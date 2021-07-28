為了北溪二號管，梅克爾賭上歐美國家對她全部的政治信任

文：Frank Hofmann

現在還是算數了：普亭（Vladimir Putin）政權的對德、對歐氣候政策賭局。誰能贏得這場賭局，決定權掌握在消費者和下屆德國政府之手：我們是沉湎於俄羅斯廉價天然氣的甜蜜毒藥，還是迅速擴建可再生能源以對抗破壞氣候的天然氣？

外交政策上已受到的損害，亦只能以同樣明確的路線加以修復。這條由莫斯科賺錢機器Gazprom（俄羅斯天然氣工業股份公司）鋪設的德俄管道，已經分裂了歐洲和西方。

長期堅稱它是一個純粹經濟項目的梅克爾（Angela Merkel）總理，要對由此造成的外交傷害負責：違背歐洲議會的意願、違背最親密朋友——法國以及斯堪地那維亞國家、波羅的海國家，尤其是波蘭的意願，執意推行這一項目。最後，還違背了美國國會的意願。

柏林的這一政策，告別了德國外交迄今為止的兩大可靠常數。無論是布蘭特（Willy Brandt，社民黨）這樣的外交政策鷹派，還是像柯爾（Helmut Kohl，基民盟）這樣的鴿派所追求的都是：德國首先站在其最親密朋友和夥伴一邊、以此為基礎推行利益政治。即使在英、法對德國統一是否是一個好主意心存疑慮時依舊如此。巴黎首先被說服，隨後，有了《二加四條約》（即《最終解決德國問題條約》）。

梅克爾的絕望之舉

梅克爾在俄羅斯天然氣管道項目上的所作所為，只能被視為一種絕望之舉，試圖以某種方式擺脫無解的困境。普亭及其追隨者營造管道，是地緣政治行為，亦為訛詐烏克蘭。

德國和即將離任的這位總理可以慶幸，經歷了黑暗的川普（Donald Trump）時代後，華盛頓的外交政策幹才們，指出了一條擺脫困境的道路，甚至為此不惜違拗美國國會的兩黨多數。人們可以說，在此，梅克爾在美國首都高層政治圈的良好名望和聲譽幫了大忙。還有，她在明斯克和平進程中的工作，拯救了烏克蘭東部前線的生命，由此確保基輔至少對她保持一定程度的信任。不過，這也就是全部了。

德國現在要有所作為

涉及未來，德國必須兌現承諾，重返一種堅定的和值得信賴的外交政策。只有簽訂明確合同，確保俄羅斯在2024年到期的俄烏協議後，也無法在經濟上榨乾烏克蘭作為天然氣過境國的利益，由此方能獲得北溪二號的運營許可。

最重要的是，柏林必須告別過去幾年的地緣政治天真態度，並與我們在巴黎的朋友一起，代表歐洲的共同利益。現在，這也意味著，要按其原本性質運用在德國梅前州盧布明（Lubmin）的天然氣龍頭。它絕不只是純經濟項目鏈條上的一個技術環節，而且也是一件地緣政治權力工具。它有兩個方向：打開和關閉。

自1970年代西德工業公司曼內斯曼（Mannesmann）與莫斯科之間的第一批管道交易以來，在這方面沒有任何變化。其為布蘭特的通過和解實現變革的鷹派政策提供了支持，是最終使東德人有機會，在街頭從德國統一社會黨政權中解放出來的眾多基石之一。

恰恰是梅克爾未能從一開始就看到這一點，讓人尤其費解。

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