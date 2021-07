杜特蒂討好北京卻在經濟利益與主南海權進退失據， 菲律賓想歸隊美菲聯盟

文:暨希

菲律賓日前宣布將不會終止與美國簽署的《訪問部隊協議》,即將訪問馬尼拉的美國國防部長奧斯汀表示,將在訪問期間向盟友強調,美國是對抗中國威脅的可靠夥伴。有專家認為,儘管菲律賓總統杜特蒂不斷向北京示好,但北京沒有履行幫助菲律賓建設基礎設施的承諾,卻在南中國海動作不斷,菲律賓正重新向華盛頓靠攏。

專家呼籲美國應加強與菲律賓以及東南亞地區的戰略聯盟,踐行在印太地區的承諾,聯合盟友制衡北京在該水域不斷升級的挑釁。

站隊北京,菲總統「賭錯了馬」

詹姆斯敦基金會 (Jamestown Foundation)22日舉行關於中菲關係與美國戰略的研討會。菲律賓德拉薩列大學(De La Salle University)國際研究教授雷納托・克魯茲・德・卡斯特羅(Renato Cruz De Castro) 在會上,將菲律賓總統杜特蒂 (Rodrigo Duterte)的外交政策稱為對中國的「綏靖政策」(Appeasement policy)。

菲律賓長期以來一直是美國的盟友,但自2001年以來,雅羅育政府開始考慮與美國和中國的三角關係。卡斯特羅教授說,雅羅育總統採取平衡微妙的做法,說「我們必須兩條腿走路。」(we must walk on two legs.) 隨後的總統艾奎諾三世是堅定的親美反華派。

而2016年上任的杜特蒂總統對中國的綏靖政策是史無前例的,卡斯特羅說。

美國蘭德公司(Rand Corporation)高級研究員德里克・格羅斯曼(Derek Grossman)在會上將杜特蒂上任後的首要任務概括為「再見華盛頓,你好北京!」這一舉動目的有二:一是吸引中國的基礎設施投資,二是期待中國逐漸軟化在南中國海的行為。

哈德遜研究所高級研究員,南亞和中亞研究項目主任,前巴基斯坦駐美大使侯賽恩・哈卡尼(Husain Haqqani)告訴美國之音,杜特蒂總統下了賭注,卻賭輸了。

杜特蒂任內曾多次訪華,積極參與中國的「一帶一路」論壇。 2019年訪華時,他表示希望「積極參與共建『一帶一路』,將同中方一道,加強雙方在各領域的合作,共同推進兩國全面戰略合作關係發展。」

而時至今日,菲律賓從中一無所獲,格羅斯曼說。至於菲律賓的另一個希冀—和中國擱置主權爭端聯合勘探開採自然資源,也沒有發生。格羅斯曼甚至表示,在杜特蒂明年6月任期屆滿前,這些都不太可能發生。與此同時,中國在南中國海的活動卻不斷加劇。

2019年4月,菲律賓政府向中國提出外交抗議,因為在南中國海菲律賓管轄的帕加薩島(中國稱中業島)附近發現多達275艘中國漁船。同年6月,中國漁船撞沉了一艘菲律賓漁船,再次引發菲律賓抗議,指中國是故意撞沉其漁船,並對落海的菲律賓漁民置之不顧。

最近一次是今年3月,200多艘中國船隻停留在南中國海的惠特森礁(中國稱牛軛礁)。美國有線電視新聞網CNN報導,專家指這些藍色塗裝的船隻是中國的海上民兵「小藍人」部隊,由解放軍資助,是北京控制南中國海的重要部分。北京對此予以否認,稱這些船隻只是在當地避風。

卡斯特羅稱,今年的事件後,菲律賓海軍、國防部、海岸警衛隊、外交部都升級了保衛行動,而杜特蒂總統卻一直不見踪影。 「直到 4 月左右他才露面,稱支持他的國防部長。但幾天後態度突變,批評菲律賓國防部的行動可能導致與中國的重大衝突,非常危險。 國防部長當時提出尋求美國援助,被杜特蒂總統否決,稱這會引發戰爭,並決定「綏靖政策才是當務之急」,卡斯特羅說。

不過,哈德遜研究所的哈卡尼表示,隨著中國在南中國海不斷升級的野心,從北京得到支持的可能渺茫,以及明年的菲律賓大選,杜特蒂正在轉向美國。

Photo Credit: 中央社 6月12日是菲律賓獨立紀念日。多個菲國民間團體號召上千名支持者聚集中國大使館前,示威民眾舉牌抗議總 統杜特蒂在南海議題上對北京俯首稱臣。

重回華盛頓聯盟

杜特蒂在2015年競選期間接受媒體採訪時,表示自己是「真的左翼」。 2016年上台之初,杜特蒂就明確表示他的反美態度,他公開批評美國二十世紀初的殖民主義,2016年9月菲律賓外交部長亞賽(Perfecto Yasay)在華盛頓演講時,呼籲美國應將菲律賓平等對待而不是將其當做「棕色小兄弟。」

杜特蒂的反殖民反美世界觀很快在任期內體現在他的「獨立外交政策」上,即減少對美國的依賴以及讓包括中國在內的潛在參與者多元化。去年2月杜特蒂宣布,將終止1998年與美國簽署的重要軍事協議《訪問部隊協議》,該協議允許美國軍隊在菲律賓進行訓練和演習。

儘管杜特蒂多次要求終止協議,菲律賓政府三度暫停了對協議的廢除。本月21號,菲律賓國防部長德爾芬・洛倫扎納 (Delfin Lorenzana)公開表示, 《訪問部隊協議》不會終止,只會添加一些執行協議的附錄。

杜特蒂對美國的態度也從去年中開始發生了180度轉變。格羅斯曼指出,去年7月,杜特蒂領導下的菲律賓外交部破天荒首次公開承認了 2016年對馬尼拉有利的國際仲裁。這是杜特蒂一直不願做的事情,而在去年9月,這個「半年前還熱情地談論北京,對華盛頓持負面態度的總統在聯合國大會上發表講話時,說仲裁是事實,不能推翻,菲律賓將繼續支持該裁決。這是史無前例的。」

格羅斯曼說,杜特蒂對美國的態度轉變證明「菲律賓除了美國沒有任何人可以依靠,因為中國對菲律賓構成瞭如此生死攸關的威脅。」

哈德遜研究所亞太安全項目主席,高級研究員克羅寧(Patrick M. Cronin)告訴美國之音,這看似重大的外交政策轉變,實則是杜特蒂的戰略,他希望在美中之間獲取槓桿,取得平衡,擴大菲律賓的整體利益。三次暫停廢止說明杜特蒂不想撕毀協議,但以終止協議來威脅美國。克羅寧說,杜特蒂喜歡玩這個政治遊戲,但實際上是一隻跛腳鴨總統,因為軍隊內部和整個菲律賓社會對美菲聯盟的支持在後冷戰世界中從未如此強大。

這也正是美國國防部長奧斯汀訪問菲律賓的主要目的,「加強美菲聯盟的重要性」,克羅寧說。

Photo Credit:AP / 達志影像 2021年4月14,菲律賓海巡署發現牛軛礁(Whitsun Reef)附近的中國船隻。

奧斯汀訪菲要談什麼?

奧斯汀23日展開其東南亞訪問,將訪問新加坡,越南和菲律賓,行程剛好沿著南中國海兜了一圈。

克羅寧說,這是拜登政府重振聯盟政策的一部分。

克羅寧表示,奧斯汀將於週一在新加坡發表明確聲明,表明美國對海牙裁決的支持,明確美國的主張。克羅寧指出,奧斯汀雖然不會對斯卡伯勒淺灘(中國稱黃岩島)的主權具體表態,但他會試圖證明拜登政府將完全支持菲律賓及其主權和國防。

克羅寧說,「奧斯汀還將談論新冠疫苗的短期供應,杜特蒂總統多次表示他們真的想要疫苗…對於中長期目標,他們應該還會討論基礎設施合作…以及武器出售,菲律賓最近對F16戰機等表現出興趣。」

華盛頓應加強印太聯盟威懾北京

哈卡尼表示,面對在印太地區崛起的中國,美國的戰略首先基於加強四國聯盟,這是印太地區的重要組成部分。其次著眼於重振美國長期以來在東南亞的關係。例如,重建與過去一直是盟友的菲律賓的關係,重建允許美軍在菲律賓開展行動的《訪問部隊協議》。同樣地,聯盟可以升級,但要讓東南亞其他國家採取類似行動。

前國務院亞太助理國務卿史達偉 (David R. Stilwell)在本週研討會上表示,歐巴馬政府採取了堅定立場扭轉菲律賓貿易,讓其減少對中國的依賴,隨後有了海牙的裁決,而華盛頓有人對其置之不理,讓菲律賓「在風中搖擺不定」,這種失信很難反彈。

美國民主黨籍聯邦眾議員,也是眾議院「美中工作小組」共同主席拉森(Rick Larsen, D-WA)最近在哈德遜研究所的一場討論中表示,美國正在與南中國海的盟友一起做很多事情。過去的幾年裡,美國穿越台灣海峽21次,繼續向世界而不僅僅是向中國展示,「國際水域是自由航行地,(在該地區)發出信號,進行威懾。 」

哈德遜研究所的克羅寧探討了重建更廣泛的,印太地區的多邊貿易網絡的可能。他認為,中國快速成長為大多數國家的第一大貿易夥伴,而美國退出了跨太平洋夥伴關係協定(TPP),存在國際貿易關係政策的缺失。

克羅寧援引最近的皮尤民調指出,世界上大多數發達經濟體對中國失去了很多信任,而對美國卻獲得了很多信任。美國或需要考慮重建多邊貿易聯繫,重返賽場,以製衡迅速發展的中國的野心。

Photo Credit: AP /達志影像 美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)

