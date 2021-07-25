2021/07/25,
健康

本土新增12例、無死亡病例，專家會議共識：高端納入公費接種、AZ可混打mRNA疫苗

本土新增12例、無死亡病例，專家會議共識：高端納入公費接種、AZ可混打mRNA疫苗
Photo Credit: 指揮中心

我們想讓你知道的是

陳時中強調，混打目前僅是專家提供的方向，會根據各國的研究報告進行滾動式修正。而如何實施目前尚在規劃中，會以第一類到第三類作為考慮對象，未來有機會能在疫苗預約平台上開放註記第二劑的種類偏好。

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布新增12例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土確診、1例境外移入，自5月22日以來首次無新增死亡病例。

指揮官陳時中表示，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）早上召開會議，專家目前已有共識可以混打AZ與mRNA疫苗。此外，ACIP也通過高端疫苗納入公費疫苗接種計劃，指揮中心表示將會視高端的供貨計畫再做後續安排，現階段還需要先確定供貨量與供貨時程。

本土新增12例皆來自雙北

指揮中心表示，今日新增之12例本土病例，為6例男性、6例女性，其中有5例是於居家隔離中檢驗為陽性。年齡介於20多歲至70多歲，發病日介於7月23日至7月24日。個案分布以臺北市7例為最多，其次為新北市5例；其中10例為已知感染源、1例關聯不明、1例疫調中，將持續調查並釐清感染源。

指揮中心指出，今天並無新增死亡個案，而近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月23日累計公布的1萬4336名確診個案，已有1萬2555人解除隔離、佔87.6％。

0725_COVID-19每日死亡個案數目

第一類到第三類考慮開放混打，相隔須至少8週

陳時中指出，ACIP今天的專家會議中，對於混打疫苗仍有許多辯論，不過目前已得出共識，第一劑接種AZ疫苗者，第二劑可以施打mRNA疫苗。兩劑疫苗須相隔至少8週以上，且以第一類到第三類做考慮。

陳時中也強調，混打目前僅是專家提供的方向，會根據各國的研究報告進行滾動式修正。而如何實施目前尚在規劃中，未來有機會能在疫苗預約平台上開放註記第二劑的種類偏好，預計則會相隔10到12週接種。

而針對全國各縣市即將到期的莫德納疫苗，陳時中表示，放到過期是不被允許的，指揮中心持續與地方政府再三確認，目前收到的回報是疫苗都會在計劃之內打完。他也強調，地方打得完就不會無緣無故收回中央，避免疫苗移動；如果有地方政府表示打不完，中央才會收回並啟用備用計畫，目前每天都會與各地密切聯繫。

旅館群聚若未通報，將針對業者裁處3至15萬罰鍰

指揮中心也特別針對汽車旅館、旅宿相關業者說明相關罰則。陳時中表示，汽車旅館如果有群聚而未通報，可依據《發展觀光條例》第53條裁處3萬至15萬元罰鍰；情節重大者，不排除停業或廢止營業執照。

陳時中指出，如果汽車旅館或旅宿業者警覺性不夠，沒有在第一時間通報違規行為，有損國家利益，就會依情節輕重做裁處。陳時中也解釋，業者並非開罰單位，只是需要主動通報。他呼籲業者一起遵守規定，讓降級後的群聚風險能降低。

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責任編輯：許靜之

核稿編輯：翁世航


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