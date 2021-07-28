蔡英文登記高端、賴清德要等聯亞，還有哪些政治人物表態要打國產疫苗？

國產的高端疫苗日前通過EUA也開放民眾登記意願，不過仍備受爭議，目前登記的人相對較少；總統蔡英文今（28）日表示，自己已經完成疫苗意願登記，選擇接種高端疫苗。另外副總統賴清德傾向優先施打另一國產聯亞疫苗。包括高嘉瑜、蔡適應等部分綠營政治人物都在昨天更改意願只選高端疫苗，而藍營則有國民黨立委林為洲也登記高端，並喊話綠營：「最好一起打高端，把國際疫苗留給國人。」

蔡英文、賴清德都要打國產疫苗

蔡英文在臉書表示，昨天下午，疫苗施打意願登記與預約系統 已經重新開放意願登記，也將高端疫苗列為選項之一。呼籲所有符合資格的民眾，都盡快進行疫苗意願登記與預約。蔡英文說，安全、有效、合法，符合科學標準的疫苗，才會提供給大家接種。她表示，自己選擇了高端疫苗，「我也會去接種，請大家放心。」

疫情警戒降級不鬆懈，請大家繼續努力，衝刺提高接種率，達成更完善的群體免疫力，相信不久後就可以恢復如常生活。

總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統完成意願登記，等候預約通知以進行後續接種。總統府也將視預約結果，妥適安排後續作業。

張惇涵表示，副總統賴清德一樣支持國產疫苗，副總統也認為辛苦投入研發的國產疫苗，都應該受到鼓勵。目前聯亞仍在進行EUA審查程序中，一旦聯亞通過EUA，賴副總統傾向優先施打。因此，副總統將待審查進度與結果，再行後續規劃。

高端公司今日則對外表示，「我們歡迎全民都一起施打疫苗，不論身分地位，不論選那種廠牌，都一起來打，大家趕快形成群體免疫。對於總統選擇高端疫苗，高端表達由衷感謝。」

林為洲也登記高端疫苗嗆綠營

國民黨立委林為洲6月12日在個人臉書表示，「我願意犧牲打國產疫苗，把國際疫苗留給台灣的人民。」也是朝野一片對國產疫苗質疑聲中，藍營內第一位公開表態願打國產疫苗的政治人物。林為洲6月也曾喊話，「手臂留給國產疫苗，我ok」，還向綠營叫陣，「我準備好了，民進黨的委員們，展現你們的台灣價值，出來打球吧。」

昨天林為洲在臉書上秀出登記頁面截圖，表示自己是玩真的。

藍營一直對國產疫苗的效力、保護力和通過緊急授權、製造價格等過程多有質疑，而綠營則屢次表達應支持國產疫苗，不過由於高端的EUA通過較晚，在此前包括AZ和莫德納疫苗都已經陸續到貨配發，開放一般民眾登記意願和預約，所以很多綠營政治人物也都先預約了其他疫苗，其中包括日前力挺國產高端疫苗的桃園市長鄭文燦與台南市長黃偉哲。

鄭文燦表示，雖然已打完2劑，但未來若有打國產疫苗的機會，也願意施打，要看中央對疫苗施打規範是否有調整。黃偉哲則說「我的注射期限到了，當時並沒有高端疫苗的選項。」對此林為洲表示「不齒」，認為原本說要挺高端的人現在卻變成「輪到你就先打，衝高覆蓋率」的論述無法說服人，因為疫苗到貨量不足，真的要支持國產，應該先把國際疫苗讓給其他人打，自己則繼續等到高端疫苗。

民眾黨也對高端疫苗議題表示意見，不反對研發國產疫苗，但必須依循國際科學標準，批評民進黨堅持「要以獨樹一格的方式讓高端疫苗趕鴨子上架」，綠營高層應該「率先打當示範」。

還有哪些人也表態要打國產疫苗？

《自由時報》報導，民進黨立法委員蔡適應說，已在預約平台單獨勾選高端疫苗，將支持國產疫苗化為實際行動，國產疫苗的研發成功，不是單純的企業成就，更重要的是象徵國家的安全，具有戰略意義，作為立院外交國防委員會的成員之一，呼籲國民黨黨主席江啟臣一起支持國產的高端疫苗。

民進黨立委高嘉瑜也在臉書上表態，得知高端已可預約，立刻決定取消已預約的疫苗，等待下一波意願登記完成再施打高端。她表示，高端不可怕，可怕的是有疫苗不去打，但她還是認為高端必須取得國際認證，才能讓國人有信心。

高嘉瑜強調，雖然她支持台灣生技產業、支持台灣必須有自己的國產疫苗，但還是必須按步就班，開大門走大路，用最嚴格的標準審查，才能禁得起質疑跟檢驗。

民進黨副秘書長林飛帆也在臉書上表示，自己已經改登記只選高端疫苗。另外苗栗縣議員曾玟學、民進黨立委蘇治芬、台灣基進黨組織部主任李雨蓁、議員林亮君助理吳崢、名嘴黃越綏、三立當家主播張齡予、知名主持人周玉蔻、日前入黨的焦糖哥哥陳嘉行也都表態選高端。

截至昨日17時止，全國累計763萬5082人完成意願登記，當中單選AZ疫苗者有32萬2541人，佔比 4.22%；同時選AZ、莫德納，有364萬0690人，佔比 47.69%；同時選AZ、莫德納、高端者，有17萬9876人，佔比 2.36%；同時選AZ、高端者，有7186人，佔比 0.09%；單選莫德納者有341萬8435人，佔比44.77%；同時選莫德納、高端者，有2萬8540人，佔比0.37%。僅有3萬7814人選擇非高端疫苗不打，占比0.5％，不過《自由時報》報導，到今天上午8點，累計已有43萬人願意打高端疫苗。

食藥署吳秀梅表示，目前食藥署每周都會緊盯高端疫苗的量產品質，業者都有定期向食藥署回報，目前擴大製程的品質已逐漸穩定。

延伸閱讀：

核稿編輯：翁世航