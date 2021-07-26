睽違21年再奪桌球獎牌：林昀儒、鄭怡靜直落四力克法國奪銅，中華隊第4面獎牌入袋

廣受台灣觀眾喜愛的「黃金混雙」林昀儒與鄭怡靜，今日在桌球混合雙打上直落四，擊敗法國組合Lebesson Emmanuel與袁嘉楠，替中華隊再添一面獎牌，這也是台灣暌違21年，再次在桌球項目上得牌。

林昀儒與鄭怡靜昨（25）日4強賽不敵宿敵日本組合水谷隼與伊藤美誠，以1：4痛失決賽資格，今日銅牌戰對上法國組合，在第一局表現優異，以11：8力克法國選手，拿下第一局，接下來靠著彼此的好默契趁勝追擊，以11：7、11：8、11：5，直落四拿下銅牌。

台灣上一次在奧運拿下桌球項目獎牌已經是2000年雪梨奧運，由陳靜奪下桌球女單銅牌，睽違21年，台灣在混雙項目再次奪銅，這也是中華隊本次奧運第4面獎牌。來自宜蘭、年僅19歲的男子桌球好手林昀儒，與鄭怡靜自2019年搭擋以來共奪下5座國際賽冠軍，這次是林昀儒首次挑戰奧運，但他沈穩的表現也受到國際球評關注，給他「沈默殺手」（silent assassin）的封號。除了在混雙項目外，他也將在明日男子單打出戰瑞典選手Anton Kallberg，也與莊智淵、林昀儒、陳建安參加桌球男子團體組。

帶領著他的學姐鄭怡靜，則是第2次征戰奧運，上屆里約奧運在八強賽中不敵中國選手李曉霞，但已創造台灣本土女子選手最佳紀錄，這回同樣挑戰女子單打、女子團體，希望將有好成績。

「台灣蝶王」王冠閎破紀錄游進準決賽

有「台灣蝶王」之稱的王冠閎，今（26）日在東奧男子200公尺個人蝶式預賽，衝出1分54秒44分的好成績，在預賽38名選手中排名第2、取得分組第1名的好成績，順利晉級準決賽，這也是台灣奧運史上第一次有選手游進決賽。

在400公尺混合式預賽中，一共有38名選手參賽，分為5組進行，成績擇優取選手晉級準決賽，王冠閎排在第4組第3水道，雖然在前100公尺小小落後，但最後50公尺急起直追，最後游出1分54秒44的成績，取得分組第1，打破他在今年5月全大運締造的全國紀錄（1分54秒77）。

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根據《自由體育》，王冠閎是繼台灣名將許志傑在2008年北京奧運後，第2位在奧運游進準決賽的選手，也追平我國泳將在奧運的最佳紀錄。男子200蝶的準決賽將在明天登場，王冠閎將力拚決賽機會，而他除了200公尺蝶式外，也會在週四的100公尺蝶式預賽登場。

今日中華隊也傳來不少好消息。

桌球教父莊智淵，繼昨日在第7局逆轉贏過阿根廷選手Horacio Cifuentes後，今日對戰香港桌球一哥黃鎮廷，黃鎮廷為香港有史以來最高排名的桌球選手，目前名列第19，莊智淵目前世界排名第26。不過遇強則強，莊智淵今日表現更為出色，雖然在第一局以9：11敗給黃鎮廷，但後來幾局急起直追，以11：5、11：2、11：2、11：8的分數連勝4局，展現好實力，開心晉級16強，將於明（27）日再出賽。莊智淵過去歷經4次奧運，男子單打成績最好是2012年倫敦奧運第4名，今天贏球晉級16強，已經突破了上屆在里約的成績（男子單打32強）。

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世界球后戴資穎昨日在奧運小組賽中直落二輕取瑞士好手Sabrina Jaquet，今日對上世界排名49的越南選手阮翠玲，雖然今天一開賽阮翠玲略占優勢，以11：9拿下第一局，不過戴資穎很快就「熱機完畢」，在第二局開始掌控局面，以21：16、21：11連勝2局，在小組賽搶下第2勝，將在週三（28日）對上中國裔法國籍的齊雪霏，如果再拿下一勝，將晉級8強。

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同樣在羽球方面，台灣男子雙打組合王齊麟與李洋，24日首戰輸給印度隊，今日對上英國組合Ben Lane與Sean Vendy，有著不能輸的壓力。兩人也沒讓球迷失望，今日以21：17、21：14直落二扳倒英國對手，小組賽取得1勝1負、保住晉級機會，將在27日小組賽對上世界第一的印尼組合（Marcus Fernaldi Gideon與Kevin Sanjaya Sukamuljo）。

Photo Credit: 中央社 世界排名第3的台灣羽球男雙組合王齊麟（左）與李洋（右）的「麟洋配」，是否能在小組賽中晉級備受矚目。

另外今日被寄予厚望的中華男子射箭隊，也從早上一路過關斬將，從16強賽「加射」擊敗澳洲隊、8強射下中國隊，4強賽再以6比0橫掃排第2種子的荷蘭隊，成功闖進壓軸決賽。在與韓國的對決中，中華隊表現亮眼，3局分別射下55、58、55的高分，不過韓國表現更強，第2局更連射出6支滿分箭，中華隊最後小輸韓國摘下銀牌，也讓台灣拿下本次奧運第3面獎牌。

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Photo Credit: 中央社 由魏均珩（右起）、湯智鈞與鄧宇成聯手的中華男團表現亮眼，奪下銀牌。

中華隊目前戰況（累計至7/26）

2銀：柔道（楊勇緯，男子60公斤級）、射箭（魏均珩、湯智鈞與鄧宇成，男子團體）

1銅：跆拳道（羅嘉翎，女子57公斤級）、銅牌（林昀儒、鄭怡靜桌球混雙）

中華隊7/27戰況

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航