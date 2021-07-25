美副國務卿雪蔓訪中會王毅，關注北韓、人權與氣候變遷等議題，為「拜習會」鋪路
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雪蔓21日在東京舉行記者會表示，拜登沿襲歷代美國政府的「一個中國」政策，也將依據美國的台灣關係法，在安全保障方面與台灣加強合作。美國國務院則公布她的追加行程，將於今日訪中，與中國外交高層在天津會面。
美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）將於7月25至26日訪中，據《中央社》報導，雪蔓預計在26日先見中國副外長謝鋒，再會國務委員兼外交部長王毅，強調美方不會迴避任何艱難議題。這次行程可能有助於中美兩國領袖於今年舉行峰會鋪路。
國務院也透過聲明表示，美國將透過這次訪中，持續致力推動坦率交流，以推進美國利益和價值，以及用負責任的態度經營美中關係。其中也特別提到，她將討論「我方對中華人民共和國行動存有嚴重疑慮，以及符合雙方利益的領域。」
美中關係緊張，雙方外交高層將於天津會面
北韓、氣候變化和伊朗議題是雪蔓希望在中國取得進展的共同關注的問題，儘管中美關係正面臨數十年來最糟糕的狀況。美國總統拜登（Joe Biden）針對新疆與香港的人權問題而制裁中國，與川普不同的是，他廣泛尋求盟友與合作夥伴，以協助對抗中國日漸強硬的經濟和外交政策。
《路透社》指出，中國原本打算派外交部副部長謝鋒與雪蔓會面，但雙方糾結於禮儀細節而未果。外交政策圈原本就預期雪蔓會訪問中國，但上週國務院宣布雪蔓的亞洲行時，並未一併提及將訪中，而是後來才追加說明。
中國外交部發言人趙立堅則表示，出於對疫情，雪蔓將在天津與中國官員會面，而非北京。《路透社》報導，中方可能在會面中要求美方停止干涉中國內政，並停止損害中國利益的行為。
雪蔓將是拜登1月底上任以來，訪中層級最高的美國官員，也是繼雙方3月在阿拉斯加劍拔弩張的首度面對面會談後，美中外交高層第2次直接接觸。
雪蔓：對中國人權狀況深感憂慮
雪蔓21日在東京與日本外務省事務次官森健良、南韓外交部第一次官崔鐘建開會協商時，也提到了中國東海、南海相關的議題。《中央社》報導，3人於會談中強調維繫台海和平穩定的重要性。有關北韓問題，3人也同意美日韓將加強合作，促使北韓根據聯合國安理會決議做到完全的非核化。
雪蔓在東京舉行記者會表示，拜登政府沿襲歷代美國政府的「一個中國」政策，也將依據美國的台灣關係法，在安全保障方面與台灣加強合作。
針對中國政府在新疆侵犯人權、打壓香港民主派人士的作法，雪蔓說：「有關人權問題，美國將持續明確地主張。」言下之意，美國仍會譴責中國侵害人權，並持續對中國採取制裁措施。她也直言，對中國的人權狀況深感憂慮。
趙立堅在雪蔓的記者會後對此回應，「無論是香港、台灣還是新疆問題，都是中國內政，不容外國干涉。」《彭博社》報導，趙立堅指稱美日蓄意結盟對抗，企圖形成反華的陣線。
日本官員指出，上一次美日韓3國外交次官級會議是在2017年10月，以前通常以因應北韓局勢為重點，但這次鑑於中國崛起，東海、南海、台灣等地的局勢也變得和北韓同等重要。
新聞來源：
- 美副國務卿雪蔓訪中 26日先會謝鋒再會王毅（中央社）
- 對中國懷戒心 美副國務卿：台美加強政經關係（中央社）
- Senior U.S. diplomat Sherman to visit China amid strained ties（路透社）
- U.S. Envoy Discusses Taiwan in Tokyo, Prompting Chinese Anger（彭博社）
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責任編輯：許靜之