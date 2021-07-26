復古「搖擺舞」重現十里洋場夜生活，上海青年在「內卷」與「躺平」間尋求自由

文：沈朋達（中央社駐上海特派員）

週五夜晚，靜安寺旁的酒吧播起爵士女伶費茲傑羅（Ella Fitzgerald）的Goody Goody，穿著松石綠色八片裙的Tina，和配著吊帶、灰色高腰褲的Keith隨音樂翩翩起舞，復古味十足。

2021年的上海，一群舞者聽著爵士樂，跳著「搖擺舞（Swing Dance）」，重現了100年前十里洋場的夜生活。

搖擺舞源自1920年代的美國，最初流行於黑人社群，到了1930年代，才和爵士樂一起成為主流文化。歡快的節奏，即興的舞步，很快風靡各地。作為最早接觸爵士樂的中國城市，類似的舞步也曾出現在當年的夜上海。電影「風聲」裡，周迅在舞廳中所跳的，就是搖擺舞。

二戰後隨著搖滾樂興起，爵士樂和搖擺舞不再受年輕人青睞，直到近年歐美掀起復興潮，才讓它以「復古社交舞」的形象重現江湖。搖擺舞這幾年在兩岸快速發展，目前在上海，一週七天，幾乎天天都有舞會。

Photo Credit: 受訪者提供 源於1920年代美國的搖擺舞（Swing Dance）近年在兩岸快速復興，上海一週間，幾乎天天晚上都有舞會。圖為一場上海的搖擺舞會。

Photo Credit: 中央社 1920年代起，爵士樂就傳進中國，搖擺舞（Swing Dance）當年也曾流行風靡上海。圖為民國時期上海著名的百樂門大舞廳。

在搖擺舞中 看見自由

Soul City是其中一間推廣搖擺舞的組織，創辦人Jenny每週舉辦1到2場Lindy Hop和Blues舞會。和多數的搖擺舞者一樣，Jenny並非出身科班，3年多前，她才辭去設計工作，創辦Soul City。

當時她正面臨職業倦怠，在不同業態的大小公司都待過後，Jenny說自己對這種「一路看到頭」的生活產生懷疑，「我在思考有沒有一種不需要按遊戲規則過的人生？」

而真正讓Jenny下定決心的，是2018年的大病，被診斷出肺腺癌的她說：「當時我真正感受到生命在流逝。我想，如果我的人生只剩20年，那就不再妥協了，我要做一些真正想做的事。」

那是什麼讓她對一世紀前的舞蹈這麼著迷，作為創業計劃？Jenny給了個簡潔的答案：「自由」。

「生活裡我們每個人都戴著一張職場面具，不能有太多情緒，不然就會被認為不專業，」Jenny說，「不過跳舞時你可以很自由的展現自己各種情緒，開心的、憂鬱的都好，這是一種優雅的情感抒發方式。」

Vera是Soul City舞會的常客，她對搖擺舞的理解也一樣是「自由」。「和爵士樂的即興一樣，搖擺舞沒有預先設定的固定舞步，也沒有跳對或跳錯，主要是兩個人的互動，」Vera說，「兩個人專注在同一件事上，就像是一場共同創作。」

對於自由的追求，也反映在Vera的職業選擇上，過去在北京從事過金融、品牌公關工作的她，去年決定辭職到上海。談起北京的生活，她說自己總有種「疏離感」，在辦完一場場絢爛亮麗的活動後，總懷疑除去了公司的身份，這些掌聲和肯定是否還屬於自己？而她也想嘗試在公司規範外，更不受限的創意想法。

Vera目前在上海創業，一邊經營自己的古著店、設計師品牌首飾，一邊也做自由接案的品牌顧問。即便生活比以前更忙碌，但她笑說，至少做的都是自己真正喜歡的計劃，也確信是因為自己的表現而獲得肯定，這讓她很享受。

Vera也說，跳舞讓她更加自信，改變了以往「裝在套子裡」的性格，學會更自在地表達自己。

Photo Credit: 受訪者提供 搖擺舞組織Soul city創辦人Jenny（右）說，搖擺舞最大的魅力是自由，舞者在過程中可以自由地抒發情緒。

在舞會中 找到喘息空間

搖擺舞似乎有種魔力，讓原本陌生的人們，幾次共舞後便自在地聊了起來。

Vera認為，跳舞像是種共通語言，能跨越職業、身份，甚至國籍的隔閡，建立一種沒有利益瓜葛、最純粹的社交形式，進而讓大家更願意進一步交流。

舞會既是社交場合，也像是逃離日常壓力的避難所。

Soul City的合夥人查德觀察到，一些舞者不常跳舞，他們就享受每週難得來舞會和朋友相聚、相互傾訴的時光。

也有些舞者即便加班到深夜，仍堅持來跳幾隻舞，再匆匆離開趕搭地鐵末班車。

從事新媒體行業的Zack過去曾在香港工作，他以為當地的加班文化已經傲視全球了，來到上海後，卻發現這裡有過之而無不及，深夜10點開始的電話會議是家常便飯。

Zack堅持每週一定要空出個夜晚跳舞，「只有那幾個小時，我覺得時間是屬於我的。」

作為中國最大的城市，上海吸引各地的年輕人前來打拚，但這座城市的生活壓力超乎想像。工作中，不僅網路行業盛行「996」，加班也是各行各業的常態，職場幾乎佔去大半的人生；生活中，上海的高消費、高房價，讓許多迫於經濟壓力的青年，無奈放棄奮鬥多年的成果，選擇離開。

而舞會就像是個避難所，有著類似價值觀的人們共舞、共享一週的喜怒哀樂，即便短短幾個小時無法解決現實中的所有難題，但在高張力的生活中，這裡提供了必要的喘息空間。

龐大的壓力下，「內卷」和「躺平」成為中國青年面對生活的兩種極端方式，而對舞者而言，跳舞或許是一種折衷的生活方式，在高壓的日常中找到舒壓的活動，也找到自在安全的空間。

Jenny說，與其用教室來稱呼，她希望Soul City是個讓大家有安全感和認同感的社群，舞者因為共同的生活方式、價值觀而相聚，「如果有一天我走了，希望大家記得我曾做過這樣的社群，凝聚這群人；而不是像在公司裡，離職了就不再有人記得你。」

Photo Credit: 中央社 搖擺舞（Swing Dance）在上海蓬勃發展的背後，隱含著青年對多元生活方式的追求。圖為上海一場有爵士樂隊現場演奏的搖擺舞會。

我們復古 但不封建

搖擺舞中，舞者分為Leader（領舞者）和Follower （跟舞者）兩種角色，舞蹈中的每一次旋轉、踢腿和拍手，都是先由Leader的肢體發出信號，兩人再一起完成動作。

不過，Leader和Follower並非單純的「領導—服從」關係，在看似默契的舞步中，蘊含的是兩人的溝通互動。

搖擺舞不是單方面的炫技，Jenny說，這種溝通包括對音樂的融入、對舞伴反應的感知，以及在過程中適時調整。

「這很像情侶間的互動」，她笑稱。Jeeny提到自己曾遇過原先非常有默契的舞伴，到了第二天卻怎麼跳都不協調，「那就很像老夫老妻相處，彼此都覺得特別了解對方，不需要溝通了，實際上卻忽略另一半真正的感受」。

理論上，Leader和Follower沒有性別之分，但一般來說，男性仍多選擇做Leader，女性做Follower。而在中國大陸舞者圈中，陰盛陽衰是普遍現象，參加比賽和課程時，女性常苦尋不到舞伴。

而這時，一些揶揄的玩笑話可能觸動敏感的性別議題。

一名男性舞者在Soul City的群組裡開玩笑地說，自己要幫Follower媒合Leader，免去Follower「跪舔」的煩惱和羞恥。

此話一出，立刻引起舞者的撻伐。

搖擺舞圈的成員們，大多受過良好教育，事業上也頗有成就，在相對進步開放的氛圍中，女性更強調自己是個獨立個體，應該受到平等的尊重。因此一句無心的玩笑話，被視為帶有性別歧視。

Jenny認為，舞圈中性別失衡是客觀的事實，因此她決定在未來的課程中，給願意學Follower的男性，和學Leader的女性一些折扣，藉此來破除舞圈中對性別刻板印象的複製。

這個提議很快得到舞者們的贊同。從事攝影工作的凡朔在群組中說，性別不應有高低之分，兩者應該有相同的權利，「我們喜歡『復古』，但不喜歡『封建』」。

搖擺舞不只是種舞蹈，更隱含著上海青年對生活方式的追求：選擇更加彈性自主的職涯、在工作和生活間尋求平衡、在「內卷」和「躺平」間找到折衷，也在舞蹈中探索性別平權。

舞池又響起倫斯福德（Jimmie Lunceford）爵士樂隊的T’ain’t What You Do旋律，宣告著舞會進行了一半，大家愉快跳起Shim Sham排舞的同時，也期待著下半場。

正如同這場「復古社交舞」的復興，方興未艾，年輕的舞者在復古舞步中，跳出對生活方式的多元追求。

新聞來源

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航