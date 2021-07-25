東奧最新戰況：羅嘉翎初登奧運摘跆拳道銅牌、桌球混雙林昀儒鄭怡靜明日爭銅

東京奧運今（25）日是開幕後第2天，19歲的跆拳道選手羅嘉翎初次參加奧運就摘得銅牌，是台灣在本次東京奧運拿下的第2面獎牌；同樣備受矚目的跆拳道好手黃鈺仁則止步於16強。桌球混雙林昀儒、鄭怡靜在4強賽不敵日本，明日將與法國搶奪銅牌。第5度參加奧運的莊智淵則成功晉級男子單人第3輪。

世界排名第4的羽球好手周天成今天獲首勝；「網球一哥」盧彥勳與網球女雙組合謝語倢、許絜瑜今日皆止步於首輪，本次中華隊的網球賽事也在今天劃下句點。

跆拳道／19歲羅嘉翎初登奧運摘銅牌、黃鈺仁16強不敵伊朗

羅嘉翎今天在跆拳道女子57公斤級的銅牌戰對上尼日選手，比完前2回合領先3分，雖然第3回合較為驚險，最終仍以10比6勇奪銅牌。《中央社》報導，年僅19歲的羅嘉翎，身高183公分，首度參加奧運，就為台灣摘下本次東奧第2面獎牌。

羅嘉翎在今天中午的16強賽中先擊敗韓國選手李雅凜，奪下首勝；接著在8強賽出戰2019年世錦賽銅牌得主，最終以18比7獲勝，挺進4強賽。到了4強賽，羅嘉翎對戰美國好手左羅蒂奇（Anastasija Zolotic），第1回合就失了8分，最終以5比28落敗，未能挺進金牌戰。

（中央社）黃鈺仁今天在男子68公斤量級16強賽，從落後到扳平比分，但未能再下一城，最終以15比18不敵伊朗霍西尼；若對手能挺進金牌戰，黃鈺仁就有機會參加敗部復活賽。

桌球／混雙林昀儒鄭怡靜明日爭銅、莊智淵晉級第三輪

備受矚目的台灣「黃金混雙」組合林昀儒、鄭怡靜，今天晚間在4強賽不敵日本對手水谷隼與伊藤美誠，比賽五盤最終以1比4無緣金牌戰，明日將與法國組合進行銅牌賽。

（中央社）台灣奧運5朝元老莊智淵今天出戰東京奧運桌球男單第2輪，第1局出師不利，之後以11比3、13比11連贏2局，接著雖然吞2敗，不過最後以11比8、11比7奪勝，以4比3晉級第3輪。

40歲的「桌球教父」莊智淵參賽過2004年雅典奧運、2008年北京奧運、2012年倫敦奧運、2016年里約奧運，最佳成績為倫敦奧運打到單打第4名。本屆東京奧運是莊智淵第5度參戰奧運，也有可能是奧運最後一戰。

羽球／周天成男子單打直落2 拿下首勝

周天成今天在東京奧運羽球項目男子單打小組賽出戰，對上瑞典選手布雷施泰特，分別以21比12、21比11直落2，獲得首勝。《中央社》報導，31歲的周天成現為世界排名第4，今天的對手布雷施泰特世界排名第57。

周天成首次出戰奧運是2016年里約奧運，打進男單8強追平史上最佳成績。本次東京奧運周天成是第2種子，小組賽被分在P組，只要取得小組第一就可以直接晉級8強，對手有加拿大華裔小將楊燦（BrianYang）、瑞典選手布雷施泰特（Felix Burestedt），過去皆未交手過。

網球／盧彥勳結束20年職業生涯、謝語倢許絜瑜女雙首輪止步

擔任本次奧運開幕式台灣代表團掌旗手的盧彥勳，今天於東京奧運男單首輪輸球止步，這場比賽也成為他的職業生涯終戰。儘管未能晉級，他直言重點是還有勇氣嘗試，「我站在自己的頒獎台上，對自己感到驕傲。」《中央社》報導，這是盧彥勳第5度參加奧運，今天首輪碰上大會第4種子德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev），以1比6、3比6不敵，職業網球生涯在東京奧運劃下句點。

Photo Credit: 中央社

網球女雙組合謝語倢、許絜瑜今天登場，首輪碰到大會第1種子、捷克組合卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）與絲妮柯娃（Katerina Siniakova），以2比6、1比6落敗。《聯合報》報導，謝語倢、許絜瑜兩人不僅是初次參加奧運，也是首度合作。

另一組網球女子雙打詹詠然、詹皓晴昨日首戰爆冷出局，今日盧彥勳與「謝許配」的女雙組合也止步於第一輪，中華隊本次奧運網球賽事到此結束。

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責任編輯：許靜之

核稿編輯：翁世航