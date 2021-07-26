2021/07/26,
健康

本土新增10例、無死亡病例，持續執行「邊境嚴管」，明早10點開放第4輪疫苗預約

本土新增10例、無死亡病例，持續執行「邊境嚴管」，明早10點開放第4輪疫苗預約
Photo Credit: 指揮中心

我們想讓你知道的是

陳時中表示，第4輪預計自7月30日起開打。這一輪的施打人數共約144萬人，而符合接種資格者包含：1983年12月31日（含）以前出生之民眾、宜蘭縣與基隆市因受颱風影響取消預約者、以及第三輪已收過簡訊但尚未完成預約者。

中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內新增10例本土案例，無新增死亡案例。指揮官陳時中表示，雖然疫情狀況逐漸穩定，明天也將降為二級警戒，然而邊境管理政策依然不變，會持續進行「邊境嚴管」。

另外，公費疫苗預約平台第4輪預計自7月30日起開打，明（27）日開始將陸續寄發簡訊給符合疫苗預約資格的人。

新增10例本土，沒有新增死亡案例，重症人數持續下降

指揮中心今日公布國內新增11例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為10例本土及1例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增之10例本土病例（其中5例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為7例男性、3例女性，年齡介於20多歲至70多歲，發病日介於今年7月19日至7月25日。個案分布以台北市4例為多，其次為新北市及桃園市各3例；其中8例為已知感染源、1例關聯不明、1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月24日累計公布1萬4359位確診個案中，已有1萬2603人解除隔離，解隔離人數達確診人數87.8%。

指揮中心表示，今日新增1例境外移入（案15688），為本國籍50多歲男性，6月22日登船出海作業，該船於7月20日抵台靠港並進行全員採檢，個案檢驗結果為陰性，但因同船人員確診（案15576至案15581），由衛生單位安排至集中檢疫所隔離，7月25日出現喉嚨癢症狀，經衛生單位採檢後，於今日確診；個案隔離期間無接觸他人，故無匡列接觸者。

另外指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，重症人數比高峰的時候減少很多，死亡趨勢也會持續下降。

0726_COVID-19每日死亡個案數目

公費疫苗預約平台第4輪30日起開打，明天10點起開放預約

指揮中心表示，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」第4輪預計自7月30日起開打。這一輪的施打人數共約144萬人，自7月27日上午10時起，符合資格的人將陸續收到預約簡訊。

第4輪符合接種資格者有三，分別為：1983年12月31日（含）以前出生之民眾、宜蘭縣與基隆市因受颱風影響取消預約者、以及第三輪已收過簡訊但尚未完成預約者。這些民眾將陸續收到預約簡訊，預約接種期程至7月29日中午12時截止。本輪可接種疫苗為AZ疫苗，施打期間預計自7月30日至8月6日止，並視疫苗供應期程調整接種場次。

Image_from_iOS_(41)
Photo Credit: 指揮中心

降二級邊界管制不變，持續執行「邊境嚴管」

另外陳時中也特別強調，雖然明天開始疫情警戒將降為二級，然而邊境管理政策不變。考量到全球COVID-19疫情回升、Delta變異株持續傳播，為避免境外移入病例增加我國檢疫防疫量能及醫療資源的負擔，將持續執行「邊境嚴管」措施，包括：

  1. 未持有我國有效居留證之非本國籍人士，暫緩入境。緊急或人道考量等經專案許可者除外。
  2. 暫停旅客來台轉機。指揮中心亦將視國內外疫情及社區防疫執行狀況，適時滾動調整。

陳時中表示，從三級警戒到二級警戒，邊界仍然維持原本管制，但是也不排除因應疫情狀況做滾動式修正。

台灣目前不規畫使用疫苗護照，出國工作留學者依情況考量施打疫苗

針對台灣之後是否會像日本一樣使用疫苗護照，陳時中表示，目前還不會採用，因為就現在的情況來看施打量還算低，加上還有人不想打疫苗，若是以有打疫苗與否來限制通行的方便性，還有待商榷。他也說，會再與專家討論相關人權問題。

另外針對出國留學與工作者是否能保障出國前施打疫苗，陳時中表示，出國留學、工作與在台讀書、工作性質一樣，沒有特別的理由保障出國的人打，如果出國留學工作的人前往的國家能夠給施打疫苗，加上為了確保兩劑疫苗的一致性，就不一定會讓這個情況下出國的人優先施打疫苗。但如果真有必要，當出國者要前往的國家不能打疫苗或者風險高，依據保護國人的立場就會給予施打疫苗。陳時中也說，當然希望隨著疫苗陸續到，讓更多人都有施打機會。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。