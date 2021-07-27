2021/07/27,
中國

習近平低調訪問西藏，顯示中共對統治藏人的合法性仍缺乏信心

習近平低調訪問西藏，顯示中共對統治藏人的合法性仍缺乏信心
Photo Credit: AP / 達志影像

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中國官媒7月23日報導，中國國家主席習近平21日前往西藏訪問。非政府組織認為，此次訪問的組織方式以及官媒的報導「透露出西藏依舊是敏感議題，中國當局對其在西藏人民中的合法性缺乏信心。」

文：德國之聲中文網（路透社、美聯社、南華早報等）

中國國家主席習近平本週罕見造訪西藏。這是時隔10年後，習近平再度訪問拉薩。中國官媒是在習近平前往西藏兩日後才報導此消息，並發布習近平抵達後受到當地民眾熱烈歡迎的影片。

根據新華社週五（7月23日）報導，習近平週三（7月21日）乘坐飛機前往林芝米林機場，參觀了林芝市城市規劃館、巴宜區林芝鎮嘎拉村、工布公園，考察城市發展規劃、鄉村振興、城市公園建設等工作；週四（7月22日）則前往林芝火車站，瞭解川藏鐵路總體規劃及拉薩至林芝段建設運營等情況，隨後乘火車前往拉薩市，實地察看拉林鐵路沿線建設情況。

從新華社公佈的照片中可看到，陪同習近平前往拉薩的包括中央軍委副主席張又俠、國務院副總理劉鶴。

報導指出，習近平在拉薩市前往哲蚌寺、八廓街、布達拉宮廣場「考察民族宗教、古城保護、藏文化傳承保護等工作，並同群眾親切交流。」社群網站上也出現不少關於習近平訪問西藏的影片及圖片。

布達拉宮傳統上是藏傳佛教精神領袖達賴喇嘛的居所。但第十四世達賴喇嘛在1959年發動西藏起義後流亡印度。中國並不承認西藏流亡政府，指控達賴喇嘛試圖分裂西藏，並從2010年起中斷了同達賴喇嘛代表之間進行的對話。

這是三十多年來中國國家最高領導人首度訪問西藏，上一名視察西藏的是中共中央總書記江澤民，他在1990年7月20日至26日赴藏考察。習近平則分別在1998年6月擔任福建省委副書記，以及2011年任國家副主席時造訪過當地。

2011年7月18日，時任中國國家副主席的習近平曾經率領代表團訪問西藏，並在隔日的「慶祝西藏和平解放60週年大會」上發表講話。當時習近平表示，將「堅定不移地進行反分裂鬥爭，不斷挫敗達賴集團和國際敵對勢力的分裂破壞活動。」

在習近平執政的九年期間，西藏旅遊快速擴張，當地建設了新機場、鐵路線路和高速公路。中國近年來收緊了對佛教寺院的控制並擴大漢語教育。此類政策的批評者經常遭到拘留，被認定與達賴喇嘛有聯繫者甚至會被判處長期監禁。

《十七條協議》簽訂70週年

美聯社指出，習近平此次訪問西藏的時間點，正好是1951年《關於和平解放西藏辦法十七條協議》簽訂的70週年，該協議確立了中國對西藏的控制。達賴喇嘛表示，他是在脅迫下簽署了這份協議，藏人流亡政府也在其官網形容，這是中共強迫西藏代表簽訂的「不平等協議」。

此外，習近平此次訪問西藏正值中印關係惡化之際。位於中印邊界的西藏對北京具有重要戰略意義。去（2020）年中國和印度軍隊在喜馬拉雅山區，爆發數十年來最嚴重的衝突，雙方都有人員死傷。印度總理莫迪（Narendra Modi）本月初罕見致電達賴喇嘛祝賀其86歲生日，並在推特上發文分享此事。這是莫迪自2014年出任總理以來，首次公開證實與達賴喇嘛通話，中印關係不睦可見一斑。

總部設於華盛頓的非政府組織國際聲援西藏運動（ICT）在聲明中表示，習近平訪問西藏「顯示出西藏在中國政策考量中佔有多麼重要的地位」，此次訪問的組織方式以及完全沒有任何官方媒體立即對此進行報導，「透露出西藏依舊是敏感議題，中國當局對其在西藏人民中的合法性缺乏信心。」

《南華早報》引述觀察人士指出，習近平第二度訪問拉薩可能著眼於國內，強調關鍵的政策重點，包括改善穩定和加強發展。報導援引香港天大研究院副院長伍俊飛分析稱，讓藏傳佛教「適應社會主義及中國國情」，以及通過加強政治和思想教育提升民族團結可能是此行的關鍵主題。他指出，宗教漢化已經成為中國民族和宗教政策的基石，旨在打造一個共同的中國身份。

在發展方面，伍俊飛認為習近平將承諾進行重大基礎設施項目以促進經濟增長和當地就業，並為生活在鄰近省份四川、雲南、甘肅和青海的藏人提供就業機會。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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