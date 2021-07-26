戴耀廷等3人被廉署控告，涉與16年立會選舉「雷動計劃」相關

廉政公署今（26）日落案起訴前港大法律系副教授戴耀廷、心理學家葉劍青與石守正，指控3人涉嫌在2016年立法會選舉中作非法行為。廉署控告3人並非候選人或任何候選人的選舉開支代理人，而在兩份報章刊登6個廣告，招致選舉開支共逾23萬3千元（港幣，下同）。3人將於本周五在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

戴耀廷曾發動「雷動計劃」，被指犯選舉舞弊條例

戴耀廷於2016年立法會選舉曾發動「雷動計劃」，為民主派選民提出按民調「棄保」等策略。廉署稱，早前接獲投訴，指稱有人涉嫌違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》而展開調查，而3 人同被控4項在選舉中作出招致選舉開支的非法行為罪名，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第23（1）。

廉署於控罪指，戴耀廷等3人曾在2016年透過雞蛋同盟有限公司（雞蛋同盟）招致選舉開支共逾23萬3千元，以用於在刊登6個廣告，分別在2016年8月9日、9月2日及4日刊登於《明報》與《蘋果日報》。戴耀廷亦曾在選舉前透過電台節目、記者會與社交媒體向選民介紹「雷動計劃」。

《選舉（舞弊及非法行為）條例》第23（1）條訂明，任何人如非候選人亦非候選人的選舉開支代理人，而在選舉中或在與選舉有關連的情況下招致選舉開支，即屬非法行為。任何為促使或阻礙某候選人或某些候選人當選而招致的開支，均被視作選舉開支。

消息指，葉劍青和石守正獲保釋，而戴耀廷則因「民主派35+初選案」仍被還押。

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin