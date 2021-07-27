拜登髮夾彎支持北溪二號管，背後依然有「抗中」的戰略考量

文：霧谷晶策的國際事務 FBC2E International Affairs

梅克爾會面拜登

美國時間7月15日，德國總理梅克爾（Angela Merkel）與美國總統拜登（Joe Biden）於美國華府舉行峰會。梅克爾為拜登上任後，首位訪美的歐洲領導人，顯現出美德關係對拜登政府在外交政策上的重要性。而梅克爾也是繼日本、韓國、以色列和阿富汗領導人後，第五位造訪白宮的外國領導人。

此行，雙方專注在美德關係、中國、俄羅斯、疫苗專利豁免、氣候變遷……等議題的討論。其中，又以雙方分歧最大的中國議題和德俄北溪二號管（Nord Stream 2）問題最引人關注。

中國問題的共識和分歧

就這次雙方會談的內容來看，雖然分歧仍在，但看得出雙方在對中國的某些共識上有所進展。在拜登和梅克爾的聯合記者會中，拜登表示：「美國、德國已達成共識，未來兩國在看到中國或任何其他國家，試圖破壞自由和開放的社會時，將挺身捍衛民主體制和普世人權價值。」

此外，梅克爾也表示：「德國願意在勞工權利、貿易、網路安全等問題上與美國共通協調對中政策。」並且，她也特別提到，在與中國貿易上，在遵守共同的規則和標準的前提下，雙邊應建立一個「公平」的競爭環境。

從上述兩段中，能看出雙方在針對中國問題上的交涉，比以往更加深入；且在某些議題上的共識也是逐漸靠攏。不過，考慮到德中間密切的經貿關係，梅克爾在對中態度上仍相當謹慎，即便在某些議題上靠攏美國，她也不會因此讓合作密切的德中關係受影響。

綜觀來說，美德在對中政策上的分歧點雖然仍在，但雙方對中的共識確實是有變多。這對美國接下來要聯歐抗中確實是好事。不過，現實面來看，美國應該也了解到，德中在經貿上的緊密關係，要德國完全靠攏美國，基本上是不可能的事。

平心而論，美國能做的，就是在德國有相關利益或涉及價值議題上，才能拉攏德國抗中。否則，最後只會變成是美國在唱抗中的獨角戲。

拜登轉變北溪二號決定背後祕辛

美國在歐巴馬（Barack Obama）時期和川普（Donald Trump）時期，對於德、俄間「北溪二號」天然氣輸送管線的反對立場就未曾變過。原先「拜梅會」結束後，雙方對北溪二號的分歧並未化解，在會後也未有任何共識。然而，在梅克爾結束訪美約一週後，《華爾街日報》（Wall Street Journal）披露，美、德雙方已經就北溪二號的爭議達成共識。

根據《華爾街日報》的報導指出，拜登政府將捨棄華府長久以來對此議題反對的立場，同意北溪二號進行。同時，雙方將共同在針對此議題上的相關配套措施取得共識（如烏克蘭能源基礎建設投資、終止開關機制……等）。

此訊息一出令人感到訝異，畢竟長久以來，美國反對北溪二號的立場從未改變，甚至是拜登剛上任的前幾個月，對北溪二號立場也相當堅定。那究竟是什麼原因，促使拜登政府翻轉這長期不變的立場呢？

Photo Credit: AP / 達志影像

《霧谷晶策》分析以下三個原因，導致拜登政府改變北溪二號的立場：

一、「拉攏德國共同抗中」

回溯到今（2021）年5月20日，當時拜登政府解除對負責北溪二號建設的主要公司Nord Stream 2 AG和其執行長華寧（Matthias Warni）的制裁。當時外界多認為，這是當時為了籌備美俄峰會向俄國釋出的善意。然而，多數人卻忘了，這個解除制裁，也會幫到此計畫另一端的合作夥伴：德國。

因此，這不僅僅是對當時的俄國釋出善意，也是向德國釋出善意，換取梅克爾在G7峰會和美歐峰會，與美國站隊抗中的立場。同時，也是進一步建立雙方的信任關係。此次美德能在此議題上達成共識，很可能也因德國願意在更多中國議題上與美國合作。

二、北溪二號已「生米煮成熟飯」

除「中國因素」外，此計畫在實質上也已不是美國所能阻止。政治上，德俄領導人對此都表示正面態度，且相當堅定。因此即便美國反對，也難以改變雙方推動計畫的決心和動力。

此外，根據報導，北溪二號的工程進度已經完成98％，在今夏即能完工。因此，德俄不可能讓這長期投資的項目因美國干預，就此打停，讓所有投資打水漂。而美國也了解，要阻止這幾近完成計畫的困難度。

因此拜登政府在考量到上述原因後，決定與其眼睜睜看著這個計畫完成，不如利用此議題，獲取美國在政治上的利益。

三、「修復美德關係，間接強化跨大西洋夥伴合作」

拜登上任後，面臨到川普時期遺留下破碎的美德關係，當時兩國因北約軍費問題、北溪二號問題、鋼鐵貿易問題……等吵得不可開交。從拜登上任後一連串的作為，可說是一個又一個的將這些問題解決，逐漸修補破碎的美德關係。此次兩國能就此議題取得共識，也可看作是美德關係的一大突破。

回暖的美德關係

《霧谷晶策》觀察，此次梅克爾訪美本身，已向美國和世界傳遞美德關係友好的訊息。峰會中，雙方的互動和取得的共識，更證明美德關係不斷朝正面方向前進。

對拜登政府來說，鞏固美德關係，等同鞏固跨大西洋夥伴關係的基石。拜登上任後，前半年將外交重心放在歐洲，也是為了修復跨大西洋夥伴關係。從G7峰會、美歐峰會、北約峰會和「拜梅會」能看出，拜登在這半年投入的心血確實沒有白費，一步一腳印的修補了這個川普時期留下的「坑」。

接下來，我們要看的，就是聯合完盟友後的拜登政府，在下半年會怎麼與中國「打交道」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航