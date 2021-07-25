最近河南暴雨成災，鄭州長達數公里的京廣隧道，日前在短短五分鐘內，被洪水完全淹沒。有拖車司機在網上爆料，指已挖出六千具屍體；但鄭州城市管理局官員說，抽水搜救後，在隧道內找到二百六十五輛汽車，以及四具遺體。

大家都知道「中國只有天災，沒有人禍」。河南水利廳把大雨定性為「五千年一遇」[註]，也是很合理的事。官方說法我一向支持，但宣佈大雨「五千年一遇」，豈不等於宣佈中國要陸沉嗎？

眾所週知，中國有五千年歷史，最可怕的洪水發生在大禹時代，距今約四千年。《史記．河渠書》說當時「河菑衍溢，害中國也尤甚」，「中國」應該特指古代豫州（又叫中州），即現在河南一帶。

可敬可信的黨，不可能散播虛假信息：黨既說「五千年一遇」，就要信黨，不必學究地爭議五千年前如何紀錄降雨量。任何懂中文的人都明白，「五千年一遇」即「五千年最嚴重」，那就比四千年前那場「蕩蕩懷山襄陵」的洪水更可怕了。

你知道大禹時代那場滔天巨災，總共禍害中國多少年嗎？據《尚書．堯典》，堯的時代洪水為患，民不聊生，堯派遣鯀去治水，「九載，績用弗成」，即花了九年也失敗。

之後，鯀的兒子禹接任治水工作。據《史記．河渠書》說，「禹抑洪水十三年，過家不入門」，即是禹花了十三年治水，其間忙得過家門而不能入。

單是鯀、禹兩代治水時間，已長達二十二年。

據官方說法，現在河南是「五千年一遇」洪水，那意味着：國內同胞將面對至少長達廿年的大雨，每年要在地鐵或隧道內游一兩次水，死四五個人。太可怕了。

儘管中共是唯物主義者，但請勿不信邪，世上確實有「開口中」和「魔咒」這回事。不信？七月初的「中共百週年黨慶大會」藝文表演，成龍率領近八百人同台演出，高唱〈怒吼吧！黃河〉，歌詞就有「掀起你的波濤，發出你的狂叫」、「五千年的民族苦難真不少」。

圖片由作者提供／《央視》影片

愛國人士到底要不要聽黨話、跟黨講「五千年一遇」呢？我看不透。

註：水淹地鐵12死 官方稱暴雨「5000年一遇」 周一起多次預警未促停工 河南至少25死124萬人受災（22-7-2021，明報）

文章獲授權轉載，原文見此。

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