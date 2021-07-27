一分鐘藏50個彩蛋的BBC東奧宣傳片，如何善用「偽一鏡到底」，深度探索日本風情？

文：邱昶維（DCFS編輯部）

因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）延期的2020東京奧運，近期發布BBC製作的全新宣傳影片，讓英國製作團隊Factory Fifteen籌備一年的心血終於實現。儘管目前疫情依然不樂觀，但是影片裡特色鮮明的新舊東京元素，無疑展現出日本文化的豐沛活力。

本文將介紹影片幕後的創意構想，看團隊如何以偽一鏡到底，拍出充滿奧運彩蛋的影像內容，並且跟藝術家Fantasista Utamaro、特效公司The Mill，以及作曲家川井憲次等人，攜手傳遞東京奧運的熱血精神。

善用偽一鏡到底，深度探索日本風情

「這部影片主要是用場景內容來說故事。」 ──導演Paul Nichols

英國製作團隊Factory Fifteen創辦人──導演Kibwe Tavares、Jonathan Gales與Paul Nichols，三人原本都是建築設計師，而後共同經營影視公司。在收到BBC邀請製作東京奧運宣傳片之後，他們從2020年1月開始進行籌備，無奈疫情導致奧運延期，令影片製作期程也一併延宕，直到一年後才重新開始項目。

「這是一個非常精采的企劃，它描述了一段動感、震撼，而且眼花撩亂的東京奧運之旅。」團隊表示，由於最初構想包含非常多的創意、想法與元素，團隊決定先把素材精簡，並且將「環境」設為影片主軸，透過不斷移動的運鏡方式，盡可能地無縫接續各個場景，展現偽一鏡到底的視覺效果。

Photo Credit: 截圖自《Tokyo 2020 Olympics Trailer》

遠距離合作拍攝模式

由於偽一鏡到底的拍攝較為複雜，團隊委託英國特效公司The Mill協助，首先製作動畫預覽影片，藉此參考實際拍攝時的分鏡規劃，包括構圖、剪接點、運鏡方式等，接著依據實際拍攝難度，討論究竟該以實景結合動畫、實景結合特效，還是製作全動畫影片。最後，團隊決定以實景結合動畫。

「我們想要看見攝影機的存在，並且感受到它的好奇、興奮與期待。」團隊說明，為了呈現完美的偽一鏡到底效果，整體影像風格需要保持高度一致性，但受到疫情阻撓，團隊無法親自前往東京取景，於是他們與當地劇組線上合作，即時執導影片拍攝，讓各自蒐集的影像素材可以完美匹配。

Photo Credit: 截圖自《Tokyo 2020 Olympics Trailer》

混合新舊東京元素，獨特配樂營造氣氛

「我們希望觀眾驚嘆，好奇真正的東京是否就像這樣， 並且深深地著迷於影片裡的戲劇情節。」 ──導演Jonathan Gales

有鑑於疫情影響，使得多數人無法前往東京旅遊，製作團隊Factory Fifteen決定透過六大場景──商店街、J-POP錄影帶、電玩遊樂場、扭蛋店、青年臥室、城市屋頂──同時呈現東京日常景象與未來主義元素，喚醒大眾對日本的想像，團隊解釋：「我們喜歡這些兼具高度現實感與幻想性的場景。」

為了呈現日本文化精神，團隊特別邀請日本藝術家Fantasista Utamaro參與製作，透過共同激盪創意，成功提煉出最具代表性的視覺元素，並強調：「我們非常需要真切的文化觀點。」

例如，團隊原本只是提議要在影片開頭，置入1964年東京奧運的相關符號，但Utamaro隨即提供大量舊東京元素，賦予影像更豐富的內容，令團隊讚嘆：「如果沒有他，我們根本沒辦法做到這些事！」

此外，團隊也邀請《攻殼機動隊》作曲家川井憲次，利用日本傳統樂聲、民謠歌唱，以及代表虛擬歌手初音未來的現代電子曲風，為這部影片量身打造配樂，展現新舊東京交融的氣氛。

Photo Credit: 截圖自《Tokyo 2020 Olympics Trailer》

短短一分鐘影片，藏著超過50個彩蛋

「我們非常希望觀眾可以努力找出所有彩蛋。」 ──導演Kibwe Tavares

從影片裡的宣傳招牌到電玩遊戲，觀眾除了可以看見大量日本文化元素，也可以找到許多關於奧運跟運動員的彩蛋，導演Paul Nichols即強調：「就算你把這部影片看過20遍，你也可以繼續發現不同事物。」

影片裡的彩蛋，包括商店街廣告牌上、房間海報上、扭蛋公仔等人物，其實都是眾多奧運選手的畫像；J-POP音樂錄影帶裡的舞步，其實是模仿體操選手Simone Biles的體操動作；仿製快打旋風、自行車競賽的遊戲角色，其實都是真有其人的奧運選手們。

團隊宣稱，他們在這一分鐘的影片裡，藏有超過50個彩蛋，只要觀眾日後開始關注東京奧運項目，必然能在影像之中持續發掘各種驚喜。

Photo Credit: 截圖自《Tokyo 2020 Olympics Trailer》

「日本是揮灑這些創意點子的絕佳畫布。」 ──導演Paul Nichols

製作團隊Factory Fifteen認為，日本流行文化的豐富程度，令他們可以探索非常多有趣的空間，並且運用各種獨特圖示表達創意。而他們近期也正在與香港公司開發互動項目，期待未來能展現更多這個世界的不同面向。

來源：shots, creativeboom, itsnicethat, dezeen, creativereview

本文經DC Film School授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航