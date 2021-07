疫情之下，如何克服內心那些「讓我更難受」的想法？

具體來說,許多專家都建議我們,要試著讓自己安頓下來,調適自己的情緒,讓自己正面思考。例如許多心理師提到過去台灣研究整理出的,「安、靜、能、繫、望」五個創傷心理復原的原則,裡面的「靜」與「望」都是指我們需要調整自己的心情,調適自己的想法,讓我們克服目前的心理困境。

或許在心理學上,我們總認為情緒會帶出我們的想法,但也有時想法不斷在腦海裡出現,也會讓我們心裡煩躁不安,鬱悶苦惱,不論是哪種狀態,這種想法與情緒交雜在一起的循環,是我們在這個疫情的當下,有時候最難為自己的一件事情。

朋友跟我說,即便他家人一切都安好,他依然不免恐慌、難耐,想找一種安頓好自己的方法,就如同許多專家建議的一樣,讓自己調適想法與情緒,迎來比較正向積極的心情,但有時候很困難,因為話雖說是如此,但到底要怎麼做呢? 有什麼具體可見的狀態或描述,讓我們理解,哪些想法會讓我們更難受,哪些想法要是比較正面,讓我們能把心靜下來的呢?

在COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)的疫情下,我們關心的或許是「安全」,也總感到不知道如何應對突發狀況、甚至感到無助、對很多人來說更有一種罪惡感或憤怒。而對調適自己的想法,是我們面對不可測環境的一種具體心理方案,也是我們適應現況的策略,所以想在這裡透過一些具體案例的討論,邀請大家透過直視「自己內心的想法」,那些「讓我更難受」的想法(或說心理學所稱無助的想法〔unhelpful thoughts〕),並創造「讓我好過許多」的想法,來幫自己完成這些專家口中的「自我心情調適」,下面我介紹我從國外的資料收集到的內容,作為大家去轉換心境,或是自我了解的素材【註】。

一些關於「安全」的想法

當我們面對環境劇變時,特別是跟我們的健康有關的威脅發生時,很多放很大,無限擴大的想法,就會出現在我們的腦海中,從旁人來看,這些想法很極端,但卻活生生在我們腦中不斷提醒我們,表中的一些例子,舉出了一些樣貌,而我們當然也可以重新修正,回頭跟自己對話,也才能達到專家口中的冷靜,安撫自己。

一些關於「無助」或「控制」的想法

當一下子因為活動限制,發生了許多我們之前沒遇過的變化時,例如工作改變,家人同時間在家,或是無法外出,甚至可能因為感染,完全無法離開某個地方時,我們就會有強烈的失落與無助感出現,而腦海也會飛過許多很武斷的想法,表中的例子,一些舉例,但我們都可以透過某種但書、或是補充改寫,讓自己好過一點。

一些關於「應對」的想法

同樣的,我們也會覺得自己處理危機處理得不夠好,甚至預防疾病預防得不夠好,這些關於應對生活突變的想法,常常佔據當下我們的心裡,我們也可以試著透過這些案例,去想想看要如何修改對自己的說詞,或許有些鼓勵,或許有些更多立場的補充,目的在讓自己放心,告訴自己還可以繼續努力。

一些關於「罪惡感」的想法

當很多人必須做許多工作,跟疫情有關時,或是你必須面對家人碰到疾病的現況時,我們就會進入許多必須做決定的處境,而任何決定或許都無法兩全起美,你會有很多對自己的責怪,罪惡感油然而生,特別是很多護理人員,在社群媒體上的吶喊與分享,更是如此。但這是困難的時刻,我們必須稍稍修改我們對自己的說法,讓自己克服內心的困境。

關於「責怪」與「憤怒」的想法

現階段,大家也會對社會上許多得病的人、主政者、甚至不甩規範的人充滿憤怒,與不諒解,而這些也是我們平時情緒爆滿的心理根源,或許大家對於責怪,與憤怒都很有道理,但如果站在讓自己能安撫內心的立場上,我們也可以為自己這些「責怪」與「憤怒」的想法,替換一些修辭,你或許能讓這段時間無法平靜的心,稍微多一點信任與安定。

面對當下的疫情,你現在的想法正在哪裡呢?如果你總是不安難耐,或許回頭閱讀一下,你腦海閃過的想法,而專家口中的「平靜」與「帶來盼望」的期許,你或許也能有一個不錯的開始,為自己帶來更多生活中的安全感、也能試著多接納一點,也多感激一點了。在疫情下,我們也能克服內心的那些「讓我更難受」的想法。

