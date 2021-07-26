疫情經濟雙崩潰，突尼西亞總統開除總理、凍結國會，國會議長怒斥「對革命與憲法的政變」

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情日漸延燒，大舉肆虐突尼西亞，導致突尼西亞疫情經濟雙崩潰，民眾上街抗議國會最大黨復興運動黨（Ennahdha party），於是突尼西亞總統薩伊德（Kais Saied）昨（25）日趁勢宣布解職總理麥奇齊（Hichem Mechichi），並且凍結國會，為突尼西亞2014以來實施的憲政秩序投下一記震撼彈。

突尼西亞總統開除總理凍結國會，民眾歡呼國會指控恐釀憲政危機

根據《上報》報導，突尼西亞總統薩伊德昨日宣布解職總理麥奇齊，而自己則在新任總理協助下，主導行政權力，並且凍結國會。這恐將破壞2014年以來突尼西亞新憲法所設計的總統、總理與國會憲政秩序，產生2014年民主化以來最大的憲政危機。

在茉莉花革命後，突尼西亞逐步完成民主化改革，然而經濟一直沒有改善，而疫情的影響更使得原先的經濟問題雪上加霜。因此昨天，數千名突尼西亞人上街抗議國會最大黨復興運動黨，防疫不力以及經濟問題處理不周，高舉「滾出去」的標語，並呼籲總理下台、國會重選。

在示威過程中，警民衝突劇烈，警方使用催淚彈驅趕示威群眾，除此之外，也有目擊者指出，抗議群眾試圖襲擊復興運動黨位於加夫薩（Gafsa）、凱羅安（Kairouan）、摩納斯蒂（Monastir）、紹斯（Sousse）以及托瑟（Tozeur）等地的分部辦公室。

隨著抗議示威白熱化，薩伊德趁著民意怒火，發布聲明開除總理，並凍結國會。他也表示：「許多人遭受到偽善、叛國、和搶奪人們的權力所欺騙。」薩伊德表示自己的行為符合憲法，也說會讓軍隊接管試圖控制疫情。而對於薩依德的舉動，抗議群眾在街上歡呼並鳴放喇叭慶祝，但另一方面突尼西亞國會議長、復興運動黨創始人加努希（Rached Ghannouchi ）則怒斥，認為總統的行為是「對革命與憲法的政變」，利用機會擴權。

Photo Credit：AP / TPG Images 突尼西亞人民昨（25）日上街抗議最大黨復興運動黨抗疫不力

總統總理深陷政治鬥爭，突尼西亞記者：革職總理「不讓人意外」

事實上過去1年來，儘管經濟、疫情危機兩頭燒，突尼西亞總統與總理卻深陷政治鬥爭。

根據《半島電視台》報導，突尼西亞政局不穩，薩伊德是在2019年總統大選當選總統，而麥奇齊則是在去年當上總理。自此開始，薩伊德便不斷和麥奇齊、以及加努希相互較量。此外，薩伊德與麥奇齊也已經就部長任命的問題爭執了很久。

而由於薩伊德過去就曾威脅要解散國會並且開除總理，突尼西亞記者Rabeb Aloui表示，總統這次的舉動「並不讓人意外」。他也指出，去年9月麥奇齊上任以來，突尼西亞便「深陷政治危機」。

在解職總理並凍結國會後，薩伊德警告，對於任何試圖訴諸武力的人，「軍隊都會以子彈回敬」。薩伊德也主張自己的行為合憲。他說，根據突尼西亞憲法，如果議會處於「迫在眉睫的危險」，自己可以凍結議會。但是加努希卻不這麼認為，他指控薩伊德的舉動是「針對革命與憲法的政變」，並表示復興運動黨的支持者和突尼西亞人民將捍衛從茉莉花革命爭取來的民主。

經濟疫情雙崩潰，突尼西亞民眾大肆慶祝總統革職總理

雖然加努希對於薩伊德的舉動提出憲政危機的疑慮，但是對於總統的聲明，突尼西亞抗議民眾歡欣鼓舞，在街上大肆慶祝。

隨著疫情升溫，突尼西亞陷入經濟危機，財政緊縮。而疫情的肆虐，除了奪走超過1萬8000人命外，更彰顯突國政府面對疫情的混亂與不彰，引發民眾不滿，並將苗頭指向國會最大黨復興運動黨。根據《半島電視台》報導，在昨日針對復興運動黨的示威遊行中，就有一名28歲青年表示：「政府對於失業的問題束手無策…而且不但沒辦法控制疫情，也沒辦法提供疫苗給我們。」《CNN》報導更指出，總統宣布開除總理，並凍結國會時，民眾放煙火慶祝，更有群眾歡呼並在國會大樓附近歡唱國歌。

在經濟方面，根據《半島電視台》報導，從2011年革命以來，突尼西亞便持續努力振興經濟，然而在疫情影響下，失業率飆升，民眾逐漸對爭取來的民主失去信心。

另外就疫情方面，突尼西亞總人口約1200萬人，但目前已有超過1萬8000萬例死亡病例，且全國確診案例更超過56萬例。另外截至7月26日，突尼西亞疫苗接種率僅7.1%，約82萬人接種兩劑疫苗。

事實上這幾週以來突尼西亞民眾對於疫情危機以及疫情下的經濟崩潰日漸不滿，然而突尼西亞政府在對抗疫情上，卻始終毫無章法。上週三（21），當時仍是總理的麥奇齊便指控衛生部長馬帝（Faouzi Mehdi）制定的疫情政策「大錯特錯」，並將馬蒂開除。

根據《中央社》報導，麥奇齊表示，馬蒂在伊斯蘭重大節日宰牲節（Eid al-Adha）號召民眾打疫苗，是「民粹式的決定」，不但疫苗接種中心大規模群聚，在開放年輕人施打疫苗時，湧入了數以千計想接種疫苗的民眾，然而由於疫苗量有限，不夠前來施打疫苗的民眾接種，而引發混亂。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：翁世航