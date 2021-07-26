行政院將推振興券：比三倍券好、數位版比紙本更優惠，國民黨再提普發現金

疫情警戒將在明（27）日降級，行政院日前透露已在研擬相關產業振興方案，不會差於去年推出的「三倍券」；初步構想可能會有紙本、數位2種振興券，其中數位版的優惠將擴大，鼓勵民眾多用數位版。但對於國民黨再三呼籲的「發現金」訴求，政府則表示暫時不規劃發現金，主要是擔心國人會把錢存起來，無法達到活絡經濟的目的。

疫情趨緩，國民黨呼籲振興考慮發現金

不過在此前一直主張紓困普發現金的國民黨，還是認為振興也應該直接普發現金最實際，黨主席江啟臣表示，不要因為數位落差等造成紓困孤兒、掛一漏萬。

《新頭殼》報導，江啟臣表示，國民黨要呼籲執政黨，防疫及紓困政策基本上只有好壞優劣，沒有藍綠。民進黨已經是執政黨，就不要再為反對而反對；也不要因為是國民黨提出來的就不採納。

江啟臣說，普發現金是快速方便有效，成本低、效益高，而且經過國際實證後政策，所以，呼籲執政黨應該要務實，而且慎重考量普發現金的政策。不要因為一些社會條件，譬如說，數位落差或其他背景環境不同造成紓困孤兒、掛一漏萬，這是大家所不樂見的。

不過對此建議，政府官員表示，振興原則不會低於去年的三倍券；而外界所謂「發現金」的想法，暫時不在規劃之中。至於為何暫時不規劃發現金，關鍵在於，振興政策不同於紓困，若發現金會擔心國人把錢存起來，導致無法真正達到活絡經濟的目的。

政院：振興規劃中，會優於三倍卷

行政院發言人羅秉成22日在行政院會記者會時指出，紓困特別預算匡列共8400億，目前剩下1600億，國發會已經在做關於振興的意見蒐集，至於是否再提進一步紓困方案，則正在評估中。考量除了振興，仍有防疫與紓困的任務，不會將1600億全數拿來發放振興券。

羅秉成也表示，去年發行三倍券，非常成功，使用率高達99%，帶來1000億的經濟效益。今年疫情比去年更嚴重，受衝擊產業特別多，內需市場最受激盪，政府已經著手規劃，由國發會做關於振興意見的搜集和整理，振興券原則上不會低於三倍券的「3倍效益」。

《經濟日報》報導，去年發放振興三倍券時，92%民眾仍偏好領取紙本券，只有8%的民眾選擇數位券；為能引導消費者與業者朝數位支付努力，今年將「特別」推廣數位券，除加大優惠力度，也會重新思考新機制，讓數位券措施更能被易於使用、理解及辨認。

官員說，去年的三倍券由政府先帶頭點火，後續再由各銀行、支付業者與商家接棒，競相推出加碼優惠，藉以形成刺激消費「好的循環」，所以不只要看政府點火力道有多大，民間力量也很重要。至於推出時機，只要本土疫情穩定受控、全台灣民眾都能安心出門消費、用餐，就可依特別條例授權，先移緩濟急，甚至先動支特別預算，由行政院院會通過方案就可上路，不一定要等到10月甚至11月。

立委：復甦還沒來，應先檢視紓困補助是否到位

雖然各界期待降級後的復甦和振興，不過今天早上民眾黨團和多位民間業者召開記者會，表示這次疫情，觀光、旅宿、餐飲業受創嚴重，呼籲政府放寬紓困門檻，提高紓困補貼使用率、紓困貸款之展延緩繳，協助觀旅業者和勞工脫離困境。

民眾黨團認為，現在國際疫情局勢不明，國際及國內觀光旅宿等恢復期間不明及營運風險上升，政府應對觀光產業延長紓困期間並從寛給予營運上之直接補助，例如提供充電再出發計畫等等；考量觀光局及勞動部辦理培訓計畫人力長期嚴重不足情況下，應盡速提前準備及研議，適時滿足觀光相關產業紓困需求。

另外時代力量立委王婉諭也在臉書上表示，紓困4.0為求快速紓困，基本上幾乎都一次性發放，以作為協助產業度過5至7月疫情衝擊的救急政策，但即便明天防疫警戒降為二級，但從防疫降級到解封，以及到經濟復甦，中間仍有時間上的落差，而且警戒降級後，仍然不能開放的產業還是很多，政府應該研議提供他們持續性的紓困，可參考衰退營業額作為基準，來因應不同地區地方政府針對某種業別開放不同調的狀況。

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核稿編輯：翁世航