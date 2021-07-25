中韓泡菜之戰：避免與四川泡菜混淆，韓國正名kimchi譯為「辛奇」

韓國泡菜（Kimchi）的翻譯與四川泡菜（Paocai）於去年引發爭議後，《中央社》報導，韓國文化體育觀光部於22日正式提出統一的譯名「辛奇」，以正視聽。文體部表示，包含上述內容的訓令「公共術語的外語譯名規範」修正案當天起施行。韓國Kimchi的標準中文譯名由此前的「泡菜」變更為「辛奇」。

由於漢語中沒有Kim或Ki這樣的音節，無法進行準確音譯，韓國農林畜產食品部於2013年對4000多個漢語詞彙的發音進行分析，比對中國8種方言的讀法，並徵求韓國駐華使館和專家的意見，提議將Kimchi翻譯成「辛奇」。

韓國今年初對16個候選譯名進行的研討中，考慮到「辛奇」與韓語原文發音相似，且讓人聯想起辛辣、新奇的意涵，被選定為合適的譯名。

中國將醃製法註冊國際標準，引起兩國泡菜之爭

韓國為了不與四川泡菜混淆而提出新譯名，其實源自於去年11月的一場「泡菜之爭」。《BBC》報導，中國將四川泡菜的醃制法向國際標準化組織（ISO）申請認證，《環球時報》指出中國主導制定了泡菜的國際標凖，並稱韓國的「泡菜宗主國」地位早已「名存實亡」，引發中韓雙方爭議。

中國申請國際標準認證的泡菜，來自於四川的一種醃製食物，主要成分包括蘿蔔、黃瓜等。但在韓國，泡菜通常指用蔬菜製成的辛辣醃製食品。雖然兩者英文名不同，但在中國都被統稱為泡菜。

中國此舉不僅引起韓國民眾不滿，韓國政府也出面表示，該標準只限定於四川泡菜，與韓國泡菜無關。《環球時報》接著以「翻譯錯誤」為由，指韓國泡菜（Kimchi）與中國泡菜（Paocai）是完全不同的食物，認為是韓國泡菜的擁護者藉此批評中國，才引發爭議。

韓國民間發起連署，譴責中國公然盜用文化

此外，韓國吃播主Hamzy在今年1月稱泡菜為韓國飲食文化而遭指辱華，再次引發中韓兩國網友論戰，韓國民間團體也發起連署，要求中國停止盜用韓國文化。

《中央社》報導，韓國民間團體「韓國網絡外交使節團」（Voluntary Agency Network of Korea）1月在連署網站Change.org發文，譴責中國竊取並扭曲韓國文化。文中指控中國網友在網路上散播造假及扭曲言論，將韓國的飲食文化說成是自己國家的，甚至辱罵喜愛韓國飲食的人。

文中也舉出，中國十幾年前開始主張韓國古代高句麗及渤海歷史為中國歷史，韓服為中國傳統服飾，韓國國旗為中國人發明，韓國童謠及民謠為中國歌曲，以及指稱韓國足球選手孫興慜祖先為中國人等案例。同時也以Hamzy事件為例，表示無法理解Hamzy的影片哪裡傷到中國人的自尊心。

發起連署者表示，中國扭曲文化及歷史的行為不僅在網路上，現在已發展至現實生活，並對中國網友、中國企業，甚至是中國政府介入，公然盜用韓國文化的行為表示譴責。

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責任編輯：許靜之