台灣第3面獎牌入手：男子射箭決賽不敵韓國摘銀，平史上最佳戰績

中華男子射箭代表隊今（26）日在2020東京奧運男子射箭團體對抗賽4強賽，從早上一路贏過澳洲、中國、荷蘭，成功闖進壓軸決賽，與韓國爭金，雖然3局分別射下55、58、55的高分，但無奈南韓表現更加出色，最終以積分以0比6不敵韓國，拿下銀牌，這也是本屆奧運代表團的第3面獎牌。

韓國和台灣的射箭選手們

韓國男隊三名選手分別是金優鎮、吳真赫和金濟德。吳真赫是2012年倫敦奧運會的冠軍，金優鎮世界排名第三，是目前韓國男隊中排名最高的選手，他也是里約奧運會男團的冠軍隊伍成員；值得注意的是，金濟德目前只有17歲。

射箭是韓國的招牌項目，在5年前的里約奧運會上，韓國包攬了全部4枚金牌；韓國射箭隊號稱夢之隊，自1972年慕尼黑奧運會以來，共獲得過23枚奧運會金牌，9枚銀牌，7枚銅牌。

中華男子射箭代表隊曾在2018年雅加達—巨港亞運男團決賽扳倒韓國，奪得隊史在亞運射箭男團首金。

這次奧運中華男子射箭隊成員包括魏均珩、湯智鈞與鄧宇成，《中央社》報導，湯智鈞一開始臭屁地說一點都不緊張，被教練吐嘈後才承認：「其實緊張得腿都在抖，不過還是去盡力享受這種感覺。」

而較有經驗的魏均珩表示，來到奧運場上每一場對手都不能輕忽，他就拿澳洲隊為例：「他們雖是第11種子，仍能和我們射得這麼接近，所以我告訴隊友，踏上去就是在金牌戰的張力，要大家把張力拉到最高。」

初次踏上奧運的鄧宇成今天的表現相當平穩，沒有重大失誤，最低分也只有8分箭，他強調，雖然從個人排名賽起就一直很緊張，多虧有了隊友鼓勵，讓他可以在場上做好每一次動作。

一路贏過澳洲、中國、荷蘭

《聯合報》報導，被寄予厚望的中華射箭隊，混雙和女子團體戰雖都在首戰就出局，但男子團體戰今天一吐怨氣，16強賽「加射」擊敗澳洲隊、8強射下中國隊，4強賽再以6：0橫掃排第2種子的荷蘭隊，金牌戰門到手，至少追平2004年雅典奧運的男團銀牌隊史最佳成績。

另一場4強賽，尋求衛冕的韓國隊和地主日本隊不但纏戰到「加射」，各發3枝箭後還同是28分，南韓靠最後一枝箭較接近靶心，才驚險擊敗日本，拿到金牌戰門票。

《中央社》報導，台灣的射箭隊曾在2004雅典奧運拿下男子團體賽銀牌，今年則是隊史相隔4屆奧運後再次重返奧運男團金牌戰，也替中華奧運代表團再添一面獎牌，台灣曾在2018雅加達巨港亞運決賽射下韓國奪得隊史首金。

《Nownew》報導，過去歷屆奧運，射箭共拿下1銀2銅，包含2004年雅典奧運男團銀牌、女團銅牌，以及2016年里約奧運女團銅牌。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航