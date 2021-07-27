【TNL沙龍本週議題】2020東京奧運開跑！你有準時觀看賽事嗎？

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本週熱議話題：

2020東京奧運因為疫情影響，從去年延至今年，終於在7/23晚間順利開幕。除了賽事之外，主辦單位用心籌策的開幕典禮也充滿巧思，讓各國藉由這次盛會再度齊聚一堂。你有準時收看每一場比賽，跟著台灣的選手們熱血沸騰嗎？

中華代表團自1956年墨爾本奧運起至2020年東京奧運，一共參加了15屆的夏季奧運會，總獎牌數已累積24面（5金7銀12銅），曾在跆拳道、舉重、射箭、田徑、桌球、棒球等6個項目奪得獎牌，其中單屆又以2004年雅典奧運的2金2銀1銅為最佳成績。國外媒體預測本屆奧運中華隊將有機會拿下2金5銀4銅的好成績，讓我們繼續期待今年奧運好手的表現吧！

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四年一度的奧運，當然要場場準時觀看！中華隊目前的表現相當亮眼，令人動容。 我一直都沒有很關心運動賽事⋯⋯只有有空的時候才會稍微看一下比賽結果而已，但看到中華隊獲勝還是很開心。 比起賽事本身，我對於致敬「超級變變變」的開幕表演印象比較深刻，一連串的開幕活動都融入了日本文化的精神。

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核稿編輯：楊士範