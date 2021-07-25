2021/07/25,
國際

反健康通行證、不滿嚴格防疫限制，澳洲和歐洲出現大規模示威抗議

反健康通行證、不滿嚴格防疫限制，澳洲和歐洲出現大規模示威抗議
Photo Credit：Reuters / 達志影像

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針對疫情管制措施的示威活動，在歐洲已經不是新鮮事，近期開始聚焦在半強制接種疫苗的相關政策。法國和義大利日前都加快施打疫苗的速度，盼藉此控制疫情，也因此讓拒絕接種疫苗的人們社交活動受到限制，引起部分民眾不滿。

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情持續肆虐全球，澳洲、法國和義大利昨（24）日都出現大規模示威活動，上街抗議政府的防疫管制措施，甚至與警方爆發衝突。

拒戴口罩、向警察丟寶特瓶，雪梨57名示威者被捕

舉著「喚醒澳洲」（Wake up Australia）的標語，雪梨、墨爾本與布里斯本在昨天下午都有民眾聚集，抗議政府嚴厲的管制措施。《衛報》報導，雪梨的數千名抗議民眾皆未配戴口罩，在雪梨市政廳外大喊「自由」，甚至向警方丟擲寶特瓶與盆栽。

警方表示，他們對將近100人開罰，並逮捕57人。警方表示，雖然支持民眾行使言論自由與和平集會的權利，但這次的抗議活動完全違反了當前針對COVID-19的管制政策。

《中央社》報導，新南威爾斯州（New South Wales）州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）表示，她極度厭惡示威抗議者，他們的「自私行徑已危害到我們所有人的安全。」澳洲近來受Delta病毒衝擊，確診病例暴增，僅約12.4%人口已完整接種兩劑疫苗，在已開發國家中敬陪末座。

法國、義大利推「健康通行證」，疫苗接種政策惹議

歐洲近期的示威活動，則都聚焦在半強制性接種疫苗的政策。法國和義大利日前都加快施打疫苗的速度，盼藉此控制疫情，也因此讓拒絕接種疫苗的人們社交活動受到限制，因此引起不少反彈。

法國抗議的人群紛紛高呼「自由」口號，高舉譴責「馬克宏是暴君」、「反對可恥通行證」等標語牌。《路透社》報導，不只在巴黎市中心，馬賽、南特、蒙彼利埃等法國各地城市都有人群聚集抗議。香榭麗舍大道更爆發激烈衝突，法國防暴警察對示威者發射催淚瓦斯，也有抗議民眾撞倒警用摩托車。

總統馬克宏（Emmanuel Macron）近日推出的「健康通行證」，嚴格限制未接種疫苗者不得進入餐廳和公共場所，引起不少反對聲浪。目前在法國，要進出電影院、博物館、體育館、音樂廳等場所或其他大型活動，也都必須出示相關證明。義大利本週在羅馬聚集的民眾，主要火力也集中在反對「綠色通行證」政策，抗議政府藉此限制人民活動範圍。

法國本次示威抗議總計有16萬人參與，相較上週的11萬人略增，不少人擔心接著會有更激進的暴力抗議活動發生。不過《紐約時報》指出，由於馬克宏近期的疫苗接種策略奏效，對於疫情管控也有所幫助，目前多數民意仍支持他所發佈的相關政策。

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責任編輯：許靜之


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