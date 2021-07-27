醫學系學生罹患思覺失調症務必及早就醫，仍有機會挽救未來職涯

編按：根據《蘋果新聞網》報導，有位黃姓醫科學生於今年四月突然出現嚴重的被害妄想症狀，並在實習群組傳送「溶屍、王水」等訊息和照片。台大醫師鑑定他有傷人之虞，強制黃女住院治療。其父親不忍女兒遭拘禁，聲請提審要求釋放。但台北地院認定台大依《精神衛生法》強制黃女住院，程序合法，於六月時駁回黃父聲請及抗告，全案確定。而黃女目前仍在住院治療中。

文：李俊宏（衛福部嘉南療養院成癮暨司法精神科主任）

以思覺失調症的盛行率（約百分之一）而言，幾乎每一屆的醫學系都會有一兩位學生罹病，甚至被迫放棄行醫的夢想。幾乎所有醫師都曾經親身經歷同學、學長姐、學弟妹發病，或自傷傷人，甚至變成是集體創傷的一部分。

就醫學系學生的生活而言，發病的最高峰常出現在見習到實習這段時間。其中，女性的發病高峰期較晚，導致其產生症狀的時間常座落在見實習到住院醫師這個階段。原因是這個階段會遇到環境改變的壓力、日夜作息的混亂，以及更高強度的學習要求。

而男性的發病高峰期經常更早，且台灣社會對於精神疾病經常諱疾忌醫，一旦罹病，往往已在前驅晚期或是已有明顯精神症狀，在這種情形下很難考上醫學系。

但我得強調，以台灣的相關法規，並沒有限制精神疾病患者行醫這件事情。前提是，疾病要能穩定控制，衛生主管機關認為你能夠符合職務的需求。

因此，若在就學階段產生類似的問題，務必要及早配合就醫，這反而會是挽救未來職涯至關重要的選擇。

生活與治療上的建議

（1）請養成運動與休閒的習慣。曼徹斯特大學的研究指出，就算發病，有穩定運動的病患，症狀比較輕微、住院次數較少。

（2）生活作息要規律，盡量避免日夜顛倒，若真的有必要，妥善安排自己的時間，不要讓這種情形成為常態。維持良好的社交人際互動，是建立現實感很重要的一環。培養一些興趣，也有助於拓展人際關係。

（3）有一等親家庭病史，可以利用學校的輔導資源，針對自己的狀況定期瞭解與調整，有狀況就早期轉介精神醫療，可以減少發病的可能性。

（4）如果有需要治療，越早開始越好，及早治療經常是低劑量就有良好的治療反應，副作用越少。拖得越晚，藥物劑量就得推升，甚至需要合併多項藥物，這跟很多慢性病的治療原則一樣。

（5）初期發病，若服藥無副作用或副作用輕微，且治療效果佳，基於服藥穩定度的考量，目前國外也有在初期即以新一代長效針劑控制的相關研究，對於復歸原先的生活有所幫忙。孩子在外，若父母不安心，可以納入考慮。

（6）有時候，蹲下是為了下次躍起，有需要的話，可能要考慮是否暫停課業或訓練，把身體調養好再出發。若真的高強度的行醫生涯對病情不利，轉換科別或工作型態、轉系或轉業也是一個不錯的選擇。

健保限制下的其他考量

由於身心治療在台灣並未受到該有的重視，以重症精神疾病而言，有些是全民健保力有未逮的。若是資源足夠，可以考慮以下建議：

（1）心理治療其實是很有幫助的，前提是疾病控制穩定到某個程度，在醫師評估下，接受認知行為等心理治療，不論對於疾病控制、壓力調節、生活品質都有相當好的效果。

但是在台灣，長期性的談話治療得考慮自費，才能在穩定的治療架構下持續進步。

（2）適度導入營養醫學如omega-3，或有助益（但要問醫師，別被騙了）。

家屬、宗教與民俗等層面

筆者行醫這二十年，有些個案在罹病後繼續在崗位上服務，配合治療、運動養生、降低業務強度，日子過得不錯。也有個案轉換跑道，目前領有其他證照，職缺搶手。就人生而言，其實仍能好好穩健規劃。

否認問題是家屬在初期常見的防衛機轉，但這並不會讓問題消失，跟醫療團隊共同面對問題，解決問題，會是邁向穩定相當重要的一步。

宗教民俗或可撫慰人心，但不建議用這個來蓋牌。還是要以治療為主，其他則是輔助。特別是住院期間，我知道很多家長會千方百計求一些解方，但有些人士會藉由貶抑經政府認證、基於實證的助人者，以抬高自己的身價，但其心已不在正道，怎麼可能有效。我認識的不少師父師兄姐、牧師傳道，非但不會干涉治療，反而會協助治療。正信宗教、心誠則靈，是不會跟你索討什麼的。

另外，告醫師，不會解決問題。我們絕對是跟病患、跟家屬站在同一陣線上，共同的敵人是疾病，不是醫師。

而上述這些建議同樣適用類似狀況的孩子。

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本文由李俊宏授權轉載，原文刊載於此

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核稿編輯：翁世航