《我台北，我街道》胡晴舫序：台北討人厭的地方，恐怕也就是她最迷人之處

文：胡晴舫

【主編序】如果有一天我們失去了這些街道……（節錄）

我曾領悟，台灣教會我的事是人權，一個卑微的個體如何在天地之間頂天立地，保存生存的尊嚴。但，我懷疑，是台北教會了我包容。五湖四海，政權迭替，一座島嶼北部的山城，不同時期住下了背景南轅北轍、思想觀念迥異、甚至生活習慣大不同的人，沒有一個人甘心，沒有一個人不遺憾，看似甜美的台北生活很多時候藏滿了小小的失落，每個走在路上的行人都像在生命的街頭躑躅不前。綠色霧氣既甜美，卻也憂傷幽幽。

台北城不是第一座台灣府城，因著淡水河碼頭，以商貿建城，繼臺灣巡撫衙門設在台北城，日治時代更變成總督府，成為政治權力的據點，二戰之後，當蔣介石的國民軍隊撤退到台灣，台北市瞬間承受了中華帝國從十九世紀以來崩解的全部的美麗與哀愁，從此國族政治主導了台北市大半個世紀，或許台南人很知道自己是誰，台北人還真的不知道自己是誰，或說，已經不太在乎自己是誰了。

這件事很重要嗎？孤臣遺族的悲憤、或後殖民意識的高漲，都發生在台北，都推上了台北的街頭，一波又一波。我猛然回想，我這個台北小孩對台北街道最大的記憶，竟不是那些牆上掛著自行車的咖啡館、鳳城燒臘館、開開關關的各間獨立書店，而是群眾上街。

從野百合到太陽花的學生運動，支持同性婚姻的彩虹大遊行，抗議國軍霸凌事件，呼喊各式各樣首長下台，甚至每回選舉各家候選人的造勢場子，要求國家歸還原住民土地的靜坐，反對都更的夜夜群聚⋯⋯這座城市的人，說到底，分明一點也不漫不經心，慷慨激昂得很。他們不介意難看的屋頂加蓋，但會為了市長說出歧視女性的話而表達巨大的憤怒，要求改變。他們的美學表現在看不見的地方，他們的堅持或許不是擁有一座無懈可擊的世界級美術館，但他們講究某種面對世界的態度。

是了，台北的淡漠氣質，只不過是面對世界的某種態度。所有的小日子，都躲不過大時代，過去一百多年，台北必須學會風風火火中如何沈靜地把日子過下去，她無法完全控制自己的命運，但她能掌握自己面對世事的態度。她討人厭的地方，恐怕也就是她最迷人之處：台北不在乎任何人，她短視、勢利，鄉愿又無情，毫無理想性格，但相較於其他亞洲城市，她已深知排除政權邏輯，回歸到人性的本質，去檢視社會價值的優先順序。

宛如古希臘的雅典，她提供她的街道，讓人們公開辯論、爭執，無窮無盡地交換意見，選擇絕交、也可和解，然後繼續過日子。曾經是二二八事件的流血街頭，現在，這裡是民主的天堂。自由無法量化，唯有生活其中，方可領略真諦。那是一種無形的安全感，難以解釋，你只能有、或沒有。住在台北的人之所以「白目」，因為他對自己的生活擁有強大的安全感。這是很奇異的恐怖平衡：戰爭的威脅從來沒有消失，國際處境沒有好轉，全球城市起跑點上他們一下子就輸掉了，住在台北的人卻穩穩地生活著，而且按照他們想要的方式，恐怕這就是他們激怒所有人的原因。

倘若要我用一個意象來形容台北，我可能會用「午夜小酒館」來形容。當你一天下來又疲累又心煩、不想找任何人說話、又不願獨自回家，高樓重重疊疊的城市背景裡，你突然發現高架橋下有間燈光溫暖的小酒館，你推門進去，人不多，但酒館小，因此也差不多坐滿了，食物選項有限，你隨便點兩樣，入口之後卻都十分可口，老闆和其他熟客聊天，餘光照料著你，當你酒杯空了，他不動聲色斟滿，順道給你一個真誠的微笑，你窩著，暖了胃，耳根發熱，偶而也跟隔壁客人交換笑話。

不知何時你終於心甘情願推門出去，天色微光，空氣聞上去有早晨特有的清冷，四周無人無車，宛如末日空城，那時候的你只有一種心情：就算世界垮了，你也無所謂。這不是什麼奢華的喝酒地方，不炫不酷，永遠一副快垮掉的門面，卻總是還在那裡，在每一年最冷的日子、你人生最快樂的時刻，或只是感到無聊而已，你就不由自主向她走去，想坐上她的吧台，喝一杯甘美的調酒。

不需要等到失去才來懷念，也不用搞什麼偉大的文學排場，今日，且讓我們談論台北吧，像坐在我們心愛的小酒館裡，有一搭沒一搭，彷彿沒有明天地。敬我們的台北。

書籍介紹

本文摘錄自《我台北，我街道》，木馬文化出版

作者：言叔夏、焦元溥、張亦絢、駱以軍、郝譽翔等

主編：胡晴舫

20位作家書寫台北街道的全新創作

他們的故事，我們的台北

不需要等到失去才來懷念，也不用搞什麼偉大的文學排場，

今日，且讓我們談論台北吧，像坐在我們心愛的小酒館裡，有一搭沒一搭，彷彿沒有明天地。敬我們的台北。——胡晴舫

二〇二〇年出版的《我香港，我街道》，既對香港社會深具意義，同時也引發了在台北的我們重新思考台北之於我們的意義。

本書由作家胡晴舫擔任主編，集合不同世代、不同背景的二十位作家的全新創作，他們各自以詩、散文、小說書寫記憶中的台北街道。小說與詩提煉出意象，散文貼近個人記憶與生活，不同文體、長度產生不同的閱讀效果，就像散步每一條街道感受到各自獨特的氛圍。

焦元溥寫消失的羅斯福路唱片行，馬世芳寫來不及參與的麥田咖啡館，張亦絢寫她的木柵路，崔舜華寫她的潮州街，吳鈞堯寫他的重慶南路，何致和寫永遠在他心底流動的西藏路，馬欣寫敦化南路的前世今生，王盛弘、羅毓嘉在這座城市私藏了他們的男孩記憶，郝譽翔在椰林大道度過了她的憂傷青春，以曲折方式學會在台北安置自己的馬翊航、王聰威，更有陸穎魚在台北街頭思念香港，顏訥在往生者帶領下探索她不知道的台北，陳雨航在文章不斷叩問，自己是否是台北人？而被言淑夏形容為春天繼母的台北街道，也有楊佳嫻的236公車呼嘯而過，裡頭住有陳宛茜認識的清朝耆老、陳又津描寫的公娼，以及駱以軍眼中身懷內力的各路高人。除了作家視角，更有來自法國的攝影師余白，用鏡頭拍攝他安身立命這麼久了的第二個家。閱讀他們的台北，讓我們更深刻了解這座城市。

本書參與作者

言叔夏／焦元溥／張亦絢／駱以軍／郝譽翔／崔舜華／王聰威／楊佳嫻／羅毓嘉／王盛弘／吳鈞堯／陳宛茜／馬世芳／馬翊航／陸穎魚／馬欣／何致和／顏訥／陳又津／陳雨航 （依文章順序排列）

Photo Credit: 木馬文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航