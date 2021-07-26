以色情文化聞名的曼谷帕蓬區，曾是冷戰時期情報人員的活動中心

（中央社）曼谷的帕蓬區以色情文化和風月場所知名，帕蓬其實是曼谷最早的國際商業區，還曾是冷戰時期美國情報員的活動中心，帕蓬博物館用老照片和資料呈現這段豐富的神祕人文歷史。

位於曼谷是隆區（Silom）的帕蓬（Patpong）路是曼谷知名的風月場所，也是許多觀光客必到之處，但其實帕蓬可以說見證了泰國近代發展史。

不過帕蓬風月場所的形象過於深植人心，不少泰國人以及觀光客反而不太喜歡踏入這區，奧地利人梅斯納（Michael Messner）和泰國人阿批拉笛（Abhiradee Jantanangkool）想要扭轉大眾對帕蓬的印象，因此2019年10月，帕蓬博物館（Patpong Musuem）正式對外開張。

Photo Credit: 中央社 帕蓬博物館用老照片和資料展現帕蓬區的歷史，圖為19世紀末、20世紀初期的曼谷地圖。

帕蓬的歷史可以追溯到1890年代，來自中國海南島的商人彭帕（Poon Pat）在曼谷北邊100公里買了一塊地，他原先想從事稻米生產，卻發現土地碳酸鈣含量過高不適合種稻，因此把土地出租給和王室有關的暹羅水泥公司，1930年泰王拉碼七世賜給彭帕Luang Patpongpanich的頭銜。

1946年彭帕買下現在帕蓬所在位置的大片香蕉園，他的兒子吳東（Udom Patpongpanich）將現在帕蓬最熱鬧區域的帕蓬路建造為辦公樓，加德士（Caltex）、合眾國際社（United Press）、殼牌（Shell）和法國航空（Air France）等跨國企業和媒體都進駐帕蓬，可以說是曼谷最早的國際商業區。

不只如此，留學美國的吳東曾經受訓參與泰國抗日的活動，因此有一些美國的人脈，加上當年在冷戰以及反共的氛圍下，美國要增加在東南亞的影響力，中情局擁有的美國航空公司（Air America）也在帕蓬設了辦公室，做為情報人員活動的中心。

Photo Credit: 中央社 帕蓬博物館用老照片和資料展現帕蓬區的歷史，20世紀初期跨國企業和媒體都進駐帕蓬，也包括具中情局背景的美國航空公司，可以說是曼谷最早的國際商業區。

帕蓬區的酒吧馬德里酒吧（Madrid Bar）是當年情報員愛去的地方，甚至有傳聞指出馬德里酒吧樓上的旅館是情報員的安全屋。

梅斯納旅居泰國十多年，他聽到這些帕蓬區的故事，驚訝於原來帕蓬不是只有色情文化，還有豐富的人文歷史，「越戰、中情局特務、記者，我開始在地圖上拼湊，我了解到帕蓬不只是紅燈區，過去曾經是中央商業區，還有不同的人會聚集在這裡。」

帕蓬博物館展示了好幾份老文件和照片，將這段歷史呈現在大家面前，同時用立體模型展示帕蓬街區，而帕蓬知名的色情文化，博物館也沒有避諱，館內用互動影音的方式，呈現了帕蓬區知名的Gogo Bar文化。

Photo Credit: 中央社 帕蓬博物館用老照片和資料展現帕蓬區的人文歷史，但也沒有避諱呈現當地著名的gogo bar文化。

帕蓬也曾經是好萊塢電影拍攝場景，知名的越戰獵鹿人（The Deer Hunter）就在帕蓬取景。帕蓬博物館經理阿批拉笛曾經遇過越戰獵鹿人的演員到博物館來尋找當年拍攝的回憶，博物館的展覽讓他回想自己年輕的拍片歲月；也曾有遊客熱情分享帕蓬的老照片，讓展品更豐富。

阿批拉笛身為泰國人，她希望帕蓬豐富的歷史文化讓更多人知道，而不是停留在色情場所的印象，她的夢想是旅客在白天造訪帕蓬區，可以看到不同的街頭藝術家，可以在帕蓬塗鴉，「我希望旅客可以安全造訪帕蓬而且玩得開心。」

Photo Credit: 中央社 帕蓬博物館用老照片和資料展現帕蓬區的歷史，也用模 型呈現帕蓬的街景。 中央社記者呂欣憓曼谷攝 110年7月24日

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範