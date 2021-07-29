疫情之下，如何克服內心那些「讓我更難受」的想法？

具體來說，許多專家都建議我們，要試著讓自己安頓下來，調適自己的情緒，讓自己正面思考。例如許多心理師提到過去台灣研究整理出的，「安、靜、能、繫、望」五個創傷心理復原的原則，裡面的「靜」與「望」都是指我們需要調整自己的心情，調適自己的想法，讓我們克服目前的心理困境。

或許在心理學上，我們總認為情緒會帶出我們的想法，但也有時想法不斷在腦海裡出現，也會讓我們心裡煩躁不安，鬱悶苦惱，不論是哪種狀態，這種想法與情緒交雜在一起的循環，是我們在這個疫情的當下，有時候最難為自己的一件事情。

朋友跟我說，即便他家人一切都安好，他依然不免恐慌、難耐，想找一種安頓好自己的方法，就如同許多專家建議的一樣，讓自己調適想法與情緒，迎來比較正向積極的心情，但有時候很困難，因為話雖說是如此，但到底要怎麼做呢？ 有什麼具體可見的狀態或描述，讓我們理解，哪些想法會讓我們更難受，哪些想法要是比較正面，讓我們能把心靜下來的呢？

在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的疫情下，我們關心的或許是「安全」，也總感到不知道如何應對突發狀況、甚至感到無助、對很多人來說更有一種罪惡感或憤怒。而對調適自己的想法，是我們面對不可測環境的一種具體心理方案，也是我們適應現況的策略，所以想在這裡透過一些具體案例的討論，邀請大家透過直視「自己內心的想法」，那些「讓我更難受」的想法（或說心理學所稱無助的想法〔unhelpful thoughts〕），並創造「讓我好過許多」的想法，來幫自己完成這些專家口中的「自我心情調適」，下面我介紹我從國外的資料收集到的內容，作為大家去轉換心境，或是自我了解的素材【註】。

一些關於「安全」的想法

當我們面對環境劇變時，特別是跟我們的健康有關的威脅發生時，很多放很大，無限擴大的想法，就會出現在我們的腦海中，從旁人來看，這些想法很極端，但卻活生生在我們腦中不斷提醒我們，表中的一些例子，舉出了一些樣貌，而我們當然也可以重新修正，回頭跟自己對話，也才能達到專家口中的冷靜，安撫自己。

一些關於「無助」或「控制」的想法

當一下子因為活動限制，發生了許多我們之前沒遇過的變化時，例如工作改變，家人同時間在家，或是無法外出，甚至可能因為感染，完全無法離開某個地方時，我們就會有強烈的失落與無助感出現，而腦海也會飛過許多很武斷的想法，表中的例子，一些舉例，但我們都可以透過某種但書、或是補充改寫，讓自己好過一點。

一些關於「應對」的想法

同樣的，我們也會覺得自己處理危機處理得不夠好，甚至預防疾病預防得不夠好，這些關於應對生活突變的想法，常常佔據當下我們的心裡，我們也可以試著透過這些案例，去想想看要如何修改對自己的說詞，或許有些鼓勵，或許有些更多立場的補充，目的在讓自己放心，告訴自己還可以繼續努力。

一些關於「罪惡感」的想法

當很多人必須做許多工作，跟疫情有關時，或是你必須面對家人碰到疾病的現況時，我們就會進入許多必須做決定的處境，而任何決定或許都無法兩全起美，你會有很多對自己的責怪，罪惡感油然而生，特別是很多護理人員，在社群媒體上的吶喊與分享，更是如此。但這是困難的時刻，我們必須稍稍修改我們對自己的說法，讓自己克服內心的困境。

關於「責怪」與「憤怒」的想法

現階段，大家也會對社會上許多得病的人、主政者、甚至不甩規範的人充滿憤怒，與不諒解，而這些也是我們平時情緒爆滿的心理根源，或許大家對於責怪，與憤怒都很有道理，但如果站在讓自己能安撫內心的立場上，我們也可以為自己這些「責怪」與「憤怒」的想法，替換一些修辭，你或許能讓這段時間無法平靜的心，稍微多一點信任與安定。

面對當下的疫情，你現在的想法正在哪裡呢？如果你總是不安難耐，或許回頭閱讀一下，你腦海閃過的想法，而專家口中的「平靜」與「帶來盼望」的期許，你或許也能有一個不錯的開始，為自己帶來更多生活中的安全感、也能試著多接納一點，也多感激一點了。在疫情下，我們也能克服內心的那些「讓我更難受」的想法。

註釋：點此瀏覽網站與Berkowitz, S., Bryant, R., Brymer, M., Hamblen, J., Jacobs, A., Layne, C., & Watson, P. (2010). Skills for Psychological Recovery: Field Operations Guide. National Center for PTSD & the National Child Traumatic Stress Network. Available on: www.nctsn.org and www.ptsd.va.gov.

本文獲Pinsoul授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航