋甩上天來得輕鬆呢？

第二個殺手鐧是大國的顏面不能丟

大國的顏面是中共所謂的發揚社會主義制度的優越性，未來有一天還要拯救資本主義國家人民於水火。

就在洪水襲擊河南的當天，中央一級的官媒邀請嘉賓探討歐洲洪水的成因，新聞聯播、《人民日報》的頭版頭條沒有重點報導自己的水災，民族主義報紙《環球時報》的頭版印入眼簾的卻是「歐洲洪災肆掠引發深度反思」。

作為河南省、市一級的電視臺，本應守土有責、當仁不讓。但是有網友卻披露，當晚河南最大的電視臺河南衛視仍然在播抗日神劇，只在下面不起眼的地方滾動播報暴雨預警。如果是一個私營電視臺這樣做，民眾沒有苛責的理由，畢竟這是一個娛樂致死的時代，但是肩負公共利益的官方電視臺甘願冒天下之大不韙，遭人非議也就難免了。

鄭州當地政府在水災來臨前，迫不及待地開啓英雄主義敘事，甚至提前宣佈勝利。鄭州市委宣傳部的官方微博硬生生創造出了「千萬鄭州人」的概念，並對它深情喊話：「我們堅信，這場歷史罕見的大雨過後，城市會更乾净，草木會更加翠綠旺盛！」

中國政府習慣性地將具體人變成虛構的人，他們自以為代表了所有人，也幫所有人感動，實際不管有沒有人感動，他們自己也感動，就如同頻繁使用感嘆號。雖然這則貼文引發爭議後被其主動刪除，但是卻疑似通過電信平臺群發到了不少鄭州市民的手機上，永遠成為歷史記憶的一部分。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

在鄭州水災之前，歐洲多國發生了罕見的水災，被譽為「城市下水道良心」的德國也死亡兩百多人，胡錫進們乘機嘲諷公共知識份子們曾大讚德國下水道。河南水災發生後，西方媒體似乎無意再火上焦油，有德國媒體的報導指出了兩點：第一，沒有一個城市的排水系統能應對這種情況；第二，這可能是全球變暖導致的極端天氣。

西方發達國家遇到罕見的天災，依然有其力所不逮之處。它們值得肯定的地方是，相信自己是一個有限政府，知其可為，知其不可為，而中國政府歷來大包大攬，展現自己超級英雄的氣概，所有一切都牢牢掌握在自己手中。救災時，拒絕民間力量介入，援助時，全部拱手於聲明狼藉的某會。

既然一個政府掌握全部，那它被人民抱怨做不好也是理所當然的。可惜它卻是英雄氣短，容不得別人對它的任何指摘。有人開玩笑說：「有災民打了無數個電話，發了無數封帖子，沒有得到救援，但是罵了一句領導，馬上有人找到了他。」

毛澤東曾經說過：「讓人說話，天塌不下來。」發生天災人禍並不可怕，可怕的是主政者每次都把公共事件當成政權保衛戰，最後卻自亂陣腳。

第三個殺手鐧是不能給境外勢力剃刀子

在中共看來，那是一群在中國遭殃時，幸災樂禍；在祖國強大時，見不得別人好的一群人。境外勢力雖然不受中共待見，但是有時卻能為它背鍋。

前段時間發生的成都49中學生墜樓案和獨立學院轉設風波，最後都被官方認定為有境外勢力的黑手。那些在牆外披露實情或是接受採訪的當事人，被指責為給境外勢力遞刀子，是不愛國的表現。

成都49中附近聲援墜樓學生的抗議人群中，因為有人說廣東話和英語，被官媒渲染為煽動騷亂。此後，不管發生個人或公共危機事件，當事人如果出來披露實情，總會被有心人批評給境外勢力遞刀子，讓祖國丟臉。

有一位人類學家曾經做過這樣一個實驗：在一群猴子中間，放一個桃子，每當有猴子上去取食時，就用水槍噴其他猴子。長期以往，再有猴子去取食，其他猴子就會蜂擁而上毆打它。儘管群猴不斷新老交替，但是規則卻被延續下去。

這一規則放在人類社會中，相當於今天的自我審查，主人雖然沒有要求其他猴子打那只取食桃子的猴子，但是天生的恐懼和擔憂利益受損，導致了他們打壓那只猴子的行為。

鄭州水災發生後，地鐵和高速隧道漫水，死傷慘烈，官方對於遇難人數諱莫如深。網路上出現的問責政府的聲音，很快被一群五毛、粉紅圍剿，遇難者家屬和倖存者的發聲，被斥責為謠言和「負能量」。高速隧道的清理活動也要悄悄進行，絕不能讓周邊居民圍觀。就連BBC、德國之聲的記者到現場採訪，也被當地的民眾圍攻。

新時代下，手機和網路的普及確實給中共的治理帶來了挑戰，1975年的河南水庫集體大崩潰釀成幾十萬傷亡，當時只要道路一封，傳統媒體一閉嘴，就可以當作什麼事情沒發生，境外勢力再熟能生巧也難為無米之炊。

其實，中國發生天災人禍的消息傳到境外對災區未嘗不是幸事。過去的汶川地震、華東大水，港澳臺和海外華人都是心繫故土，踴躍捐錢捐物的，就算不知道這些善款的最終去向，他們也沒有怨言。

去（2020）年，中國爆發新冠疫情，海外華人想方設法捐獻醫療物資回國，最後卻被隨意丟棄和分贓。這些捐款的人大多是最支持中國的既得利益群體，當他們回國時，卻被痛批為「千里投毒」，世態炎涼不過如此。今次，鄭州水災，海外華人的援助意願趨冷也就不令人意外。

金庸先生的《天龍八部》裡，丐幫幫主喬峰為丐幫和大宋捨生忘死、建功立業，堪稱武林英雄豪傑。當他從喬峰變成蕭峰，也從漢人變為異族，以前再俠肝義膽，也淪為受武林唾棄的狗賊。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航